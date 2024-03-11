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Бои подушками, море сувениров и взятие городка: как прошел праздник Масленицы в Сухобузимском

Бои подушками, море сувениров и взятие городка: как прошел праздник Масленицы в Сухобузимском

11.03.2024
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Празднование Масленицы стартовало в 10 утра, и к этому времени большая часть парковок была уже заполнена. Люди, казалось, ехали со всех окрестных населенных пунктов и, конечно, из Красноярска.

Сухобузимские улицы с самого утра были заставлены машинами гостей
Количество пони в нарядных костюмах было не счесть
Можно было даже покататься в карете

Первое, что встречало всех приехавших, это продуктовая ярмарка. Здесь можно было отведать главное блюдо праздника — блины. Но самый большой ряд заняли шашлыки и плов. Кажется, будто на сухобузимскую Масленицу съехались сотни шашлычников. Дым стоял столбом, а выбрать было очень сложно!

«Я приехала с семьей. У родителей свое хозяйство, на Масленицу мы привезли блины, варенье, булочки. Но еще торгуем своей сметаной, творогом, мясом. Все делали сами, все домашнее. В ярмарках участвуем несколько раз в год. Сюда, на Масленицу, я приезжаю уже во второй раз, помогаю торговать», — поделилась приехавшая на праздник Элина.

Блины, пирожки, выпечка — цены перед вами
«На фото вкус не передать!», — кричит шашлычник. Стоимость мяса на шампуре — 300-350рублей
А вот и красавец плов. Порция — 300 рублей
А здесь устроили настоящее сибирское чаепитие с огромным выбором варенья
Желающие могли прикупить деревенских продуктов домой. Цены, кстати, ниже, чем на городских продовольственных ярмарках
Ну а детей порадует вот такая «военная» карамелька

Конечно, главное, за чем приезжают на народный праздник, — это развлечения. Их здесь было немало.

На основной сцене «гремел» концерт, и проходили выступления народных коллективов. Танцы, песни, розыгрыши — гостей развлекали всеми доступными жанрами.

На сцене выступали народные коллективы
Фото: Александр Паниотов/Культура24
А зрители не могли устоять на ногах
Фото: Александр Паниотов/Культура24
«Разогревали» толпу и вот такие певцы с частушками и русскими песнями
Фото: Александр Паниотов/Культура24
На празднике развернулось сразу несколько концертных площадок
Фото на память

Много места заняла и ярмарка мастеров. Уйти без сувенира для себя или ребенка было невозможно. Если вы частенько бываете на подобных ярмарках, то отметили бы, что в Сухобузимском собрались действительно оригинальные мастера. Можно было купить хорошие игрушки из дерева, необычные поделки из глины, посуду, корзины, домашний текстиль, русские платки и многое другое.

«Мы с семьей приехали из Красноярска. В прошлом году мы тоже приезжали на Масленицу, и хочу сказать, в этом году намного больше развлечений и всякой торговли. У меня глаза разбегаются — все хочется попробовать, купить, ребенок тоже просит игрушку ему взять. В целом, очень здорово!» — поделилась мнением Екатерина.

Много прилавков с оригинальной керамикой
Можно было купить вот такие игрушки ручной работы...
... или привезти домой теплые тапочки
Ну красота же!
Женщины, берите, не думайте!

Масленица — это народные забавы и игры. В Сухобузимском можно было попрыгать через скакалку, попробовать себя в боях мешками или в перетягивании каната. А самым зрелищным стал потешный столб. На Руси на вершину столба привязывали разные ценные вещи — жареного петуха, платок или бутылку вина. Сам столб смазывали жиром. Победитель должен был подняться до вершины и снять приз. Сухобузимский потешный столб жиром не смазывали, но желающим его покорить это не облегчило задачи.

Побороться на подушках
Или может на резиновых шашках?
Можно было испытать себя на таких ходулях
А вот и король вечеринки — потешный столб
Тех, кто забрался на самый верх, ждали призы и подарки

Почувствовать себя барином можно было, прокатившись на санях или в карете. А для любителей развлечений посовременней были поездки на собачьих упряжках.

Кружок на санях — 200 рублей с человека
Вот такие красавицы катают и звенят своими колокольчиками
Проехаться на собачьей упряжке стоит 500 рублей с человека

Главное событие Масленицы в Сухобузимском — взятие снежного городка. На праздник строится крепость из снега, а участники делятся на две команды — защитников и нападающих. Взять «городок» — значит разрушить его.

Подготовка к «бою»
Фото: Александр Паниотов/Культура24
А вот и стенка на стенку
Фото: Александр Паниотов/Культура24
В ход для обороны и нападения идут метлы
Фото: Александр Паниотов/Культура24
И, конечно, снежки!
Фото: Александр Паниотов/Культура24
Закончилось все хороводом
Фото: Александр Паниотов/Культура24

Масленичная неделя только началась, а многие красноярцы уже успели напитаться духом праздника. А вы любите Масленицу? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab

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