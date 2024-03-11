Бои подушками, море сувениров и взятие городка: как прошел праздник Масленицы в Сухобузимском

В эти выходные в селе Сухобузимское отметили Масленицу. Из-за ранней весны и непривычно теплой погоды ее провели на неделю раньше. Но ни гостей, ни организаторов это не отпугнуло. Newslab съездил в Сухобузимское на праздник и расскажет, что там было интересного.

Празднование Масленицы стартовало в 10 утра, и к этому времени большая часть парковок была уже заполнена. Люди, казалось, ехали со всех окрестных населенных пунктов и, конечно, из Красноярска.

Первое, что встречало всех приехавших, это продуктовая ярмарка. Здесь можно было отведать главное блюдо праздника — блины. Но самый большой ряд заняли шашлыки и плов. Кажется, будто на сухобузимскую Масленицу съехались сотни шашлычников. Дым стоял столбом, а выбрать было очень сложно!

«Я приехала с семьей. У родителей свое хозяйство, на Масленицу мы привезли блины, варенье, булочки. Но еще торгуем своей сметаной, творогом, мясом. Все делали сами, все домашнее. В ярмарках участвуем несколько раз в год. Сюда, на Масленицу, я приезжаю уже во второй раз, помогаю торговать», — поделилась приехавшая на праздник Элина.

Конечно, главное, за чем приезжают на народный праздник, — это развлечения. Их здесь было немало.

На основной сцене «гремел» концерт, и проходили выступления народных коллективов. Танцы, песни, розыгрыши — гостей развлекали всеми доступными жанрами.

Много места заняла и ярмарка мастеров. Уйти без сувенира для себя или ребенка было невозможно. Если вы частенько бываете на подобных ярмарках, то отметили бы, что в Сухобузимском собрались действительно оригинальные мастера. Можно было купить хорошие игрушки из дерева, необычные поделки из глины, посуду, корзины, домашний текстиль, русские платки и многое другое.

«Мы с семьей приехали из Красноярска. В прошлом году мы тоже приезжали на Масленицу, и хочу сказать, в этом году намного больше развлечений и всякой торговли. У меня глаза разбегаются — все хочется попробовать, купить, ребенок тоже просит игрушку ему взять. В целом, очень здорово!» — поделилась мнением Екатерина.

Масленица — это народные забавы и игры. В Сухобузимском можно было попрыгать через скакалку, попробовать себя в боях мешками или в перетягивании каната. А самым зрелищным стал потешный столб. На Руси на вершину столба привязывали разные ценные вещи — жареного петуха, платок или бутылку вина. Сам столб смазывали жиром. Победитель должен был подняться до вершины и снять приз. Сухобузимский потешный столб жиром не смазывали, но желающим его покорить это не облегчило задачи.

Почувствовать себя барином можно было, прокатившись на санях или в карете. А для любителей развлечений посовременней были поездки на собачьих упряжках.

Главное событие Масленицы в Сухобузимском — взятие снежного городка. На праздник строится крепость из снега, а участники делятся на две команды — защитников и нападающих. Взять «городок» — значит разрушить его.

Масленичная неделя только началась, а многие красноярцы уже успели напитаться духом праздника. А вы любите Масленицу? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab