«Живая традиция мемориала Барсукова»: в Зеленогорске прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов

В Зеленогорске на стадионе «Юность» состоялся уже 13-й краевой турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти директора спортклуба Электрохимического завода «Саяны» А. И. Барсукова. В этом году соревнования собрали 14 команд из Зеленогорска, Красноярска, Канска, Бородино, Заозерного и поселка Нижний Ингаш, которые выступили в двух возрастных группах (40+ и 50+).

Ветеранский турнир завершил мемориальный цикл, который по традиции в конце прошлого года открыли детские соревнования.

Детские соревнования не случайно вплетены в цикл соревнований, посвященных памяти Алексея Ивановича, потому что с его именем связаны не только самые яркие страницы истории заводского спорта (руководил СК ЭХЗ «Саяны» 17 лет), но в первую очередь его запомнили именно как детского тренера, который воспитал лучшее за всю историю города поколение футболистов.

Алексей Иванович являлся ярким примером советской тренерской школы, которая учила только побеждать. «Для нас нет других мест, кроме первого» — эту психологию Алексей Иванович вбивал пацанам, с того дня, как только они впервые приходили к нему. Он сам готов был работать 24 часа в сутки, и этого же требовал от своих воспитанников. Но самое главное, он научил мальчишек полюбить красоту игры, узнать ее философию и гармонию. Став взрослыми, они уже своих детей и внуков привели в спортзал. А это значит, что работа Алексея Ивановича до сих пор дает свои результаты.

Интересно было наблюдать, с какой искренней радостью приветствовали друг друга участники ветеранского турнира. Многие из них помнят друг друга еще с советских турниров «Кожаный мяч».

В этом году ЭХЗ не выставлял свою отдельную команду, игроки вошли в состав различных команд, в том числе в состав команды «Воспитанники» (ученики А. И. Барсукова).

В группе «40+» победила зеленогорская команда «Галактика». В подгруппе «А» лидер дважды сыграл вничью 1:1 с «Заозерным» и «Русским делом» (Канск, Бородино). На этапе плей-офф «Галактика» вновь прошла «Заозерный» (2:0) и в финале победила красноярский «Ротор» (1:0). В матче за 3 место «Темп» (Нижний Ингаш) победил «Заозерный» (2:2 (3:1)).

В группе «50+» вновь порадовали «Воспитанники». В подгруппе парни победили зеленогорские команды «Строитель» (3:0), «Ветеран» (6:2) и сыграли вничью с красноярским «ЖелДором» (1:1). В плей-офф «Воспитанники» по пенальти победили зеленогорскую «Орбиту» (0:0 (3:1)) и в финале одолели красноярский «Арарат» (2:0). В матче за 3 место зеленогорская «Орбита» победила «ЖелДор» со счетом 1:0.

По словам председателя зеленогорского горспорткомитета Ольги Кныш, есть предложение включить этот мемориальный турнир в официальный календарь краевого министерства спорта, чтобы в соревнованиях смогли принять участие еще больше краевых ветеранских команд.

Алексей Иванович Барсуков (18.09.1940 — 17.01.2011)

Приехал в Зеленогорск (Красноярск-45) в 1978 г. по приглашению директора ЭХЗ Ивана Бортникова. До 1982 г. работал инструктором-методистом, а затем заведующим учебно-спортивным отделом группового совета физкультуры и спорта № 151. С 1982 по 1989 г. работал тренером-преподавателем отделения футбола. С 1989 г. возглавлял спортивный клуб ЭХЗ «Саяны» вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2006 г.

Фото: пресс-служба ЭХЗ