«А где ваша улыбка?»: как красноярцы писали ЕГЭ по математике

В минувшую пятницу в Красноярском крае проходил обязательный ЕГЭ по математике. Фотокорреспондент Newslab побывал в пункте приёма экзамена, расположенного в красноярском лицее № 9 «Лидер» им. А.М. Клешко и своими глазами увидел, как проходит процедура сдачи единого госэкзамена.

В лицее № 9 выпускники сразу нескольких школ Свердловского района Красноярска сдавали профильную математику. Это более сложный уровень предмета, который требуют при поступлении в большинство вузов страны.

При себе выпускники должны иметь паспорт без обложки, черные гелевые ручки и воду. Кто-то приносит шоколадки, чтобы перекусить. Это не запрещается, но и не приветствуется, потому что ученик может мешать другим участникам экзамена.

За процедурой проведения экзамена на участке следили три члена государственной экзаменационной комиссии.

«Следим, чтобы не было никаких нарушений, чтобы экзамен прошёл в штатном режиме, согласно порядку. У членов ГЭК есть и другая миссия — расшифровка экзаменационных материалов. Они приходят зашифрованными по интернету в электронной форме и распечатываются непосредственно в аудитории», — рассказала уполномоченный представитель Рособрнадзора, член ГЭК и по совместительству учитель физики лицея № 9 Людмила Малько.

Каждый выпускник обязательно проходит инструктаж у себя в образовательном учреждении. В школах знакомят учеников под роспись о правилах проведения экзамена, в том числе и о наличии запрещенных средств. В аудитории ещё раз зачитывается инструктаж, и снова напоминают, что пользоваться запрещенными предметами нельзя.

«Если увидели, что выпускник пользуется чем-то запрещённым, то тут же поступает звонок в штаб, и вместе с членами ГЭК на месте выясняются обстоятельства, составляется акт об удалении. Это является административным правонарушением», — отмечает Людмила Малько.

Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут. За это время нужно решить 18 заданий, которые проверяют умение в том числе выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.

Выпускница 137-й школы Доминика Николаенко претендует на золотую медаль. Окончательную точку поставит ЕГЭ — пятерки в аттестате нужно подтвердить, то есть набрать не менее 70 баллов по каждому экзамену. Девушка собирается поступать в СФУ на экономический факультет, а потом работать аудитором.

«Вчера ещё волновалась, а сегодня уже нет, все отлично. Весь год готовилась к сдаче математики. Занималась с репетитором и ходила в школе на дополнительные занятия», — говорит выпускница.

Денис Абрагам из 158-й школы тоже настроен оптимистично: «Пока ещё точно не определился, кем быть, но думаю поступать в Цветмет на горное дело, может быть, на геологию. Всё зависит от баллов. Еще пару лет назад думал, что буду волноваться сильно, но сейчас спокоен. Хочу набрать от 70 до 80 баллов».

Сергей Нефедьев работает в лицее № 9 педагогом дополнительного образования, но на госэкзамене он организатор вне аудитории. На входе тщательно осматривал ребят металлоискателем, а во время экзамена находился в коридоре.

«На моей памяти в пункте приёма экзамена проблем не было: всё по-доброму, чисто и открыто. Когда проверял ребят на металлоискателе, приободрял их, спрашивал: а где ваша улыбка? Атмосфера очень волнительная, 4 часа они будут решать задания, к которым готовились долгое время. Сам проходил ЕГЭ, помню. А за ребят из своей школы переживаю вдвойне», — поделился эмоциями педагог.

Примечательно, что в пункте сдачи экзамена учителя, помогающие сдавать ЕГЭ, никак не связаны с математикой. Руководителя пункта № 0507, замдиректора школы № 78 Елена Лапшина преподаёт историю и обществознание и 8 лет организует сдачу ЕГЭ.

«В течение учебного года ребята проходят несколько пробных экзаменов. Апробации проводят как в своей школе, так и на базе пунктов проведения экзамена. Дети здесь уже были, посмотрели, что за процедура, ознакомились с бланками. Поэтому сейчас мало осталось детей, которые испытывают на ЕГЭ стресс, — рассказала Елена Владимировна. — ЕГЭ позволяет выпускнику подавать документы одновременно в несколько вузов на несколько специальностей. Выпускник получает сертификат о баллах. Данные есть и в общей базе, поэтому можно подать документы в учебное заведение дистанционно».

Результаты экзамена станут известны не позднее 17 июня.

Ирина Егорова специально для Newslab