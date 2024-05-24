«Прощай, школа... и детсад!»: как в Красноярском крае отметили последние звонки

В Красноярском крае 24 и 25 мая проходят последние звонки в школах. Для кого-то это прощание со школой, а у некоторых — переход на новый этап. Но каждый помнит свой последний звонок, полный радости и предвкушения. Newslab заглянул в соцсети красноярцев и узнал, как они празднуют последние звонки.

Последние звонки теперь отмечают, начиная с детского сада. Для родителей это не менее важное и трогательное событие, чем для детей. Ведь переход из статуса детсадовца в статус первоклассника бывает только раз.

В Красноярском крае в этом году выпускается более 14 тысяч одиннадцатиклассников и почти 36 тысяч девятиклассников. Конечно, для них это очень ответственный момент. Шарики, цветы, обещания встречаться и дружить всю жизнь.

Даже сюрпризы в виде дождя не могли испортить праздничного настроения.

Учеников разных школ приезжали поздравлять представители администрации города, правительства края и даже Государственной Думы. Так, лицей № 2 посетил министр культуры края Аркадий Зинов.

Проводил ребенка во взрослую жизнь и депутат Госдумы Сергей Еремин. «Во многих школах сегодня прозвучал последний звонок. Этот звук для нас, родителей, знаменует собой не просто окончание учебного года, а переход наших детей в новую жизни. Один из таких звонков стал для меня особенным, так как сегодня я, как и многие из вас — папа выпускницы», — написал Сергей Еремин в соцсетях.

А губернатор края Михаил Котюков поздравил выпускников школы № 152.

«Я в первый раз в вашей школе, но за несколько минут успел заметить, какой здесь дружный коллектив. Желаю вам пронести такие теплые отношения со школой сквозь года. Пусть она собирает вас, возвращайтесь в школу — делитесь своими успехами с учителями и учениками. Хочу пожелать, чтобы своих детей вы привели сюда, чтобы ваша судьба была связана с нашим краем. Получать высшее образование можно в любом месте, в любом городе, но Красноярский край будет всегда вас ждать. В нашем регионе очень много интересных для работы проектов. Мы ждем вас в наших организациях и предприятиях. Будущее Красноярска и края в ваших руках. Желаю вам удачи на экзаменах!» — сказал глава региона.



Самый многочисленный выпуск в крае — в красноярской школе № 150. Здесь выпускается 165 одиннадцатиклассников. Вот как здесь проходил последний звонок:

В гимназии № 9 последний звонок состоялся под открытым небом. Выпускников с праздником поздравил исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района Евгений Семкин.

В кадетских корпусах выпускники прошли торжественным маршем по плацу, вызывая гордость своих родителей.

Последние звонки отгремели. Выпускники готовятся к поступлению, а у школьников впереди летние каникулы. А вы помните свой последний звонок? Какой он был? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab