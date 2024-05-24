Главная
>
Фото
>
«Прощай, школа... и детсад!»: как в Красноярском крае отметили последние звонки

«Прощай, школа... и детсад!»: как в Красноярском крае отметили последние звонки

24.05.2024
1

Последние звонки теперь отмечают, начиная с детского сада. Для родителей это не менее важное и трогательное событие, чем для детей. Ведь переход из статуса детсадовца в статус первоклассника бывает только раз. 

АААААААААААААААААА, ДА КАК ТАК БЫСТРО-ТО?!?! АААААААААААААА
Фото: Дмитрий Сиротинин/vk.com/id216887
Первый выпускной у человека 🎊 Готовимся к новому этапу жизни 📖 Рюкзак есть - начало положено 😅
Фото: Надежда Севрюгина/vk.com/id32323087
Выпустили Гришаню из садика🥰❤ Время - пшик💫
Фото: Светлана Овсянникова/vk.com/ovs_ya
К школе готовы!
Фото: С. Мурзин

В Красноярском крае в этом году выпускается более 14 тысяч одиннадцатиклассников и почти 36 тысяч девятиклассников. Конечно, для них это очень ответственный момент. Шарики, цветы, обещания встречаться и дружить всю жизнь. 

Звонок отзвенел!
Источник: vk.com/liceum9lid
Фото: Сергей Камашев/vk.com/id22733685

Даже сюрпризы в виде дождя не могли испортить праздничного настроения. 

Учеников разных школ приезжали поздравлять представители администрации города, правительства края и даже Государственной Думы. Так, лицей № 2 посетил министр культуры края Аркадий Зинов.

Министр культуры края Аркадий Зинов
Фото: Дарья Кривицкая
Фото: Дарья Кривицкая
Фото: Дарья Кривицкая

Проводил ребенка во взрослую жизнь и депутат Госдумы Сергей Еремин. «Во многих школах сегодня прозвучал последний звонок. Этот звук для нас, родителей, знаменует собой не просто окончание учебного года, а переход наших детей в новую жизни. Один из таких звонков стал для меня особенным, так как сегодня я, как и многие из вас — папа выпускницы», — написал Сергей Еремин в соцсетях.

Экс-мэр Красноярска Сергей Ерёмин с дочерью
Фото: vk.com/eremin_krsk

А губернатор края Михаил Котюков поздравил выпускников школы № 152. 

«Я в первый раз в вашей школе, но за несколько минут успел заметить, какой здесь дружный коллектив. Желаю вам пронести такие теплые отношения со школой сквозь года. Пусть она собирает вас, возвращайтесь в школу — делитесь своими успехами с учителями и учениками. Хочу пожелать, чтобы своих детей вы привели сюда, чтобы ваша судьба была связана с нашим краем. Получать высшее образование можно в любом месте, в любом городе, но Красноярский край будет всегда вас ждать. В нашем регионе очень много интересных для работы проектов. Мы ждем вас в наших организациях и предприятиях. Будущее Красноярска и края в ваших руках. Желаю вам удачи на экзаменах!» — сказал глава региона. 

Фото: Александр Черных
Фото: Александр Черных
Фото: Александр Черных
Фото: Александр Черных

Самый многочисленный выпуск в крае — в красноярской школе № 150. Здесь выпускается 165 одиннадцатиклассников. Вот как здесь проходил последний звонок: 

Последний звонок в школе № 150

Источник: t.me/adm_krasnoyarsk

В гимназии № 9 последний звонок состоялся под открытым небом. Выпускников с праздником поздравил исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района Евгений Семкин.

Источник: vk.com/jd_krsk
Источник: vk.com/jd_krsk
Источник: vk.com/jd_krsk
Источник: vk.com/jd_krsk
Источник: vk.com/jd_krsk

В кадетских корпусах выпускники прошли торжественным маршем по плацу, вызывая гордость своих родителей. 

Фото: Елена Шахин/vk.com/id386153478
Фото: Елена Шахин/vk.com/id386153478
Фото: Елена Шахин/vk.com/id386153478

Последние звонки отгремели. Выпускники готовятся к поступлению, а у школьников впереди летние каникулы. А вы помните свой последний звонок? Какой он был? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab

Зинов Аркадий Владимирович
Зинов Аркадий Владимирович
Министр культуры Красноярского края
Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Депутат Государственной думы РФ

Рекомендуем почитать