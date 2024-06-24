«Горы чак-чака, борьба на поясах и татарские забавы»: как в Красноярске отметили Сабантуй

В Красноярске отметили национальный татарский праздник Сабантуй. На восточной стороне острова Татышева собрались жители города, чтобы отпраздновать окончание весенних полевых работ. Newslab побывал на Сабантуе и покажет самые яркие кадры.

В день празднования Сабантуя в Красноярск пришла жара — столбики термометров показывали 30 градусов. Но это нисколько не отпугнуло ни участников, ни гостей праздника.

«Мы специально приехали пораньше, чтобы до сильной жары занять места в тени. Мы пледы с собой взяли, чай, будет пикник. Вообще часто ходим на Татышев на разные праздники, ребенку нравится», — поделилась пришедшая на Сабантуй Светлана.

Со входа всех пришедших встречали торговые ряды и мастер-классы. Можно было сделать тюбетейку, расписать тарелку или слепить эчпочмак из детского теста. Особенно мастер-классы оценили гости младшего возраста.

«Я расписал пряник в форме котика, он сам оранжевый, а полоски белые. Я первый раз пряник расписывал, понравилось», — рассказал участник мастер-класса Матвей.

Сабантуй с татарского переводится как «праздник плуга». В этот день празднуют окончание посевной. В Красноярском крае Сабантуи проходят не только в столице региона, но и в районах.

Во время праздника в Красноярске на сцене выступали татарские коллективы. Перед концертом была минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. После чего собравшихся поздравил главный муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

Конечно, не обошлось без традиционных татарских лакомств. На красноярском празднике все внимание отдано чак-чаку. Это кусочки печенья, обжаренные во фритюре и залитые медовым сиропом. Чак-чак можно украсить орехами, леденцами, цветной пастилой. Купить лакомство можно было практически в любых объемах: цены стартовали от 100 рублей.

Любителям мясных блюд тоже было чем себя порадовать. Традиционный плов, шашлыки, татарская выпечка с мясом — от изобилия всего просто ломились прилавки.

Ждали участников праздника и национальные татарские забавы. Например, борьба куреш, бои подушками и бег в мешках.

Борьба куреш (также корэш) — это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.

В Красноярском крае, по официальным данным, проживает почти 44,5 тыс. татар. Каждый год они делятся с горожанами своими традициями и праздничным настроением, собирая всех на Сабантуй. А вы были там? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной