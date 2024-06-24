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«Горы чак-чака, борьба на поясах и татарские забавы»: как в Красноярске отметили Сабантуй

«Горы чак-чака, борьба на поясах и татарские забавы»: как в Красноярске отметили Сабантуй

24.06.2024
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На входе к месту празднования красноярцев встречала пара в национальных костюмах

В день празднования Сабантуя в Красноярск пришла жара — столбики термометров показывали 30 градусов. Но это нисколько не отпугнуло ни участников, ни гостей праздника.

«Мы специально приехали пораньше, чтобы до сильной жары занять места в тени. Мы пледы с собой взяли, чай, будет пикник. Вообще часто ходим на Татышев на разные праздники, ребенку нравится», — поделилась пришедшая на Сабантуй Светлана.

Традиционно Сабантуй проводили на острове Татышеве
Несмотря на жару, многие красноярцы пришли на праздник семьями
Кого-то от палящего солнца спасал зонтик
Еще лучше, когда тебя катают в укрытой коляске
Сабантуй — повод встретиться с друзьями

Со входа всех пришедших встречали торговые ряды и мастер-классы. Можно было сделать тюбетейку, расписать тарелку или слепить эчпочмак из детского теста. Особенно мастер-классы оценили гости младшего возраста.

«Я расписал пряник в форме котика, он сам оранжевый, а полоски белые. Я первый раз пряник расписывал, понравилось», — рассказал участник мастер-класса Матвей.

Вот такую тюбетеечку можно было смастерить своими руками
А это роспись тарелок красивыми татарскими узорами
Были и привычные ребятишкам раскраски и аквагрим
А взрослые могли прикупить украшения
Или чайный сервиз для дома

Сабантуй с татарского переводится как «праздник плуга». В этот день празднуют окончание посевной. В Красноярском крае Сабантуи проходят не только в столице региона, но и в районах.

Празднование Сабантуя в Красноярском крае
Источник: vk.com/id8540737
Празднование Сабантуя в Красноярском крае
Источник: vk.com/id8540737
Празднование Сабантуя в Красноярском крае
Источник: vk.com/id8540737

Во время праздника в Красноярске на сцене выступали татарские коллективы. Перед концертом была минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. После чего собравшихся поздравил главный муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

Конечно, не обошлось без традиционных татарских лакомств. На красноярском празднике все внимание отдано чак-чаку. Это кусочки печенья, обжаренные во фритюре и залитые медовым сиропом. Чак-чак можно украсить орехами, леденцами, цветной пастилой. Купить лакомство можно было практически в любых объемах: цены стартовали от 100 рублей.

Выставка-конкурс «Солнечный чак-чак»
Вот этот гигант украшен кедровыми орешками
Были лакомства с розочками и многоярусные чак-чаки
Всех гостей приглашали попробовать татарские сладости

Любителям мясных блюд тоже было чем себя порадовать. Традиционный плов, шашлыки, татарская выпечка с мясом — от изобилия всего просто ломились прилавки.

Плов — 250 рублей, шашлык — 300 рублей. Порции — гостеприимные.
Мест за столиками хватало не всем. Несмотря на жару, желающих угоститься национальными блюдами было много

Ждали участников праздника и национальные татарские забавы. Например, борьба куреш, бои подушками и бег в мешках.

Куреш — национальная борьба
На Сабантуе поединки увлекали и детей, и взрослых
Моно было испытать себя в лазании на высокий столб. В жару забраться на вершину было очень непросто
Были и менее экстремальные развлечения
Например, пройти дистанцию с яйцом в ложке
Проскакать в мешке
Или попытать счастье в стрельбе из лука

Борьба куреш (также корэш) — это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.

В Красноярском крае, по официальным данным, проживает почти 44,5 тыс. татар. Каждый год они делятся с горожанами своими традициями и праздничным настроением, собирая всех на Сабантуй. А вы были там? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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