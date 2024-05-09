«Самый главный праздник в стране»: как красноярцы отметили 9 Мая

Сегодня красноярцы отметили 79-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этом году празднование впервые прошло на правобережье — на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Выбор этого места обусловлен исторически — в военные годы сюда эвакуировались заводы, а на «Красмаше» делали зенитные пушки и минометы для фронта. Newslab побывал на торжестве и узнал у горожан, с каким настроением они пришли на праздник и довольны ли они новой локацией.

Народ начал стягиваться к площади у ДК 1 Мая задолго до начала праздника — некоторые приходили к 8 утра, чтобы занять места в «первом ряду» возле ограждения, а не толпиться вдалеке. По ощущениям, на торжественное шествие пришло несколько тысяч горожан.

Ещё до начала шествия желающие могли попробовать солдатскую кашу на полевых кухнях, развернувшихся рядом с ДК, послушать песни военных лет или посмотреть на двух экранах видеоролики о красноярцах — полных кавалерах ордена Славы.

На торжественное шествие в краевой центр приехали и гости из других городов — Саяногорска, Лесосибирска и даже Норильска.

«Я приехала в Красноярск из Норильска. Хожу на парад каждый год, где бы я ни была. Очень важно, что столько людей сегодня вышло на улицу отпраздновать этот праздник. Он, наверное, самый главный в стране», — поделилась жительница Норильска Надежда.

До 11 утра на двух экранах показывали фотографии красноярцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Чуть позже приехали ветераны, участники СВО и почетные гости, для которых установили трибуну напротив «Красмаша».

Ближе к 12 часам начался концертный пролог. В основу его концепции легли истории двух семей, Шуваевых и Головачевых, трудившихся в годы войны на «Красмаше». Сейчас дело отцов продолжают дети. Не обошлось и без трогательного исполнения традиционных песен «Синий платочек» и «День Победы».

После концертного пролога губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил с поздравительной речью.

«Парад Победы сегодня впервые проходит у стен легендарного „Красмаша“. Именно здесь, на правом берегу Енисея, с самых первых месяцев войны развернулась титаническая работа, которая навсегда изменила облик Красноярска. Годы войны закалили целое поколение. Наши знаменитые земляки — Владимир Иванович Долгих, Михаил Фёдорович Решетнёв, Виктор Петрович Астафьев, столетие которых мы отмечаем в этом году, прошли через Великую Отечественную войну. Мы всегда будем чтить подвиг героев Отечества, будем беречь в своем сердце гордость за свою страну. Пусть слава нашего народа-освободителя живёт вечно!» — отметил Михаил Котюков.

Мы решили узнать у зрителей, как они относятся к тому, что торжественное шествие теперь проходит на правобережье.

«Нам очень понравилось. Как-то здесь уютнее, обстановка другая, просторно, все-таки историческое значение этого места очень важно», — рассказал Newslab красноярец Алексей.

Однако остались довольны не все. Гость праздника и житель правого берега Николай пожаловался на то, что добираться сюда ему было неудобно.

«В центре удобнее. Празднование здесь — это вынужденная мера из-за строительства метро, и, я думаю, его строить будут еще долго. Придется смириться с тем, что еще некоторое время мы будем отмечать здесь», — прокомментировал Николай.

В этом году из соображений безопасности популярная акция «Бессмертный полк» не проводилась в привычном формате. Несмотря на это, многие красноярцы все равно принесли с собой портреты родственников, заставших войну.

Семья Людмилы и Артема пришла с тремя такими фотографиями.

«Мы пришли почтить память. На могилу к ним прийти не можем, но в этот день отдаем дань. Показываем детям, что о войне нужно помнить. Шествие „Бессмертного полка“ отменили, но здесь немало людей, которые как и мы, пришли с портретами своих героев, но это уже не тот масштаб», — поделилась Людмила.

В полдень после обращения губернатора началось торжественное прохождение колонны.

Когда торжественное шествие закончилось, празднование 9 Мая снова вернулось в центр — там красноярцы смогли посмотреть концерт на Театральной площади.

А вы посещали торжественное шествие в этом году? На каких площадках побывали? Делитесь впечатлениями!

Интернет-газета Newslab