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«Самый главный праздник в стране»: как красноярцы отметили 9 Мая

«Самый главный праздник в стране»: как красноярцы отметили 9 Мая

Newslab.ru
09.05.2024
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Народ начал стягиваться к площади у ДК 1 Мая задолго до начала праздника — некоторые приходили к 8 утра, чтобы занять места в «первом ряду» возле ограждения, а не толпиться вдалеке. По ощущениям, на торжественное шествие пришло несколько тысяч горожан.

Ещё до начала шествия желающие могли попробовать солдатскую кашу на полевых кухнях, развернувшихся рядом с ДК, послушать песни военных лет или посмотреть на двух экранах видеоролики о красноярцах — полных кавалерах ордена Славы.

Так выглядит пустой Красраб
Вдоль которого выстроились зрители и участники торжественного прохождения
Красноярцы пришли, чтобы почтить подвиг героев войны
Те, кто не смог ухватить себе местечко с хорошим обзором, решили выйти из ситуации по-своему
С погодой горожанам сегодня повезло — было солнечно и тепло
Иногда от палящего солнца приходилось прятаться под капюшоном
Такая обстановка была на одном из КПП, несмотря на то, что красноярцев заранее предупреждали, что воду с собой проносить нельзя

На торжественное шествие в краевой центр приехали и гости из других городов — Саяногорска, Лесосибирска и даже Норильска.

Надежда привлекла наше внимание шарфом в цветах георгиевской ленты

«Я приехала в Красноярск из Норильска. Хожу на парад каждый год, где бы я ни была. Очень важно, что столько людей сегодня вышло на улицу отпраздновать этот праздник. Он, наверное, самый главный в стране», — поделилась жительница Норильска Надежда.

До 11 утра на двух экранах показывали фотографии красноярцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Чуть позже приехали ветераны, участники СВО и почетные гости, для которых установили трибуну напротив «Красмаша».

Торжественное шествие посетил и Иосиф Сендерский — 99-летний герой нашего материала к 9 Мая
На трибуне сидело много гостей
Фото: Андрей Болотов

Ближе к 12 часам начался концертный пролог. В основу его концепции легли истории двух семей, Шуваевых и Головачевых, трудившихся в годы войны на «Красмаше». Сейчас дело отцов продолжают дети. Не обошлось и без трогательного исполнения традиционных песен «Синий платочек» и «День Победы».

Всего в прологе приняли участие больше 200 артистов
Фото: Андрей Болотов
Он длился около 20 минут
Фото: Андрей Болотов
На правобережье приехали несколько тысяч зрителей
Самые маленькие так и норовили пробраться за ограждение
А в целом семей с детьми на празднике было много

После концертного пролога губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил с поздравительной речью.

«Парад Победы сегодня впервые проходит у стен легендарного „Красмаша“. Именно здесь, на правом берегу Енисея, с самых первых месяцев войны развернулась титаническая работа, которая навсегда изменила облик Красноярска. Годы войны закалили целое поколение. Наши знаменитые земляки — Владимир Иванович Долгих, Михаил Фёдорович Решетнёв, Виктор Петрович Астафьев, столетие которых мы отмечаем в этом году, прошли через Великую Отечественную войну. Мы всегда будем чтить подвиг героев Отечества, будем беречь в своем сердце гордость за свою страну. Пусть слава нашего народа-освободителя живёт вечно!» — отметил Михаил Котюков.

Михаил Котюков
Фото: пресс-служба Правительства Красноярского края

Мы решили узнать у зрителей, как они относятся к тому, что торжественное шествие теперь проходит на правобережье.

«Нам очень понравилось. Как-то здесь уютнее, обстановка другая, просторно, все-таки историческое значение этого места очень важно», — рассказал Newslab красноярец Алексей.

Красноярец Алексей пришел на праздничное шествие с дочерью

Однако остались довольны не все. Гость праздника и житель правого берега Николай пожаловался на то, что добираться сюда ему было неудобно.

«В центре удобнее. Празднование здесь — это вынужденная мера из-за строительства метро, и, я думаю, его строить будут еще долго. Придется смириться с тем, что еще некоторое время мы будем отмечать здесь», — прокомментировал Николай.

Николай остался доволен торжеством, хотя в центре ему все же нравилось больше

В этом году из соображений безопасности популярная акция «Бессмертный полк» не проводилась в привычном формате. Несмотря на это, многие красноярцы все равно принесли с собой портреты родственников, заставших войну.

Артем, Людмила и их дочери. На фото в руках прадедушки, прошедшие войну

Семья Людмилы и Артема пришла с тремя такими фотографиями.

«Мы пришли почтить память. На могилу к ним прийти не можем, но в этот день отдаем дань. Показываем детям, что о войне нужно помнить. Шествие „Бессмертного полка“ отменили, но здесь немало людей, которые как и мы, пришли с портретами своих героев, но это уже не тот масштаб», — поделилась Людмила.

В полдень после обращения губернатора началось торжественное прохождение колонны.

В нем приняли участие 32 парадных расчета
Это военнослужащие воинских частей, курсанты военных учебных центров, учащиеся вузов, представители силовых ведомств...
а также кадеты, юнармейцы и участники молодежных патриотических центров и организаций
Участники колонны прошли под сопровождение духового оркестра
Фото: Дмитрий Шабалин
В общей сложности, в прохождении колонны задействовали около 2 тысяч человек
Также зрители смогли увидеть раритетную и военную технику
Фото: Дмитрий Шабалин
Всего около 40 единиц различных транспортных средств
А это знаменитая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град»

Когда торжественное шествие закончилось, празднование 9 Мая снова вернулось в центр — там красноярцы смогли посмотреть концерт на Театральной площади.

А вы посещали торжественное шествие в этом году? На каких площадках побывали? Делитесь впечатлениями!

Интернет-газета Newslab

Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Губернатор Красноярского края

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