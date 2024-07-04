Красноярский алюминиевый завод — работодатель для четырех тысяч сотрудников. Быть металлургом — важная и ответственная работа. Newslab побывал на современном производстве и узнал, кто там трудится.

Артем Дремин, электролизник расплавленных солей

Я работаю на Красноярском алюминиевом заводе с 2010 года. Уже работая здесь, окончил институт, получил высшее образование. Работу здесь нельзя назвать легкой, но она интересная, хороший коллектив.

Помимо этого, мне нравится участвовать в мероприятиях вне работы. Позволяет график — в месяце 18 рабочих смен. Конечно, мог бы заниматься чем-то для себя, но меня так воспитали, что надо помогать другим, делать что-то полезное.

Например, совсем недавно установили «Экосердце» у нас на проходной, куда собирают крышки, отправляют на переработку, а деньги направляют на помощь детям, которым нужна поддержка. Коллеги живо откликнулись на идею это создать, помогли. Вообще, на КрАЗе много возможностей для роста и развития.

Кирилл Окладников, литейщик цветных металлов

Почти восемь лет в компании. Устроился по обычному объявлению грузчиком, проработал три года. После этого перевелся в литейщики. Уже работая, поступил в магистратуру, окончил ее. Планирую продолжать повышать своей профессионализм, чтобы двигаться дальше.

Для меня работа — это, прежде всего, интерес: как появляется металл, какую продукцию из него делают, путь от завода до, так сказать, жизни.

РУСАЛ — крупная компания, она дает стабильность, которая очень нужна. Плюс здесь заботятся о своих сотрудниках, в этом заинтересованы. Например, есть жилищная программа, чтобы молодым людям было проще обзавестись жильем, трудится, воспитывать детей.

Руслан Винников, электролизник расплавленных солей

Мы работаем на больших машинах, я занимаюсь загрузкой бункеров электролиза фтористым глиноземом. Работаю на заводе с 2012 года.

На таком предприятии, как наше, очень важен коллектив: в нем должно быть комфортно. Мы помогаем и друг другу, и другим цехам выполнять свою работу. Я бы мог сравнить завод с часами, где все службы — это механизмы, и только их слаженная работа дает точное время.

Дух коллектива отражается и в событиях, которые происходят вне завода. С момента устройства я играю в футбол за заводскую команду, мы выступаем и на корпоративных соревнованиях, и на краевых. Для тренировок всегда нахожу время и силы.

Вера Задворных, контролер продукции цветной металлургии

Я работаю на Красноярском алюминиевом заводе пять лет. Училась совсем по другой специальности, но в какой-то момент решила сменить сферу деятельности. Отправила резюме и попала на производство. На тот момент мне нужна была стабильная работа и именно здесь я ее получила.

Я работаю в цехе по производству фтористых солей. Мы осуществляем контроль — делаем анализы, проверяем соль на соответствие всем требованиям и передаем данные аппаратчикам. Моя работа мне нравится. Если человек готов брать на себя ответственность, готов серьезно подходить к делу, тогда ему понравится и работа на предприятии.

Отвлечься от производственных задач мне помогает волонтерство. В этом году я предложила проект «Вдохновляй искусством», который вышел в финал организованного РУСАЛом конкурса «Вдохновляй и действуй!». Проект предполагает помощь воспитанникам детдома «Самоцветы», их культурное развитие — походы в музеи, театры, знакомство с историей города, его достопримечательностями.

Сергей Павлов, анодчик в производстве алюминия

Устроился на завод в 2019 году. Брат работал на КрАЗе, позвал меня, сказал, что неплохой заработок. Я пришел изначально электролизником, но в последствии стал анодчиком. На заводе нравится стабильность, заработная плата.

У молодежи на предприятии много возможностей для развития. Я, например, уже несколько раз проходил обучение, повышал квалификацию. Сделать это мне помогла компания, а также профсоюз. Получать новый опыт, расти в своем деле мне нравится.

Помимо работы, я участвую в спортивных мероприятиях — играю в футбол, волейбол, шахматы. Очень люблю спорт. К тому же, это честь представлять завод на городских и краевых соревнованиях. Я уверен, что на КрАЗе у меня многое впереди, я чувствую большой потенциал. Есть желание, возможности, а значит, карьерный рост будет.

Красноярский алюминиевый завод всегда ждет молодые кадры. Активные и ответственные сотрудники могут начать карьеру на производстве и стать частью большой команды металлургов, любящих свое дело.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной