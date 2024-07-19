«КрАЗ — это стабильность!»: красноярцам рассказали о преимуществах работы на заводе в фотографиях

В преддверии Дня металлурга РУСАЛ решил посредством фото рассказать красноярцам о работе на КрАЗе. В Историческом квартале открыли тематическую выставку, посвященную молодым и опытным сотрудникам завода. В экспозиции представлены портретные фотографии аппаратчиков, электролизников, лаборантов и других высококлассных специалистов. Снимки с документальной точностью передают ту атмосферу, которая царит на заводе в рабочие будни. Newslab побывал на открытии этой необычной выставки.

Торжественное открытие выставки состоялось 18 июля. Помимо заинтересованных горожан, на нем также присутствовали сотрудники Красноярского алюминиевого завода, члены их семей и директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова. Она отметила, что экспозиция в Историческом квартале является подарком для всех работников КраЗа ко Дню металлурга и рассказывает красноярцам историю о людях, которые любят труд, не боятся сложностей и прославляют город и край своей работой.

«Люди на фото — это молодые, яркие, красивые сотрудники Красноярского алюминиевого завода. Мы решили сделать эту выставку ко Дню металлурга для того, чтобы жители нашего города увидели, какие прекрасные люди работают на КрАЗе, как много разных специальностей есть и, возможно, тоже задумались о том, чтобы присоединиться к команде РУСАЛа», — заявила Елена Южакова.

Директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа также сообщила, что сегодня на Красноярском алюминиевом заводе созданы все необходимые условия для развития молодых специалистов и их продвижения по карьерной лестнице. При устройстве на КрАЗ можно рассчитывать на высокую и стабильную заработную плату, и расширенный пакет социальных гарантий.

Всё это в далеком 2012 году сыграло решающую роль при выборе работы для электролизника расплавленных солей и участника проекта Руслана Винникова. Он устроился на Красноярский алюминиевый завод потому, что ценит стабильность. Для него крайне важно не терять уверенности в завтрашнем дне и планомерно расти в карьерном плане, достигать поставленных целей. На работе в этом ему помогает не только понимающее начальство, но и отзывчивые коллеги.

«Мне очень нравится на КрАЗе. Все наши предприятия, коллективы, участки работают как один большой отлаженный механизм. Вместе мы можем выдавать отличный результат точно как часы. Вот что значит настоящая команда! Работа у нас, конечно, нелегкая, и тем, кто сегодня хочет устроится на завод, нужно об этом помнить. Но чего-то бояться однозначно не стоит. Хорошие наставники всё покажут и подробно расскажут, что и как нужно делать. Вообще, коллектив на заводе очень сильно подкупает. Если у тебя что-то не ладится, ребята всегда поддержат, помогут словом и делом. Где-то пошутят, чтобы разрядить обстановку, рассмешить тебя. Такое сейчас мало где встретишь», — поделился Руслан Винников.

Вера Задворных — контролер продукции цветной металлургии. На КрАЗ она пришла пять лет назад — отправила резюме на Красноярский алюминиевый завод и попала на производство.

Сейчас девушка работает в цехе по производству фтористых солей. Делает анализы в лаборатории и проверяет соль на соответствие всем требованиям, а затем передает данные аппаратчикам. На КрАЗе Вере очень нравится, девушка уверена, что если человек готов брать на себя ответственность и серьезно подходит к делу, то без проблем сможет построить успешную карьеру на заводе.

«На заводе очень развито наставничество. За новым сотрудником всегда закреплен специальный человек, в обязанности которого входит рассказать и показать тебе, как организован рабочий процесс на предприятии. Объяснить, с чем тебе предстоит иметь дело в дальнейшем. Меня лично всему обучили на месте мои сменщицы. Причем это было совсем не так страшно, как может показаться на первый взгляд неопытному человеку. Мой вам совет: если вы хотите изменить свою жизнь, то не стоит идти на поводу у страхов. Да, быть может, поначалу вы будете допускать какие-то ошибки на новой работе. Но пройдет немного времени и всё изменится!», – отметила Вера Задворных.

Несмотря на то, что фотовыставка, посвященная работе сотрудников Красноярского алюминиевого завода, только открылась, жители краевой столицы уже успели оценить ее по достоинству. Красноярка Юлия увидела ее случайно, когда гуляла в Историческом квартале вместе с подругой.

«Очень интересный и познавательный проект. Было здорово узнать о том, как в принципе работает КрАЗ, как там всё устроено. Увидеть, как выглядит лаборатория, производственные помещения. Я и представить себе не могла, что на заводе сейчас трудится так много молодых людей. Не знала, что там есть так много разных специальностей. Для молодых ребят, которые сейчас только начинают строить карьеру, эта выставка безусловно будет полезна. Возможно, кому-то она поможет найти дело всей жизни, работу мечты», – рассказала Юлия.



Фотовыставку от РУСАЛа можно посетить совершенно бесплатно, экспозиция будет работать в Историческом квартале Красноярска (в квадрате улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса) как минимум до осени. Всех, кто после посещения выставки загорится идеей связать свою жизнь с металлургией, планомерно расти и развиваться в этой сфере, с большим удовольствием пригласят на собеседование в отдел кадров.

Связаться со специалистами Красноярского алюминиевого завода и сообщить о своем желании работать можно уже сейчас, для этого достаточно ознакомиться с открытыми вакансиями на сайте, составить резюме и позвонить по номеру +7 (391) 256-66-30.

Интернет-газета Newslab