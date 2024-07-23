«Хотим объединить всех патриотов!»: как в Зеленогорске реализуют проект «Служить Отечеству»

В ЗАТО Зеленогорск Красноярского края активно развивается Муниципальный приоритетный проект военно-патриотического воспитания «Служить Отечеству». Он объединяет и координирует все патриотические организации, движения и спортивные клубы в городе. Уже есть первые результаты: работа отлажена, вовлекается всё больше ребят разных возрастов, наставников, а проект высоко оценили в Госкорпорации «Росатом» и планируют внедрять предложенный системный подход к патриотическому воспитанию во всех городах присутствия компании.

«Сообщество непрофессиональных патриотов»

В минувшую субботу в палаточном лагере в Емельяновском районе собрались лучшие юнармейцы со всего края — активисты, волонтеры Победы, всего около 180 человек. Спикеры познакомили ребят с уютным Зеленогорском, градообразующим предприятием — Электрохимическим заводом (ЭХЗ), рассказали о военно-патриотических играх, зеленогорских юнармейцах, прыжках с парашютом, поездке лучших в Москву, а также об атомах, изотопах, но самое главное — о проекте «Служить Отечеству», объединяющем в городе все движения патриотической направленности, неравнодушных людей и власть.

«Проект „Служить Отечеству“ успешно реализовывается, расширяется, выходит на новые мощности и наполняется новыми событиями и активистами. Мы себя называем сообществом непрофессиональных патриотов, — рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Дмитрий Шашило. — Проект высоко оценил руководитель Госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачёв. Налаживание системной работы среди молодежи стало возможным только благодаря „Росатому“ в лице директора ЭХЗ, депутата Заксобрания Сергея Филимонова, который понимает, что это жизненная необходимость. На проект выделили более 5 млн рублей. Вовлекаем людей, которые сердцем болеют за этот проект, аналогов которому пока нет. Наша мечта — чтобы проект транслировался на все города России».

Создавая традиции

Идея создания проекта «Служить Отечеству» возникла еще в 2022 году, а в январе 2023-го был дан официальный старт. Шло активное объединение всех патриотических движений Зеленогорска, но основным инструментом стало движение Юнармии. Сегодня вовлечены в патриотическую деятельность 567 школьников, все они юнармейцы. Желающих вступить в движение много, но в городе решили завести традицию — посвящать в юнармейцы торжественно, как раньше в пионеры, с привлечением лиц высокого уровня — чтобы к этому волнительному событию тщательно готовились.

Проект базируется на двух организациях — центре «Витязь» военно-спортивной направленности и Молодежном центре, отвечающем за интеллектуально-творческую составляющую и сохранение исторической памяти. К большому городскому движению подключились уже порядка 30 партнеров. Среди них спортшкола «Старт», клуб «Сокол» и другие, а также просто неравнодушные люди. Ребята обучаются стрельбе, рукопашному бою, прыгают с парашютом, изучают первую медпомощь, участвуют в волонтерских движениях.

«Проработали институт наставничества. Лучшие школьники 5-9 классов по мере взросления начинают передавать свои знания и становятся наставниками своих младших товарищей. В перспективе — с нового учебного года заходим с проектом к воспитанникам детских садов. Будет еще одна ступень наставничества — это работа учащихся с дошколятами, — рассказала Анастасия Шульга, депутат Зеленогорского городского Совета, заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, директор Молодежного центра ЗАТО Г. Зеленогорск. — Через некоторое время, примерно к 2030 году будет понятно, как эти ребята мыслят, насколько они созидательны, активны, знают историю города, края, страны, насколько они готовы отстаивать честь класса, школы, семьи, Родины».

«Л юблю свою родину и хочу ей помогать! »

В палаточный лагерь Юнармии в Емельяновском районе ребята приезжают пообщаться, поделиться своими идеями и наработками и узнать что-то новое. Ученица 169-й школы Зеленогорска Ярослава Алексеева — активный юнармеец и волонтер Победы. В числе лучших юнармейцев летала в Москву.

«Знала, что есть Юнармия, но когда попала сюда, просто загорелась — в 2023 году ездила на слёт Юнармии и в этом году еще поеду. Я сама так решила — люблю свою родину и хочу ей помогать! Пишу патриотические проекты, мне это нравится», — поделилась девятиклассница.

Родственники девушки искали ее прадеда, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Когда юнармейцы приехали в московский музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», Ярослава ввела в базе данных на компьютере имя прадеда — Желтоногов Порфирий Яковлевич. Так семья, 80 лет искавшая родственника, впервые узнала, что он похоронен под Ленинградом. Это поразило всю команду зеленогорцев, ездивших вместе с ней в Москву.

«Проведена масштабная работа»

«„Служить Отечеству“ — это большая муниципальная история, в которую вовлечены и глава города, и ЭХЗ, и Госкорпорация „Росатом“. Наш проект позволил объединить всех людей патриотического толка — военно-патриотические клубы, руководителей, администрацию, всех, кто неравнодушен. Проведена масштабная работа, и благодаря вовлеченным людям, партнерам проекта, у нас всё получается! Это маленькие шаги, но большие грандиозные события. И мы идем, вовлекая в это движение ветеранов, десантников, пограничников, войсковую часть, полицию.», — заключил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска Дмитрий Шашило.

Напомним, в Зеленогорске в январе этого года прошел военно-патриотический фестиваль среди местных юнармейцев, на котором побывали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава Росатома Алексей Лихачёв, которые высоко оценили проведенную работу.

С 10 по 14 сентября пройдут юношеские военно-патриотические спортивные игры «Атомная Гвардия» в рамках реализации Муниципального приоритетного проекта военно-патриотического воспитания «Служить Отечеству», которые объединят ребят 14-17 лет сразу из нескольких закрытых городов: Зеленогорск, Железногорск (Красноярский край), Ангарск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Северск (Томская область).