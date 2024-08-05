Первые на Красноярской железной дороге женщины — помощники машинистов электровозов и тепловозов, приступили к работе на станциях. Они овладели профессией, которая раньше считалась исключительно мужской. Наш фоторепортаж — о том, что привело их в эту сферу, и каковы первые впечатления от техники, которой они теперь управляют.

Женское дело

Средний возраст женщин, выбравших эту непростую профессию, составляет 25-35 лет. Среди них есть портные, продавцы, водители трамвая, многодетные мамы , но теперь всех объединила железная дорога.

Чтобы стать помощниками машиниста, девушки сначала прошли строгий предварительный отбор, — здесь необходимы отличное здоровье и психологическая устойчивость. Затем — 4-месячное обучение в Красноярском учебном центре профессиональных квалификаций ОАО «РЖД»: изучили правила технической эксплуатации железных дорог, устройство электровозов и тепловозов, технические и технологические регламенты.

После сдачи экзаменов — «обкатка» под руководством опытных наставников — и вот торжественный момент. Семь женщин — помощников машиниста официально приступили к работе в Красноярске, еще пять — в трех крупных локомотивных депо магистрали в крае и Хакасии — в Ачинском, Иланском и Абаканском.

Накануне Дня железнодорожника (праздник самой массовой в России профессии отмечался 5 августа) с этим событием, торжественным и необычным, — новых сотрудниц поздравил начальник КрасЖД Алексей Туманин:

«Женщины — машинисты и помощники машиниста — были в истории железной дороги. До 80-х годов прошлого века они водили поезда, но потом этот труд признали тяжелым для женщин. Однако РЖД развивались: появились новые технологии, кабины стали гораздо более эргономичными и просторными. В современных локомотивах часть процессов переведена на автоматику. Поэтому три года назад профессии машиниста и помощника машиниста внесли в перечень, доступных для женщин».

По его словам, потребность в специалистах высокого класса на железной дороге с каждым годом становится только выше:

«Сегодня историческое событие, которое открывает новые возможности для самореализации женщин, это первая ступень карьерного роста для управления локомотивным хозяйством. Конечно, нужно пройти путь, что называется, от земли, чтобы стать руководителем депо или дирекции тяги. Но такая возможность есть. Работа помощника машиниста очень ответственная, сложная и предполагает большие нагрузки. Здоровье здесь нужно просто нужно космическое — как у летчиков или космонавтов. Но я уверен, что вы справитесь, — подбодрил новых сотрудниц Алексей Туманин.

В Красноярске им предстоит работа на электровозах, которые доставляют составы от городских предприятий до станций в черте города, а также на маневровых тепловозах, выполняющих сортировку вагонов.

«Эмоции от работы переполняют!»

Алёна Танкова получила средне-специальное образование педагога дошкольного образования и теперь учится в вузе на психолога. Воспитывает двоих детей. Так получилось, что работала в торговле, и довольно успешно — хотели поставить руководителем, но девушка решила сменить сферу деятельности. На выбор новой профессии повлиял как интерес к железной дороге, так и достойная зарплата с хорошим соцпакетом.

«Действительно, не каждая девушка сможет работать на такой большой машине; помогать, управлять. В электровозе есть высоковольтная камера, в тепловозе — дизельное помещение. Когда он заводится — это очень мощно. Особенно сила чувствуется, когда груз везем, — рассказывает Алёна. — Нужно смотреть на дорогу, котролировать светофоры, показания приборов. Самое главное — чтобы стрелки были по маршруту, чтобы показания светофора соответствовали. Эмоции от работы переполняют — чувствую гордость и эйфорию!».

Машинист Виктор Пезиков рассказывает: «Алёну к нам поставили сначала третьей, как дублера помощника машиниста. Я ее уже знал и был рад, когда ее назначили. В локомотивной бригаде это крайне важно — сойтись с человеком по характеру. Главное — притереться, мы же 12 часов находимся в закрытом пространстве».

Новому помощнику машиниста Виктор полностью доверяет: «К женщинам в этой профессии отношусь абсолютно нормально!».

«Мой отец работал машинистом»

Самой молодой женщине — помощнику машиниста Татьяне Сафроновой — всего 23 года. Девушка работала менеджером по продаже стройматериалов. Но работа не приносила удовольствия, да еще и зарплата была низкая. Устав от нестабильности, Татьяна решила попробовать себя на железной дороге:

«С этой сферой я уже знакома — у меня отец машинист. Долго думала, решение далось не легко, но теперь нисколько не жалею: всё очень интересно, захватывает. Училась хорошо, очень старалась. А первые ощущения от новой работы — приятные, было интересно применить свои знания на практике».

Потомственный железнодорожник Татьяна работает на современном грузовом электровозе «Ермак»: «Это первый агрегат, с которым я столкнулась. Для женщины условия работы нормальные. Электровоз оснащен компьютером, который во многом может помочь человеку, в этом его преимущество».

«Мы доказали, что здесь надолго»

Алёна Пальчун — мать троих детей, ей чуть за 30. После школе обучилась портному делу, работала в страховой компании, а недавно поступила учиться в вуз на юриста. Алёна весьма смелая и не боится круто менять траекторию своей жизни — теперь она работает на тепловозе помощником машиниста. Преподаватели разглядели в девушке будущего «ревизора», поэтому Алёна Пальчун хочет в дальнейшем развиваться в этом направлении.

«Это было спонтанным решением. Я как раз увольнялась и искала работу. Друг сказал, что сейчас набирают девочек. Решила попробовать: прошла собеседование, медосмотр и приступила к учебе. Изучали всё — от конструкции до управления. Было немного тяжело, но помогали преподаватели и мальчишки, которые учились с нами. Главное — стараться, — поделилась девушка. — По сути, мы вторые глаза машиниста — мы помогаем машинисту управлять поездом. Осуществляем приёмку, осматриваем локомотив, регламент заполняем, напоминаем машинисту, что нужно делать, какая скорость и так далее».

Многодетная мама считает, что женщины тоже способны выполнять работу наравне с мужчинами и в то же время быть хорошими мамами: «Мы тоже умеем хорошо зарабатывать и трудиться на хороших должностях. И с семьей успеваю! Родные и друзья меня поддерживают — они мной гордятся. Я — первый железнодорожник в семье».

«Готовы подставить надежное плечо»

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д. Все локомотивы, на которых работают женщины, отвечают современным стандартам. Они эргономичны, многие процессы управления в них автоматизированы, усовершенствованы системы безопасности.

В планах КрасЖД — дальнейший набор и обучение женщин необычной профессии помощника машиниста грузового электровоза и маневрового тепловоза.

Сейчас на Красноярской магистрали трудится более 6 тысяч машинистов и помощников машиниста, которые водят маневровые локомотивы, грузовые и пассажирские поезда и электропоезда.

«С увеличением количества перевозок в восточном направлении нам будут нужны дополнительные сотрудники в том числе и в локомотивном хозяйстве. И я уверен, девушки справятся с задачей, — говорит начальник КрасЖД Алексей Туманин. — Все наши машинисты, все руководители дирекции тяги настроены им помогать. У меня нет никаких сомнений, что девушки будут четко выполнять свою трудовую функцию и будут расти по карьерной лестнице».

Ирина Егорова специально для Newslab