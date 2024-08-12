«Обходим пороги и отдыхаем от интернета»: короткое путешествие на теплоходе из Красноярска в Енисейск

Многие красноярцы, несмотря на то что живут на Енисее, ни разу не плавали по реке на дальние расстояния. Лето — самое время исправить ситуацию и отправиться по воде на север, в Арктику. Нам удалось прокатиться на теплоходе «Валерий Чкалов» до Енисейска. Сколько стоят билеты, как выглядят каюты и чем себя развлечь во время поездки — в фоторепортаже Newslab.

Места бюджетные и не очень

Задумав такое путешествие, следует заранее озадачиться покупкой билетов. На север ходят три теплохода — бюджетные «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», а также «элитный» «Максим Горький» компании «Водоходъ», модернизированный до уровня 5*. Рейсов за лето туда-сюда они делают не очень много, на север идут трое суток, а обратно, против течения, — пять дней.

Для сравнения — в августе билеты до Енисейска на упомянутых выше доступных судах стоят от 4,5 тысяч рублей против 186 тысяч на «Максиме Горьком» (цена за поездку туда-обратно). И быстрее всего разбирают самые дорогие места в «люксе».

У нас же решение о поездке возникло спонтанно — недели за две до отправления. Все двухместные «люксы» были, конечно, разобраны, в итоге достались места эконом-категории — две верхние полки, да и те в разных каютах. Но нам предстоял недолгий путь — 16 часов, без ночевки, поэтому этот вариант нас устроил.

Отъезд под «Прощание славянки»

Отправляются пассажирские теплоходы из Красноярска в 7 утра, оповещая об этом город традиционным «Прощанием славянки». В Енисейск они добираются около полуночи.

И если вы останавливаетесь в гостинице, то стоит заранее предупредить администратора о своем позднем заезде, чтобы не остаться без ночлега.

Но заполняться теплоход начинает с вечера перед отправлением — с 19:00 на борт (за дополнительную плату, как в гостинице) принимают тех, кто хочет без боязни опоздать к отплытию провести ночь в своей каюте и без спешки загрузить вещи.

С нами вместе на борту немало пожилых людей, которые когда-то уже путешествовали по Енисею, есть несколько групп туристов из других регионов, в том числе направляющиеся на плато Путорана. Но большинство — северяне, возвращающиеся домой с огромными сумками и коробками. Они везут яйца, фрукты, различные продукты, одежду, обои, строительные материалы и всё то, что на Таймыре стоит гораздо дороже, чем на материке. Получается такой северный завоз для отдельно взятых семей.

К слову, в стоимость билета заложен провоз ручной клади массой не более 36 кг. За остальной груз приходится доплачивать. Но даже полный билет по цене от 14,7 тыс. рублей всё равно дешевле, чем лететь в Норильск на самолете.

Изучаем интерьеры

Теплоход «Валерий Чкалов» был построен в 1953 году в ГДР в городе Висмар по заказу СССР. Судно не было модернизировано, и сейчас оно выглядит так же, как и в прошлом веке, считай музей на плаву. Но состояние внутри вполне хорошее — везде латунь и натуральное дерево.

В нашем классе условия были почти как в обычном плацкартном вагоне поезда — две полки наверху, две — снизу, и тоже выдают постельное белье. В каюте есть шкаф, зеркало, в общем помещении — душевые и туалетные комнаты. Большие окна обеспечивали такой же вид, как с палубы. Поэтому многие пассажиры даже не покидали своих мест, лишь изредка отправляясь в бар.

В каютах первого класса есть собственные умывальники, а люкс предусматривает двухместное размещение со всеми удобствами. Путешественники могут проводить время на диванчиках в общих помещениях или выйти с термосом и книжкой на открытую палубу.

Чем кормят?

Еда на теплоходе в стоимость билетов не входит. Кормят на борту в ресторанах на верхней и главной палубах, есть также бар. Меню и цены там одинаковые.

Еда на теплоходе была простой, но вкусной, и по вполне приемлемым ценам. Например, завтрак из сырников и кофе обошелся в 330 рублей, а комплексный обед (борщ, плов, овощная закуска и компот) — 600 рублей. На ужин предложили несколько видов салатов и горячего. Также для всех желающих был доступен кипяток, а в буфете продавали выпечку, шоколадки и прочие закуски.

Казачинский порог и цифровой детокс

Краевая столица с воды выглядит живописно — набережные правого и левого берегов, церкви, мосты, зеленые острова, речные краны. А потом начинается тайга и редкие поселения. Устойчивой мобильной связи здесь нет, поэтому непривычный цифровой детокс сначала немного нервирует, а потом (внезапно!) доставляет удовольствие.

И уже ничего не мешает наслаждаться сибирской природой, вкусным воздухом и прохладой от воды. Сейчас проходит летняя навигация на Енисее. Поэтому нам то и дело встречались баржи с разным грузом, среди которых были даже автомобили.

Вечером теплоходу предстояло пройти Казачинский порог. Все пассажиры высыпали на палубы, чтобы посмотреть, как наше судно будет его преодолевать.

Порог образован скальными выступами и каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло реки по всей его ширине. И теплоходу надо пройти по узкому коридору, чтобы не повредить судно. Наш теплоход сделал это легко, ему помогало течение. А вот встречным суднам необходима помощь специального туера «Енисей» — это буксир, движущийся вдоль уложенной по дну цепи или троса.

Следующая достопримечательность — место слияния Ангары и Енисея в районе поселка Стрелка. Хотя считается, что главный тут Енисей, Ангара намного шире. Вместе они составляют мощную реку с шириной русла до 2-3 км. С палубы видно, как некоторое время потоки не смешиваются и текут рядом. Зрелище действительно захватывающее!

Для пассажиров на нашем теплоходе предусмотрена экскурсионная путевая информация и музыка. Их включают рядом с какими-то достопримечательностями. Но обновлять информацию не успевают. Например, нам рассказывали, что Высокогорский мост еще достраивают, хотя он уже год как введен в эксплуатацию.

Потом всё чаще на пути стали появляться баржи с лесом, а затем показался ряд дымящих труб — приближаемся к Лесосибирску, значит, скоро выходить.

Остановка в Енисейске

Енисейск — первая остановка у теплохода на пути, а для нас — конечная. Прибываем, когда часы показывают 23:30. При высадке создалось впечатление, что в этом городе решило выйти полтеплохода. Но было и немало желающих отправиться дальше, на север. Причем билеты можно было купить в кассе прямо на судне.

Всего минут за пять мы дошли до гостиницы в центре Енисейска, где остановились на ночлег. Сутки на двоих с завтраками обошлись нам в 5100 рублей. Мои соседки по каюте рассказали, что они выбрали более практичный вариант и остановились в гостевом доме при монастыре за 800 рублей с человека.

Мы не первый раз в Енисейске, уже все туристические места в этом небольшом городе исхожены, но на следующий день побывали в местном музее и посетили несколько храмов. А тем, кто здесь впервые, советую почитать этот гид по городу.

Кстати, в полдень в Енисейск из Дудинки прибыл «Александр Матросов». До Красноярска он добирался против течения аж 32 часа. В то время как мы преодолели это расстояние на автобусе за 6 часов (на машине было бы еще быстрее). А вы путешествовали на теплоходах? Делитесь в комментариях!

Ирина Хруль специально для Newslab,

фото Дмитрия Кузьмина