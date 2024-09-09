Новый «Майор Гром», встреча с писательницей и казачьи пляски: в Дивногорске впервые прошел семейный фестиваль «Энергия+»

В Дивногорске впервые прошел культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+». 7 сентября разные поколения горожан и гости города собрались на набережной, чтобы вместе провести выходной день — сразиться за победу в чемпионате по «крестикам-ноликам», встретиться с детской писательницей Еленой Шумкиной и попасть на зажигательный концерт ансамбля казачьей песни «Криница». Каким получился праздник от компании «Эн+» — в фоторепортаже Newslab.

Фестиваль «Энергия+» начался в 10 утра. К этому времени гости потихоньку собирались на набережной перед сценой — здесь уже работала ярмарка местных мастеров и фудкорт.

Директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза и мэр Дивногорска Сергей Егоров запустили «ветерок» — символ фестиваля.

«Компания Эн+ уделяет внимание всестороннему развитию городов. Культура — одна из основных составляющих качества жизни любого города. Она должна быть одним из приоритетов наравне с развитием социальной сферы. Думаю, что фестиваль «Энергия+» пройдет в Дивногорске и в следующем году», — рассказал Станислав Легенза, директор Красноярской ГЭС компании Эн+.

Компания Эн+ поддерживает Год семьи, объявленный президентом. Все организованные ей события выстроены вокруг развития семейных ценностей, поддержки совместного досуга детей и родителей.

«Мы — город семейных традиций. Дивногорск строили семьи комсомольцев, и это передается из поколения в поколение. Поэтому семейные фестивали можно назвать неотъемлемой частью нашей городской культуры», — поделился Сергей Егоров, глава Дивногорска.

После официального открытия на площади начался большой семейный чемпионат по игре в «крестики-нолики». Участникам, сыгравшим вничью, подарили фирменные стикерпаки, а вот победителям достались шоперы.

Первым такой приз получил гость фестиваля Алексей. Он выиграл партию в «крестики-нолики» вместе с дочкой.

«Прекрасные впечатления! Очень весело, детям нравится. Мы стараемся часто посещать такие мероприятия. Этот праздник тоже оправдал ожидания», — поделился эмоциями Алексей.

Детская писательница Елена Шумкина, автор «Сказок о городе К.» и рассказов «Орлы», на встрече с дивногорцами раскрыла детали творческого процесса и поведала о том, что её побудило писать книги.

Елена Шумкина много лет проработала в книжном издательстве, занимаясь литературой по краеведению, прежде чем написала первую сказку.

«Я долго ждала, когда кто-то принесет детскую книгу краеведческого содержания, но этого не происходило. А потом я сама стала мамой, у меня родилась дочка. Поэтому книги я пишу, в первую очередь, для детей, хотя есть у них интересная особенность — все они посвящены маме», — рассказала Елена Шумкина.

В кинотеатре под открытым небом гости посмотрели три эпизода сериала «Денискины рассказы». Он рассказывает о том, что детей разных поколений объединяет искренняя любовь, любознательность, непосредственность и интерес к тому, как устроен этот мир.

На этом насыщенная программа не закончилась. После семейного просмотра дивногорцев ждало выступление ансамбля казачьей песни «Криница». Журналистам удалось поговорить с артистами до выхода на сцену.

«Я в Дивногорске в первый раз. Сейчас были с ребятами на экскурсии на вашей Красноярской ГЭС. Это, конечно, мощь! Выступать в таких красивых местах — одно удовольствие. Для нас это очень волнительно, мы приехали, чтобы показать нашу казачью культуру, которую любят за ее бешеную энергию. Я думаю, коннект со зрителями будет», — поделился Игорь Прихидько, дирижер государственного ансамбля казачьей песни «Криница».

«Красноярский край — это свой колорит, невероятные места, красивые горы, красивая река Енисей. Тут какой-то особенный воздух, особенная природа. Мы все под впечатлением. Зрителям мы подарим наши жаркие, как огонь, казачьи песни. Нашу температуру, чтобы энергетический обмен произошел!» — рассказала Инна Дубовченко, артистка государственного ансамбля казачьей песни «Криница».

Вечером гости фестиваля вместе посмотрели новый фильм «Майор Гром: Игра». А завершился большой праздник флешмобом.

Весь день дивногорцы выигрывали призы, обнимались с нерпой, смотрели кино и обсуждали книги. Как сказал мэр города, устать от фестивалей здесь невозможно. Так что гости обменивались и заряжались энергией, как того и задумывали организаторы «Энергии +».