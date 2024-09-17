«Символ единства, мужества и силы»: как в Зеленогорске прошли военно-патриотические игры «Атомная гвардия»

Завершились первые в истории атомных городов юношеские военно-патриотические спортивные игры «Атомная гвардия». В многодневных соревнованиях приняли участие команды из Ангарска, Железногорска, Северска, Усолья-Сибирского и Зеленогорска. Сила воли, закалка, сноровка и боевой дух победы — все эти качества понадобились ребятам, чтобы преодолеть препятствия и стать лучшими. Трудно ли грести веслами, метать ножи, идти по минному полю, стрелять из винтовки, спускаться по веревке и почему современные подростки хотят равняться на молодогвардейцев времен Великой Отечественной войны — в фоторепортаже Newslab.

Масштаб впечатляет!

Военно-патриотические игры прошли в рамках нового уникального проекта «Служить Отечеству!», который объединил в Зеленогорске все структуры патриотического направления. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, посетив итоговый фестиваль в январе 2024 года, поддержал проект, его идейных вдохновителей и план масштабирования проекта на атомные города по всей России.

Игры территориально разбили на три части: центральная группа районов, Урал и Сибирь. В Смоленской области соревнования прошли, в Зеленогорске собрали сибирские атомные города, далее эстафета перейдет Новоуральску. Кроме того, предприятия «Росатома» взяли на себя финансовую часть проекта.

«Очень рады, что все откликнулись. Место в Зеленогорске выбрано необычайно красивое. Ребят везли и автобусами, и поездами. Для них это целое приключение, которое началось несколько дней назад. И может случиться, что нашим ребятам придется встать на защиту своей Родины», — отметил Сергей Мозговой, руководитель проектов АНО «Атом-спорт».

Соревнования торжественно открылись в глэмпинг-парке «Берег Кана» в городе Зеленогорске. На церемонии присутствовали местные и региональные депутаты, представители Госкорпорации «Росатом», администрации Зеленогорска. 50 юношей и девушек из 5 городов присутствия «Росатома» выясняли, кто лучше на полосе препятствий, в стрельбе из винтовки и лука, в управлении мототехникой и беспилотными летательными аппаратами, на водной переправе и в спортивном туризме. Всего было около 20 площадок.

«Игры „Атомная гвардия“ — это новое веяние в воспитании патриотизма у молодого поколения. Современная обстановка требует от патриотов не просто любви на словах, но и необходимости быть смелыми, отважными и готовыми в ответственный момент выступить за честь страны. И в этих играх такие качества проявляются и тренируются как нельзя лучше», — сказал на своей странице в соцсетях генеральный директор Электрохимического завода Сергей Филимонов.

«Зеленогорск рад принимать гостей, потому что мы неслучайно называем себя самым открытым закрытым городом. Это большая честь принимать военно-патриотические спортивные игры „Атомная Гвардия“. Пять сибирских атомных городов приехали к нам. Надеюсь, что ребятам все понравится. Мы постарались максимально разнообразить программу и создать комфортные условия. Помимо самих игр здесь еще будет очень много других интересных событий, которые, верю, сплотят и подружат ребят из атомных городов. Мы всегда рады поддерживать такие проекты», — отметил глава Зеленогорска Вадим Терентьев.

Не только состязания

Четырехдневная программа Игр была насыщенной и наполнена не только состязаниями, но и экскурсиями, культурными и тематическими площадками, встречами с героями нашего времени. Впервые на зеленогорской земле прошла историческая реконструкция «Освоение Сибири», для этого в закрытый город приехали 28 реконструкторов.

Всегда начеку

Дети, проживающие в закрытых городах, должны хорошо знать правила радиационной безопасности. Поэтому специалисты Электрохимического завода организовали площадку «Химической защиты», где команды демонстрировали умение обращаться с дозиметрами и индивидуальными средствами защиты.

Татьяна Гришмановская, главный специалист службы радиационной безопасности предприятия: «Поскольку все ребята приехали из городов присутствия Росатома, так или иначе они имеют представление о радиации и насколько она опасна. Ребятам нужно было провести радиационную и химическую разведку в районе, где по легенде при транспортировке упала ёмкость с радиоактивным материалом и материал вышел наружу.

Участникам нужно было огородить границу опасной зоны, выставить знаки радиационной опасности, замерить приборами фон и провести дезактивацию емкости. Но прежде надеть спецодежду — длинный плащ и чулки из прорезиненного материала, респираторы, которые защищают органы дыхания, перчатки, и прикрепить к одежде индивидуальный дозиметр. Для радиационной и химической разведки использовали приборы контроля. Дозиметр измеряет мощность дозы гамма-излучения. Радиометры — с альфа- и бета-датчиками, с их помощью можно определить поверхностное загрязнение.

«Пригодится и мальчишкам, и девчонкам»

Один из идейных вдохновителей проекта «Служить Отечеству», председатель Зеленогорского городского Совета депутатов Дмитрий Шашило подчеркивает важную воспитательную роль таких мероприятий:

«Патриотизм для меня — это прежде всего гордость за свою страну, за свое Отечество, Родину. И это большая ответственность за будущее нашей страны. То, что сегодня мы делаем, воспитывая наших детей настоящими патриотами, станет нашим завтра».

Директор зеленогорского центра дополнительного образования «Витязь» Павел Неудачин — преподаватель робототехники, информатики и один из главных организаторов проекта «Служить Отечеству».

«Основная задумка этапов игры — наработка общих жизненных компетенций, соблюдение безопасности при обращении с военной техникой. Кроме этого, у ребят должна быть эрудированность, инициативность, активность. Военное дело колоссально осовременилось за последние годы. Мы видим, что нужно учить тому, что реально пригодится и сохранит жизнь. В нашем центре „Витязь“ мы учим этим азам. Соревнования — это некое подведение итогов проекта и игр. Парням всё это в дальнейшем хорошо поможет. А девочки сейчас тоже хотят бегать, прыгать и стрелять».

Зеленогорские девчонки-волонтеры и участвовали, и помогали проводить соревнования. После учебы они ходят в клуб «Витязь» заниматься стрельбой, рукопашным боем, мотокроссом, этикой, музыкой и другими дисциплинами.

София Кукарцева учится в лицее № 174, хорошо владеет рукопашным боем и уже получила звание от клуба — ефрейтор. Валерии Павловой из школ № 172 нравятся уроки начальной военной подготовки, стрельба, разборка автомата. Анна Цветкова уже получила звание младшего лейтенанта. Девушки думают связать свою жизнь с военным делом, а выданные кадетские звания в дальнейшем могут помочь при поступлении.

Казаки-наставники

На разных этапах ребятам помогали и подсказывали их наставники и участники СВО.

67-летний казачий атаман Владимир Нижник ездил в зону СВО несколько раз, имеет многочисленные награды. Был в группе огневой поддержки и снайпером. Долгие годы на своем примере воспитывает детей в зеленогорском центре военно-патриотического воспитания «Витязь».

«Мы рождены в Советском Союзе. Поэтому мы за правду, за победу и против фашизма, — говорит о защите родины Владимир Николаевич. — 27 лет работаю педагогом дополнительного образования, занимаюсь с детишками. У меня группа „Орлята“ и ребята постарше — „Казачья доблесть“. С „орлятами“ играем больше в подвижные игры, обучаю стрельбе из пневматической винтовки, смотрим советские фильмы о пионерах-героях. Тем, кто постарше, преподаю историю казачества, учу владеть шашкой, нагайкой, занимаемся огневой и строевой подготовкой, встречаемся с казаками».

Ветеран боевых действий Максим Шилов до спецоперации работал в медсанчасти слесарем: «На СВО ушел добровольцем, не хотели отправлять. Когда наше подразделение находилось в тылу врага, в одном из боев пришлось вызывать на себя огонь. Конечно, не всю молодежь получается увлечь, но у тех, кто здесь участвует, есть патриотический настрой».

Пришел, увидел, победил!

Азарт ребят, сноровка и тренировки в клубах сделали свое дело. Участники показали слаженную командную работу и отличные результаты. Победителем спортивных игр стала команда Северска, вторые — хозяева состязаний команда Зеленогорска, третье место у Ангарска. Награждал ребят двухкратный чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных боевых искусств Алексей Олейник. Он для ребят провел мастер-класс.

«Главное, что нам помогло победить — это сплоченность. Ведь побеждает в этих соревнованиях именно команда: время останавливается, когда последний (десятый) участник пересекает линию финиша. Возраст участников от 14 до 17 лет — от школьников до студентов. У всех разная подготовка, но мы смогли всё грамотно организовать. Отдельно хочу отметить выступление наших девочек. Им труднее всех пришлось! У нас сборная команда, долго готовились и успели сплотиться. Самое сложное? На каждом этапе были свои „мины“. Зеленогорск встретил дождем, но в главный день соревнований солнце порадовало. Очень устали, выложились по максимуму, но очень рады. Стать первыми победителями в таком проекте — это супер! Формат жесткий, но интересный!», — поделился капитан команды г. Северска Егор Стрелкин.

Отметим, масштабное событие прошло в рамках реализации муниципального приоритетного проекта военно-патриотического воспитания «Служить Отечеству» при поддержке ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ», АНО «Атом-спорт», АО «ПО «ЭХЗ», администрации ЗАТО Зеленогорск и местного Совета депутатов.