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«Символ единства, мужества и силы»: как в Зеленогорске прошли военно-патриотические игры «Атомная гвардия»

«Символ единства, мужества и силы»: как в Зеленогорске прошли военно-патриотические игры «Атомная гвардия»

17.09.2024
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Масштаб впечатляет!

Военно-патриотические игры прошли в рамках нового уникального проекта «Служить Отечеству!», который объединил в Зеленогорске все структуры патриотического направления. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, посетив итоговый фестиваль в январе 2024 года, поддержал проект, его идейных вдохновителей и план масштабирования проекта на атомные города по всей России.

Игры территориально разбили на три части: центральная группа районов, Урал и Сибирь. В Смоленской области соревнования прошли, в Зеленогорске собрали сибирские атомные города, далее эстафета перейдет Новоуральску. Кроме того, предприятия «Росатома» взяли на себя финансовую часть проекта.

«Очень рады, что все откликнулись. Место в Зеленогорске выбрано необычайно красивое. Ребят везли и автобусами, и поездами. Для них это целое приключение, которое началось несколько дней назад. И может случиться, что нашим ребятам придется встать на защиту своей Родины», — отметил Сергей Мозговой, руководитель проектов АНО «Атом-спорт».

Сергей Мозговой, руководитель проектов АНО «Атом-спорт»

Соревнования торжественно открылись в глэмпинг-парке «Берег Кана» в городе Зеленогорске. На церемонии присутствовали местные и региональные депутаты, представители Госкорпорации «Росатом», администрации Зеленогорска. 50 юношей и девушек из 5 городов присутствия «Росатома» выясняли, кто лучше на полосе препятствий, в стрельбе из винтовки и лука, в управлении мототехникой и беспилотными летательными аппаратами, на водной переправе и в спортивном туризме. Всего было около 20 площадок.

«Игры „Атомная гвардия“ — это новое веяние в воспитании патриотизма у молодого поколения. Современная обстановка требует от патриотов не просто любви на словах, но и необходимости быть смелыми, отважными и готовыми в ответственный момент выступить за честь страны. И в этих играх такие качества проявляются и тренируются как нельзя лучше», — сказал на своей странице в соцсетях генеральный директор Электрохимического завода Сергей Филимонов.

«Зеленогорск рад принимать гостей, потому что мы неслучайно называем себя самым открытым закрытым городом. Это большая честь принимать военно-патриотические спортивные игры Атомная Гвардия. Пять сибирских атомных городов приехали к нам. Надеюсь, что ребятам все понравится. Мы постарались максимально разнообразить программу и создать комфортные условия. Помимо самих игр здесь еще будет очень много других интересных событий, которые, верю, сплотят и подружат ребят из атомных городов. Мы всегда рады поддерживать такие проекты»,  отметил глава Зеленогорска Вадим Терентьев.

Глава Зеленогорска Вадим Терентьев хорошо помнит, как в юношестве играл в «Зарницу» и в качестве отдыхающего в пионерском лагере, и потом вожатого

Не только состязания

Четырехдневная программа Игр была насыщенной и наполнена не только состязаниями, но и экскурсиями, культурными и тематическими площадками, встречами с героями нашего времени. Впервые на зеленогорской земле прошла историческая реконструкция «Освоение Сибири», для этого в закрытый город приехали 28 реконструкторов.

Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ
Фото: ЭХЗ

Всегда начеку

Дети, проживающие в закрытых городах, должны хорошо знать правила радиационной безопасности. Поэтому специалисты Электрохимического завода организовали площадку «Химической защиты», где команды демонстрировали умение обращаться с дозиметрами и индивидуальными средствами защиты.

Татьяна Гришмановская, главный специалист службы радиационной безопасности предприятия: «Поскольку все ребята приехали из городов присутствия Росатома, так или иначе они имеют представление о радиации и насколько она опасна. Ребятам нужно было провести радиационную и химическую разведку в районе, где по легенде при транспортировке упала ёмкость с радиоактивным материалом и материал вышел наружу.

Участникам нужно было огородить границу опасной зоны, выставить знаки радиационной опасности, замерить приборами фон и провести дезактивацию емкости. Но прежде надеть спецодежду — длинный плащ и чулки из прорезиненного материала, респираторы, которые защищают органы дыхания, перчатки, и прикрепить к одежде индивидуальный дозиметр. Для радиационной и химической разведки использовали приборы контроля. Дозиметр измеряет мощность дозы гамма-излучения. Радиометры — с альфа- и бета-датчиками, с их помощью можно определить поверхностное загрязнение.

«Пригодится и мальчишкам, и девчонкам»

Один из идейных вдохновителей проекта «Служить Отечеству», председатель Зеленогорского городского Совета депутатов Дмитрий Шашило подчеркивает важную воспитательную роль таких мероприятий:

«Патриотизм для меня — это прежде всего гордость за свою страну, за свое Отечество, Родину. И это большая ответственность за будущее нашей страны. То, что сегодня мы делаем, воспитывая наших детей настоящими патриотами, станет нашим завтра».

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск Дмитрий Шашило
Депутат зеленогорского горсовета, руководитель Молодежного центра Зеленогорска Анастасия Шульга и директор центра «Витязь» Павел Неудачин. На базе именно этих организаций реализуется проект «Служить Отечеству»
Фото: ЭХЗ

Директор зеленогорского центра дополнительного образования «Витязь» Павел Неудачин — преподаватель робототехники, информатики и один из главных организаторов проекта «Служить Отечеству».

«Основная задумка этапов игры — наработка общих жизненных компетенций, соблюдение безопасности при обращении с военной техникой. Кроме этого, у ребят должна быть эрудированность, инициативность, активность. Военное дело колоссально осовременилось за последние годы. Мы видим, что нужно учить тому, что реально пригодится и сохранит жизнь. В нашем центре „Витязь“ мы учим этим азам. Соревнования — это некое подведение итогов проекта и игр. Парням всё это в дальнейшем хорошо поможет. А девочки сейчас тоже хотят бегать, прыгать и стрелять».

Зеленогорские девчонки-волонтеры и участвовали, и помогали проводить соревнования. После учебы они ходят в клуб «Витязь» заниматься стрельбой, рукопашным боем, мотокроссом, этикой, музыкой и другими дисциплинами.

София Кукарцева учится в лицее № 174, хорошо владеет рукопашным боем и уже получила звание от клуба — ефрейтор. Валерии Павловой из школ № 172 нравятся уроки начальной военной подготовки, стрельба, разборка автомата. Анна Цветкова уже получила звание младшего лейтенанта. Девушки думают связать свою жизнь с военным делом, а выданные кадетские звания в дальнейшем могут помочь при поступлении.

Слева направо: Анна Цветкова, Валерия Павлова, София Кукарцева

Казаки-наставники

На разных этапах ребятам помогали и подсказывали их наставники и участники СВО.

67-летний казачий атаман Владимир Нижник ездил в зону СВО несколько раз, имеет многочисленные награды. Был в группе огневой поддержки и снайпером. Долгие годы на своем примере воспитывает детей в зеленогорском центре военно-патриотического воспитания «Витязь».

«Мы рождены в Советском Союзе. Поэтому мы за правду, за победу и против фашизма, — говорит о защите родины Владимир Николаевич. — 27 лет работаю педагогом дополнительного образования, занимаюсь с детишками. У меня группа „Орлята“ и ребята постарше — „Казачья доблесть“. С „орлятами“ играем больше в подвижные игры, обучаю стрельбе из пневматической винтовки, смотрим советские фильмы о пионерах-героях. Тем, кто постарше, преподаю историю казачества, учу владеть шашкой, нагайкой, занимаемся огневой и строевой подготовкой, встречаемся с казаками».

Ветеран боевых действий Максим Шилов до спецоперации работал в медсанчасти слесарем: «На СВО ушел добровольцем, не хотели отправлять. Когда наше подразделение находилось в тылу врага, в одном из боев пришлось вызывать на себя огонь. Конечно, не всю молодежь получается увлечь, но у тех, кто здесь участвует, есть патриотический настрой».

Слева направо: Максим Шилов и Владимир Николаевич Нижник, участники СВО

Пришел, увидел, победил!

Азарт ребят, сноровка и тренировки в клубах сделали свое дело. Участники показали слаженную командную работу и отличные результаты. Победителем спортивных игр стала команда Северска, вторые — хозяева состязаний команда Зеленогорска, третье место у Ангарска. Награждал ребят двухкратный чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных боевых искусств Алексей Олейник. Он для ребят провел мастер-класс.

Победители — команда г. Северска
Фото: ЭХЗ
Награждал ребят двукратный чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных боевых искусств Алексей Олейник
Фото: ЭХЗ
Команда Зеленогорска на 2-м месте
Фото: ЭХЗ
3-е место у Ангарска
Фото: ЭХЗ

«Главное, что нам помогло победить — это сплоченность. Ведь побеждает в этих соревнованиях именно команда: время останавливается, когда последний (десятый) участник пересекает линию финиша. Возраст участников от 14 до 17 лет — от школьников до студентов. У всех разная подготовка, но мы смогли всё грамотно организовать. Отдельно хочу отметить выступление наших девочек. Им труднее всех пришлось! У нас сборная команда, долго готовились и успели сплотиться. Самое сложное? На каждом этапе были свои „мины“. Зеленогорск встретил дождем, но в главный день соревнований солнце порадовало. Очень устали, выложились по максимуму, но очень рады. Стать первыми победителями в таком проекте — это супер! Формат жесткий, но интересный!», — поделился капитан команды г. Северска Егор Стрелкин.

Отметим, масштабное событие прошло в рамках реализации муниципального приоритетного проекта военно-патриотического воспитания «Служить Отечеству» при поддержке ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ», АНО «Атом-спорт», АО «ПО «ЭХЗ», администрации ЗАТО Зеленогорск и местного Совета депутатов.

Филимонов Сергей Васильевич
Филимонов Сергей Васильевич
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, гендиректор АО «ПО ЭХЗ»
Терентьев Вадим Владимирович
Терентьев Вадим Владимирович
Глава ЗАТО г. Зеленогорск

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