«Наконец-то собрались всей семьей»: как прошли соревнования ветеранов СВО из Красноярского края

Больше 250 ветеранов СВО из разных уголков Красноярского края с 10 по 13 октября соревновались в «Кубке Защитников Отечества». Спортивное событие проходит в нашем регионе во второй раз. Здесь ветераны СВО могли попробовать себя в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе и не только. Кроме бывших бойцов, за медали боролись их жены и дети. Newslab побывал на третьем дне соревнований и узнал у участников о впечатлениях.

Владимир впервые участвует в «Кубке Защитников Отечества». На соревнования он приехал из Зеленогорска вместе с женой Татьяной и сыном Ваней.

Мужчина рассказывает, что заключил контракт и отправился на СВО в 2022 году. Служил в разведке, в подразделении, созданном губернатором Красноярского края. После боя за Андреевку в сентябре 2023 году получил орден Мужества. Второе сражение на этой же позиции закончилось для Владимира ранением, сейчас он находится на лечении.

Участвовать в «Кубке Защитников Отечества» мужчина решил, чтобы провести время с семьей после долгой разлуки и встретиться с боевыми товарищами.

«Здорово, что мы выехали, что мы наконец-то все вместе. Хоть мы и впервые приехали на соревнования, надеюсь, что не подведем. Конечно, сильно волнуемся, хотя вроде и спортом занимались раньше — я на лыжах хожу, и в бассейн, и бегаю постоянно от работы. Сделаем все возможное для нашего Зеленогорска!», — говорит Татьяна, жена участника СВО.

Семья будет участвовать в соревнованиях по настольному теннису, шашкам и керлинге. По поводу последнего волнуются больше всего.

«Волнуюсь очень! Потому что не знаю, что такое керлинг. Но хочу выиграть, чтобы поехать в Москву», — добавляет Ваня, сын Владимира.

Кроме командных соревнований есть и индивидуальные. Например, ветераны СВО могут посостязаться друг с другом в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, настольному теннисе, дартсе и пауэрлифтинге.

Никита Коржов приехал на «Кубок Защитников Отечества» из Шарыпово. До СВО он работал на Березовской ГРЭС.

«Мне очень нравится здесь. Думаю, в последующие годы буду приезжать. Это всегда классно, когда можно увидеться с боевыми товарищами», — рассказывает Никита Коржов, ветеран СВО.

Мужчина уже выделил для себя дисциплины, в которых рассчитывает на призовое место — это армрестлинг и стрельба.

«Пока что так. Дальше — больше. Волнений никаких нет, все хорошо», — с позитивом говорит Никита.

Основная цель спортивного мероприятия заключается в том, чтобы помочь ветеранам СВО в реабилитации.

«Здесь находят общих знакомых, встречают своих товарищей, с которыми принимали участие в боевых действиях. В этом году проводится Год семьи, поэтому организаторы приняли решение пригласить жен и детей. Когда близкие рядом, то и бойцу легче», — Алексей Михайлов, социальный координатор государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Победители «Кубка Защитников Отечества» станут известны 13 октября. А те, кто в этом году не смогли одержать победу, могут подготовиться и попробовать еще раз в следующем году. Главное здесь все же не призовые места, а то, что у ветеранов СВО и их близких останутся позитивные воспоминания о совместном отдыхе и встрече с боевыми товарищами.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной