«Почувствовали себя золотоискателями»: на фестивале профессий в Красноярске школьники познакомились с добычей металлов

В Красноярске прошел масштабный фестиваль профессий. Школьники получили возможность попробовать себя в самых востребованных сферах, и одна из таких — золотодобыча. Компания «Полюс» организовала на фестивале специальную площадку, где рассказала о рудах, технологиях обогащения и о карьере в этой отрасли. Как ребята знакомились с металлургией — смотрите в материале Newslab.

Фестиваль профессий проводился по нацпроекту «Образование» и собрал в МВДЦ «Сибирь» почти две тысячи учеников 6-11 классов из разных районов края. Всё это для того, чтобы познакомить ребят с многообразием современных профессий и рассказать о возможных перспективах после окончания школы.

На тематической площадке компания «Полюс» представила два ключевых направления в золотодобыче: геологию и обогащение. Эксперты рассказали о полном цикле добычи золота — от геологоразведки до получения металла. Ребята узнали о процессах дробления, флотации и других технологиях, которые применяются на золотоизвлекательных фабриках.

На геологической площадке школьники увидели настоящие образцы руды. С помощью микроскопа они разглядели крошечные золотые частички, содержащиеся внутри камня.

Эксперты объяснили ребятам сложные процессы геологической разведки, используя простые и понятные для них аналогии. Например, минералы были представлены в сопоставлении с блоками из популярной среди молодежи игры Minecraft.

«Наша компания заинтересована в популяризации технических специальностей. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы школьники познакомились с профессиями золотодобычи и в дальнейшем при выборе вуза приоритет отдали техническим направлениям. На площадке участники могут не только расширить кругозор и определиться с профессией, но и пообщаться с экспертами компании, студентами и преподавателями», — рассказывает эксперт по взаимодействию с учебными заведениями компании «Полюс» Анна Астаева.

Помимо прочего, участники фестиваля на время стали золотоискателями! Для этого на площадке был лоток, который используется в реальной работе на россыпных месторождениях. Ребята с интересом просеивали песок и глину, пытаясь отделить от пустой породы блестящие золотые частицы.

«Мы познакомились с кучей разных профессий. Нам рассказали, как перемалывают руду, мы даже сами попробовали просеивать. Посмотрели на настоящий алмаз, потрогали другие камни. Я пока присматриваюсь к различным направлениям — слишком много интересного», — поделилась впечатлениями ученица 9 класса Алина Морозова.

Для более близкого знакомства со всем разнообразием специальностей в золотодобыче ребятам вручили буклеты профессий компании «Полюс». В них описано, какой работой можно заняться на производстве: от геологов и горняков до обогатителей и инженеров. Специально для выпускников указаны и учебные заведения, где готовят специалистов для отрасли.

Фестиваль профессий посетил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он изучил интерактивные площадки, оценил практическую направленность события и пообщался с ведущими. Глава региона отметил, что даже для него некоторые технологические тонкости золотодобычи оказались в новинку.

«Крупные предприятия края дают школьникам возможность попробовать себя в разных профессиях. Убедился сегодня, что детям такой формат очень интересен», — рассказал Михаил Котюков.

В это же время в другом павильоне ребята, которые уже определились со своим призванием, принимали участие в профессиональных соревнованиях. Будущие химики, которые учатся в старших классах школы, выполняли лабораторные работы. Например, искали в зубной пасте тяжелые металлы и фторид-ионы.

«Мы оцениваем участников по критериям техники безопасности и выполнения лабораторных работ. Хочется отметить высокие навыки для 10-11 классов. Ребята овладели достаточно простыми, но трудоемкими методами, это знания уровня первого курса университета. Даже то, как школьники держат пипетку, промывают ее дистиллированной водой, говорит о том, что навык уже сформирован», — отметила эксперт, ведущий инженер по пробоподготовке Исследовательского центра «Полюса» Татьяна Каримова.

После отборочного этапа, который заключался в решении задач, в финал вышло десять команд по два человека.

«Наша команда получила задание исследовать мыло. Прямо сейчас я нагреваю воду, чтобы потом выявить его жирность. Химия меня всегда интересовала. Я учусь в 10 классе с естественно-научным профилем. Думаю, моя профессия будет связана с медициной или химией», — поделилась участница соревнований Елизавета Сергиенко.

После фестиваля профессий ребята встретятся с психологами, которые помогут им осмыслить полученный опыт и наметить план для достижения своих профессиональных целей.