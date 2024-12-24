«В Сибири тоже есть креативные заводы»: фоторепортаж с необычной «энергетической» выставки в Красноярске

Ко Дню энергетика в красноярском музейном центре «Площадь Мира» открылась необычная выставка арт-объектов «Производство как искусство: переизобретая соцреализм». Индустриальные пейзажи, креативная спецодежда, огромное человеческое сердце, мистический глаз из керамики — все эти творческие фантазии художники воплотили в реальность из отходов производства энергетической промышленности. На открытии выставки организаторы рассказали, причем тут соцреализм, а творцы поделились художественным прочтением энергетики и ее роли для жизни и людей. Newslab тоже осмотрел экспозицию.

Инициатором выставки и вдохновителем красноярских художников стал завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток» в лице его директора Анны Жиратковой. Инновационное производство располагается на месте бывшего красноярского завода резинотехнических изделий и является резидентом «Сколково».

«Современному бизнесу, чтобы быть эффективным, мало создавать комфортные условия труда и внедрять новое оборудование. Ему важно менять мышление. Рассказывать молодым людям, что креативные заводы есть не только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, но и в Красноярске. Показывать, что производство может быть красивым, прогрессивным, а работать руками — престижно», — говорит Анна Жираткова.

Выставка — часть индустриального арт-проекта, целью которого стало возрождение авторитета рабочих профессий через нестандартные, популярные форматы. Концепцией арт-проекта стал соцреализм — ода Человеку Созидающему. Это направление в искусстве XX века было одним из ключевых. И сегодня, когда в обществе возрождается уважение к рабочим профессиям, в «Про-Токе» решили отдать должное труду энергетиков, сохранив все лучшее от соцреализма, при этом за бортом его назидательность и морализаторство.

К проекту привлекли двенадцать известных красноярских художников. Главным условием для них было использовать в работе материалы с реального производства электрооборудования. Большинство выбрали отходы — то, что должно было уйти в утиль, но по счастливой случайности стало частичкой вдохновения.

«Изначально мы планировали включить фотографии арт-объектов в корпоративный календарь, но, когда увидели работы, поняли, что их нельзя просто напечатать и раздать узкому кругу друзей и партнеров. Такие произведения должны увидеть все. Художники создали много необыкновенных вещей, получилась отличная коллаборация. Поэтому мы решили сделать выставку», — рассказала об идее Анна Жираткова.

Художник с узнаваемым именем и легендарной кроликовой шапкой Павел Пошукай — активный участник арт-маркетов, его работы можно найти в разных уголках города и даже в частных коллекциях. Красное «Сердце» — ярчайшая экспозиция на выставке.

«Было интересно работать с таким большим объемом гипса — выбивал стамеской и долотом. Скульптура „Сердце“ — это своего рода электростанция, которая распределяет энергию жизни по сети сосудов. Как нервная система у человека, так и электричество», — объясняет художник.

Художник-иллюстратор, график Мария Горелова любит индустриальные пейзажи, но с тканью работала впервые: «Мне нравится техническая эстетика: промзона, оборудование, чертежи, и я с удовольствием откликнулась на предложение. Единственное, что на какое-то время поставило меня в тупик, — нужно было использовать материалы с производства. Работа с тканью была для меня в новинку, это своего рода вызов. Но мне понравилось!»

Художник-керамист Татьяна Тхаренко воплотила арт-объект «Видение будущего». «Ключевая мысль этой работы — взгляд в будущее, наши перспективы, развитие космоса, технологий и прочего. Никогда не совмещала отходы производства с керамикой, это мой первый опыт».

«Портал энергии» — цифровое произведение художника Ивана Четверикова. Он участник международных выставочных проектов, расписывал стену здания, в котором находится офис компании «ТВК», фасад торгового центра, делал иллюстрации, оформлял ресторан «Тунгуска» и много всего интересного.

Стрит-арт-художник, педагог и керамист-любитель Ольга Осипова представила работу «Пряжа реальности» — самую большую на выставке. Разные части, связанные между собой проводами, и в центре расположен клубок пряжи. Электричество, связь, теплота, тепло — всё связано между собой, а «3» — волшебное число.

Продолжил тему уюта мягкий ковер, выполненный тафт-художником Сергеем Калуженовым. Свое настенное тафт-панно он назвал «Не вытирайте ноги».

На картине «Синергия» члена союза художников России Анны Лапусты присутствуют три мужских образа. У Анны огромное количество регалий и побед на выставках России и за рубежом.

Художница Дарья Бралкова исследует эмоциональные пограничные состояния и использует личный опыт для рассуждения о глобальных вопросах. Дарья расшила куртку — часть настоящей спецодежды работников завода «Про-Ток».

Художник Юрий Адомейко создал арт-объект «Нео-энергетик». Удивительно, но за пределами творческой мастерской Юрий — авиатехник по ГСМ, заправляет самолеты.

Идея еще одного автора — Рены Авериной — состояла в том, что электричество производит не только человек, но и, например, электрические скаты. В своей картине она совместила фанеру, акрил, медные и алюминиевые элементы с производства, неоновую ленту.

Для сотрудников предприятия и директора роднее всех на выставке оказалась небольшая копия мурала «Да будет свет!». Красноярский завод резинотехнических изделий был построен в 60-х годах прошлого века, и сейчас его цеха реконструируют. Есть здания, которые не снесли или не достроили. На стене одного из таких зданий художник Константин Куклев, который работает под творческим псевдонимом Kamal Kantha, написал свою работу. Творчество этого художника — исследование себя, сознания и окружающего мира, поиск смысла и красоты.

«Работа Константина — пример того, что в промзоны, где стоят еще советские здания и лают собаки, тоже можно нести культуру. Как предприниматель я много работаю над благополучием своих сотрудников, устойчивостью компании. И считаю, что каждое предприятие должно выходить и в социум — работать с наукой, образованием, другими сферами. И вот с такими культурными проектами в том числе», — поделилась Анна Жираткова.

Еще один — тринадцатый арт-объект — создали сами гости выставки. Он получил название «Трансформатор души».

Завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток» отметил День энергетика. Предприятие работает с крупнейшими промышленными предприятиями России. В Красноярске завод участвовал и участвует в реализации крупных проектов — подсветка вантового моста, экомодернизация ТЭЦ-1, освещение федеральной трассы М-53. Завод — участник проекта «Наши чемпионы», который реализует Корпорация развития Енисейской Сибири, и резидент «Сколково».

В музейном центре «Площадь Мира» выставка будет работать до конца января 2025 года, но «Про-Ток» не намерен ограничиваться только Красноярском. В марте следующего года новой локацией, на которой представят арт-объекты, станет инновационный центр «Сколково» в Москве.

Ирина Егорова специально для Newslab