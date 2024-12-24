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«В Сибири тоже есть креативные заводы»: фоторепортаж с необычной «энергетической» выставки в Красноярске

«В Сибири тоже есть креативные заводы»: фоторепортаж с необычной «энергетической» выставки в Красноярске

24.12.2024
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Выставка завода «Про-Ток» в красноярском музейном центре «Площадь Мира»
Фото: Евгений Горбунов

Инициатором выставки и вдохновителем красноярских художников стал завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток» в лице его директора Анны Жиратковой. Инновационное производство располагается на месте бывшего красноярского завода резинотехнических изделий и является резидентом «Сколково».

«Современному бизнесу, чтобы быть эффективным, мало создавать комфортные условия труда и внедрять новое оборудование. Ему важно менять мышление. Рассказывать молодым людям, что креативные заводы есть не только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, но и в Красноярске. Показывать, что производство может быть красивым, прогрессивным, а работать руками — престижно», — говорит Анна Жираткова.

Директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова
Фото: Евгений Горбунов

Выставка — часть индустриального арт-проекта, целью которого стало возрождение авторитета рабочих профессий через нестандартные, популярные форматы. Концепцией арт-проекта стал соцреализм — ода Человеку Созидающему. Это направление в искусстве XX века было одним из ключевых. И сегодня, когда в обществе возрождается уважение к рабочим профессиям, в «Про-Токе» решили отдать должное труду энергетиков, сохранив все лучшее от соцреализма, при этом за бортом его назидательность и морализаторство.

К проекту привлекли двенадцать известных красноярских художников. Главным условием для них было использовать в работе материалы с реального производства электрооборудования. Большинство выбрали отходы — то, что должно было уйти в утиль, но по счастливой случайности стало частичкой вдохновения.

«Изначально мы планировали включить фотографии арт-объектов в корпоративный календарь, но, когда увидели работы, поняли, что их нельзя просто напечатать и раздать узкому кругу друзей и партнеров. Такие произведения должны увидеть все. Художники создали много необыкновенных вещей, получилась отличная коллаборация. Поэтому мы решили сделать выставку», — рассказала об идее Анна Жираткова.

Создатель арт-объекта «Окрыленный» (на фото в центре) Анна Малкова в жизни работает над созданием фантастических персонажей, на съемках фильмов, клипов, сериалов. «„Окрыленный“ олицетворяет момент вдохновения, когда художник загорается идеей. Крылья — это символ творческого полета, а их сложная структура и тяжесть — символ приобретенного опыта, который иногда отягощает», — говорит Анна.

Художник с узнаваемым именем и легендарной кроликовой шапкой Павел Пошукай — активный участник арт-маркетов, его работы можно найти в разных уголках города и даже в частных коллекциях. Красное «Сердце» — ярчайшая экспозиция на выставке.

«Было интересно работать с таким большим объемом гипса — выбивал стамеской и долотом. Скульптура „Сердце“ — это своего рода электростанция, которая распределяет энергию жизни по сети сосудов. Как нервная система у человека, так и электричество», — объясняет художник.

Паша Пошукай: «Когда я делал сердце, то вспоминал весь свой трудовой путь — от учителя до маляра. И все сферы, в которых пришлось поработать. Сердце стало единением всех профессий, потому что все профессии важны. Именно в этой работе я применил все свои навыки, которые накопил за жизнь, и даже сделал то, чего не умел»

Художник-иллюстратор, график Мария Горелова любит индустриальные пейзажи, но с тканью работала впервые: «Мне нравится техническая эстетика: промзона, оборудование, чертежи, и я с удовольствием откликнулась на предложение. Единственное, что на какое-то время поставило меня в тупик, — нужно было использовать материалы с производства. Работа с тканью была для меня в новинку, это своего рода вызов. Но мне понравилось!»

Мария Горелова (на фото она рядом со своей работой): «Приходилось рвать много ткани, и, как ни странно, это занимало больше всего времени — разорвать, чтобы не было ровных краев. Всё это — одежда сотрудников. Мне выдали комбинезон, куртку, штаны толстые на флисе, джинсы. Решила, что не буду шить и вышивать, а сделаю коллаж. Светоотражающие элементы я тоже использовала в картине. Если подсветить, то они будут видны»

Художник-керамист Татьяна Тхаренко воплотила арт-объект «Видение будущего». «Ключевая мысль этой работы — взгляд в будущее, наши перспективы, развитие космоса, технологий и прочего. Никогда не совмещала отходы производства с керамикой, это мой первый опыт».

Арт-объект «Видение будущего»
Татьяна Тхаренко: «Очень понравилось на заводе, я была под впечатлением от увиденного. Завод такой красивый и современный, всё прогрессивное, даже сама захотела поработать»

«Портал энергии» — цифровое произведение художника Ивана Четверикова. Он участник международных выставочных проектов, расписывал стену здания, в котором находится офис компании «ТВК», фасад торгового центра, делал иллюстрации, оформлял ресторан «Тунгуска» и много всего интересного.

«Портал энергии»
Иван Четвериков: «На эту работу можно смотреть с разных сторон. Вы никогда не узнаете, правильно она висит или нет, но ошибиться тут невозможно. Это концепция круга. Портал отражает идею бесконечного потока энергии, взаимодействия и постоянного движения в позитивное будущее»

Стрит-арт-художник, педагог и керамист-любитель Ольга Осипова представила работу «Пряжа реальности» — самую большую на выставке. Разные части, связанные между собой проводами, и в центре расположен клубок пряжи. Электричество, связь, теплота, тепло — всё связано между собой, а «3» — волшебное число.

Ольга Осипова: «Несмотря на технологичность отрасли, энергетика — как добрая бабушка. Заботится об окружающих, создает тепло и уют, украшает жизнь...»

Продолжил тему уюта мягкий ковер, выполненный тафт-художником Сергеем Калуженовым. Свое настенное тафт-панно он назвал «Не вытирайте ноги».

К уютному панно так и хочется прикоснуться! Вот что говорит о своем произведении Сергей Калуженов: «Ковер под ногами утилитарен, как 220 вольт в розетке. Помещая его на стену, мы обращаем внимание на то, каким чудом пользуемся каждый день»
Фото: Евгений Горбунов

На картине «Синергия» члена союза художников России Анны Лапусты присутствуют три мужских образа. У Анны огромное количество регалий и побед на выставках России и за рубежом.

Анна Лапуста (на фото рядом со своей работой): «Ездила на производство, сфотографировала работников. Работаю в традиционной технике, мне было интересно совместить ее с материалами завода. Получился такой интересный эксперимент»
Фото: Евгений Горбунов

Художница Дарья Бралкова исследует эмоциональные пограничные состояния и использует личный опыт для рассуждения о глобальных вопросах. Дарья расшила куртку — часть настоящей спецодежды работников завода «Про-Ток».

Дарья Бралкова: «„Ключевые смыслы — от нас идет свет в каждый дом. Много фрагментов из жизни, но в каждом окошке есть какая-то люстра или освещение. Вечеринка в разгаре, молодая пара с ребенком и так далее. В общем, различные бытовые сцены“»
Фото: Евгений Горбунов

Художник Юрий Адомейко создал арт-объект «Нео-энергетик». Удивительно, но за пределами творческой мастерской Юрий — авиатехник по ГСМ, заправляет самолеты.

Юрий Адомейко: «Я создал абстрактный образ укротителя энергии. Как Прометей огонь, он приносит нее на пользу людям»
Фото: Евгений Горбунов

Идея еще одного автора — Рены Авериной — состояла в том, что электричество производит не только человек, но и, например, электрические скаты. В своей картине она совместила фанеру, акрил, медные и алюминиевые элементы с производства, неоновую ленту.

Рена Аверина: «Сочетание абстрактных форм и полумозаичных элементов в моей работе напоминает одновременно океан и спальный район вечернего города»
Фото: Евгений Горбунов

Для сотрудников предприятия и директора роднее всех на выставке оказалась небольшая копия мурала «Да будет свет!». Красноярский завод резинотехнических изделий был построен в 60-х годах прошлого века, и сейчас его цеха реконструируют. Есть здания, которые не снесли или не достроили. На стене одного из таких зданий художник Константин Куклев, который работает под творческим псевдонимом Kamal Kantha, написал свою работу. Творчество этого художника — исследование себя, сознания и окружающего мира, поиск смысла и красоты.

Константин Куклев (на фото рядом со своей работой): «Подстанции в моей работе плавно перетекают в дома, а сильные руки энергетиков поднимают над миром сияющее светило. Ключевой смысл работы — в традициях соцреализма, а общая концепция — свет наших домов в наших руках. Всё предельно просто. Я проникся атмосферой завода, стал ездить туда, как на работу. Само производство чистое, и очень дружелюбный, отзывчивый коллектив — мне помогали с любыми вопросами, передвигали строительные леса, согревали горячим чаем»

«Работа Константина — пример того, что в промзоны, где стоят еще советские здания и лают собаки, тоже можно нести культуру. Как предприниматель я много работаю над благополучием своих сотрудников, устойчивостью компании. И считаю, что каждое предприятие должно выходить и в социум — работать с наукой, образованием, другими сферами. И вот с такими культурными проектами в том числе», — поделилась Анна Жираткова.

Директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова (на фото вторая справа) и художники — участники выставки

Еще один — тринадцатый арт-объект — создали сами гости выставки. Он получил название «Трансформатор души».

В арт-объект «Трансформатор души» каждый вложил что-то свое — любовь, улыбку, радость
Фото: Евгений Горбунов
Фото: Евгений Горбунов
Фото: Евгений Горбунов
После открытия он занял свое место в экспозиции
Фото: Евгений Горбунов

Завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток» отметил День энергетика. Предприятие работает с крупнейшими промышленными предприятиями России. В Красноярске завод участвовал и участвует в реализации крупных проектов — подсветка вантового моста, экомодернизация ТЭЦ-1, освещение федеральной трассы М-53. Завод — участник проекта «Наши чемпионы», который реализует Корпорация развития Енисейской Сибири, и резидент «Сколково».

В музейном центре «Площадь Мира» выставка будет работать до конца января 2025 года, но «Про-Ток» не намерен ограничиваться только Красноярском. В марте следующего года новой локацией, на которой представят арт-объекты, станет инновационный центр «Сколково» в Москве.

Ирина Егорова специально для Newslab

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