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«Культура просвещения возрождается!»: яркие моменты интеллектуального марафона «Нансен» в Красноярске

«Культура просвещения возрождается!»: яркие моменты интеллектуального марафона «Нансен» в Красноярске

23.04.2025
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«Нансен» снова в Красноярске!

«Небывалый эксперимент»

Фритьоф Нансен (в образе вдохновивших организаторов идей, конечно) покоряет Красноярск уже в третий раз. В прошлом году он посетил краевую столицу в камерном формате встреч, а в этом — расширился до огромных масштабов. Как отметил идеолог интеллектуального марафона Илья Сураев, «теперь это не только лекции, но и гастрономия, музеи, театры — всё объединено в карту „Нансен.Сити“».

Идея фестиваля зародилась ещё в 2021 году. Как рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс», «Нансен» стал ответом на запрос общества — люди истосковались по живому общению и качественному контенту.

«Мы решили пойти от собственных интересов, — поделилась Виктория. — Перед нами стояла задача представить как можно больше направлений: от физиологии человека до космоса, от археологии до искусства. Важно было пригласить признанных экспертов, потому что от инфоцыганства мы все уже устали».

Директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева и генеральный директор медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов

В этом году главной локацией фестиваля впервые стал Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина.

«Театр Пушкина пошёл на небывалый эксперимент, приняв нас здесь. У театра своя атмосфера, свои поклонники, и нам приятно, что многие из них пришли на „Нансен“. Надеемся, что и наши гости теперь откроют для себя театральные постановки», — подчеркнула Виктория Васильева.

Помимо классических лекций, организаторы добавили новый формат — живые диалоги со спикерами в режиме вопрос-ответ, на что их вдохновило пространство «Пушка+».

Площадкой для «Нансена» стал театр имени А. С. Пушкина...
...вместе со второй сценой, ставшей на время «Нансен+»
Ориентироваться по новой для фестиваля локации помогала команда волонтеров
Они встречали гостей и провожали их до нужного зала

О сложном — просто

Как всегда, «Нансен» покорил настоящим калейдоскопом знаний. Гости фестиваля могли не только углубиться в любимые темы, но и неожиданно для себя увлечься чем-то совершенно новым — будь то книжная культура или исторические исследования.

«Я была на „Нансене“ в прошлом году. После первых лекций оторваться уже было невозможно. Даже такие темы, которые мне были не близки, в конечном счете увлекали. В этот раз я купила билеты на оба дня сразу после старта продаж, даже не раздумывая», — поделилась Марина Семёнова, участница фестиваля.

Хедлайнером фестиваля стал врач Алексей Водовозов
Кстати, после своей лекции он дал интервью радиостанции «Красноярск Главный» — их площадка работала в прямом эфире прямо на фестивале

Открыл научный марафон своей лекцией о лекарствах известный научный журналист и военный врач Алексей Водовозов. В этой теме, как отметил эксперт, бытует больше всего мифов и заблуждений. Люди настойчиво игнорируют инструкции к препаратам, в которых, как оказалось, есть немало полезного. Кстати, совет от доктора: не пугайтесь, если список побочных эффектов лекарства такой длины, что инструкция напоминает древний свиток — оно вовсе не плохое, а просто хорошо изучено.

Лекция Романа Бузунова
Лекция Романа Бузунова
Активным слушателям спикер вручал книги

Еще одна медицинская тема, вызвавшая фурор, коснулась сна. Для каждого человека он важен ежедневно, но мы почти ничего о нем не знаем. Завесу тайны приоткрыл сомнолог Роман Бузунов. На своей лекции он рассказал, что такое «социальный джетлаг», какой график сна полезнее для жаворонков и сов, а также поделился советами, какой матрас поможет высыпаться.

Гости слушали лекторов с большим интересом
Некоторые делали конспекты и фотографировали слайды
Пустых мест в зале не осталось
Когда наука радует

«Здесь собралась классная, разнообразная публика. Общаться с благодарными слушателями для лектора всегда чрезвычайно интересно и важно. С другой стороны, отличная организация и хорошие спикеры, которых мне самому было интересно послушать. Моя лекция посвящена тому, без чего умрет любое млекопитающее — сну. Я хочу донести людям, что любое сокращение сна — это как брать кредит в банке. Потом долг придется возвращать с процентами, а процент — это ваше здоровье», — поделился с корреспондентом Newslab Роман Бузунов, спикер фестиваля «Нансен», сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.

Другой яркий спикер, который сумел поделиться с аудиторией своим живым интересом к теме, стала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. В первый день она рассказала о частном коллекционировании искусства в СССР, а в воскресенье — о журнале «Столица и усадьба», первом русском глянце «для кружевницы и императрицы».

О викингах рассказал Василий Новиков, кандидат исторических наук, археолог и человек, который участвовал в создании выставки «Сны Сибири»
Известный писатель Павел Басинский презентовал свою новую книгу и прочитал лекцию о знакомых каждому классиках
На фестивале вещали и красноярцы. Так, ученый Роман Морячков увлек слушателей в космические дали
Палеонтолог Яков Колесников познакомил участников с сибирскими динозаврами...
... и это, конечно, не могло не заинтересовать самых юных гостей «Нансена». После лекции они задавали вопросы эксперту
Интригующий заголовок от Ильи Гомыранова, биолога и популяризатора науки
Кстати, на этой лекции был настоящий аншлаг

«Магия личного общения»

Но фестиваль в этот раз вышел из привычного формата лекций. В Музее геологии прошли бесплатные лекции для школьников — «Нансен.Школа», где юные красноярцы узнали о вулканах на других планетах и о том, как «собрать» своего динозавра. Особняк Гадаловых, где когда-то останавливался сам Нансен, погрузил гостей в атмосферу прошлого. При свете (безопасных!) светодиодных свечей экскурсоводы рассказывали о визите путешественника в Красноярск и о быте той эпохи. Ярким финалом стало выступление Красноярского духового оркестра с программой «Вокруг света за 3600 секунд» — музыкальное путешествие по разным странам и эпохам.

Особенность лекций на фестивале — это их интерактивность
Спикеры приглашали гостей на сцену, а слушатели из зала могли задать вопрос
Уникальный формат этого года — публичное интервью. Темы для обсуждения задавали сами гости. Кстати, одним из экспертов, кто пообщался с красноярцами в этом формате, стал модный стилист Алексей Сухарев
А в перерывах между выступлениями гости могли посетить другие интерактивные локации. Например, попробовать себя в создании ковра
Или просто сделать крутое селфи на вот таком необычном фоне

«Мне кажется, людей в „Нансене“ привлекает магия личного общения, когда можно встретиться с единомышленниками, посмотреть в глаза спикеру, задать свой вопрос. Культура просвещения возрождается, и это здорово. Жители нашей страны всегда были голодны до знаний, а в XXI веке с его технологиями образовываться стало намного проще. Информации в интернете очень много, но когда она концентрирована, проверена и идет из уст эксперта — это особенно ценно», — поделился генеральный директор медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов.

Как и всегда, фестиваль был наполнен не только наукой, но и искусством
Зрителям показали визуально-пластический спектакль «Петроглиф»
Это «синтез современной хореографии, музыки и визуальных материалов, пропущенных через призму наскального искусства»
Гости точно были впечатлены
Второй день завершился выступлением Красноярского духового оркестра
На сцене прозвучала программа «Вокруг света за 3600 секунд»

Фестиваль «Нансен» — яркое подтверждение того, что предела совершенству, как и человеческому развитию, нет. А тем, кто хочет стать частью интеллектуального движения в Красноярске, только с нетерпением ждать следующего года и вдохновляться на новые открытия!

Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

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