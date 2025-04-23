«Культура просвещения возрождается!»: яркие моменты интеллектуального марафона «Нансен» в Красноярске

19 и 20 апреля в Красноярске прошёл фестиваль «Нансен» — одно из главных просветительских событий Сибири и Дальнего Востока, организованное компанией «Полюс» и медиагруппой «Прима». «Нансен» собрал десятки спикеров и более двух тысяч слушателей, жаждущих знаний и вдохновения. Как это было — смотрите в фоторепортаже Newslab.

«Небывалый эксперимент»

Фритьоф Нансен (в образе вдохновивших организаторов идей, конечно) покоряет Красноярск уже в третий раз. В прошлом году он посетил краевую столицу в камерном формате встреч, а в этом — расширился до огромных масштабов. Как отметил идеолог интеллектуального марафона Илья Сураев, «теперь это не только лекции, но и гастрономия, музеи, театры — всё объединено в карту „Нансен.Сити“».

Идея фестиваля зародилась ещё в 2021 году. Как рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс», «Нансен» стал ответом на запрос общества — люди истосковались по живому общению и качественному контенту.

«Мы решили пойти от собственных интересов, — поделилась Виктория. — Перед нами стояла задача представить как можно больше направлений: от физиологии человека до космоса, от археологии до искусства. Важно было пригласить признанных экспертов, потому что от инфоцыганства мы все уже устали».

В этом году главной локацией фестиваля впервые стал Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина.

«Театр Пушкина пошёл на небывалый эксперимент, приняв нас здесь. У театра своя атмосфера, свои поклонники, и нам приятно, что многие из них пришли на „Нансен“. Надеемся, что и наши гости теперь откроют для себя театральные постановки», — подчеркнула Виктория Васильева.

Помимо классических лекций, организаторы добавили новый формат — живые диалоги со спикерами в режиме вопрос-ответ, на что их вдохновило пространство «Пушка+».

О сложном — просто

Как всегда, «Нансен» покорил настоящим калейдоскопом знаний. Гости фестиваля могли не только углубиться в любимые темы, но и неожиданно для себя увлечься чем-то совершенно новым — будь то книжная культура или исторические исследования.

«Я была на „Нансене“ в прошлом году. После первых лекций оторваться уже было невозможно. Даже такие темы, которые мне были не близки, в конечном счете увлекали. В этот раз я купила билеты на оба дня сразу после старта продаж, даже не раздумывая», — поделилась Марина Семёнова, участница фестиваля.

Открыл научный марафон своей лекцией о лекарствах известный научный журналист и военный врач Алексей Водовозов. В этой теме, как отметил эксперт, бытует больше всего мифов и заблуждений. Люди настойчиво игнорируют инструкции к препаратам, в которых, как оказалось, есть немало полезного. Кстати, совет от доктора: не пугайтесь, если список побочных эффектов лекарства такой длины, что инструкция напоминает древний свиток — оно вовсе не плохое, а просто хорошо изучено.

Еще одна медицинская тема, вызвавшая фурор, коснулась сна. Для каждого человека он важен ежедневно, но мы почти ничего о нем не знаем. Завесу тайны приоткрыл сомнолог Роман Бузунов. На своей лекции он рассказал, что такое «социальный джетлаг», какой график сна полезнее для жаворонков и сов, а также поделился советами, какой матрас поможет высыпаться.

«Здесь собралась классная, разнообразная публика. Общаться с благодарными слушателями для лектора всегда чрезвычайно интересно и важно. С другой стороны, отличная организация и хорошие спикеры, которых мне самому было интересно послушать. Моя лекция посвящена тому, без чего умрет любое млекопитающее — сну. Я хочу донести людям, что любое сокращение сна — это как брать кредит в банке. Потом долг придется возвращать с процентами, а процент — это ваше здоровье», — поделился с корреспондентом Newslab Роман Бузунов, спикер фестиваля «Нансен», сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.

Другой яркий спикер, который сумел поделиться с аудиторией своим живым интересом к теме, стала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. В первый день она рассказала о частном коллекционировании искусства в СССР, а в воскресенье — о журнале «Столица и усадьба», первом русском глянце «для кружевницы и императрицы».

«Магия личного общения»

Но фестиваль в этот раз вышел из привычного формата лекций. В Музее геологии прошли бесплатные лекции для школьников — «Нансен.Школа», где юные красноярцы узнали о вулканах на других планетах и о том, как «собрать» своего динозавра. Особняк Гадаловых, где когда-то останавливался сам Нансен, погрузил гостей в атмосферу прошлого. При свете (безопасных!) светодиодных свечей экскурсоводы рассказывали о визите путешественника в Красноярск и о быте той эпохи. Ярким финалом стало выступление Красноярского духового оркестра с программой «Вокруг света за 3600 секунд» — музыкальное путешествие по разным странам и эпохам.

«Мне кажется, людей в „Нансене“ привлекает магия личного общения, когда можно встретиться с единомышленниками, посмотреть в глаза спикеру, задать свой вопрос. Культура просвещения возрождается, и это здорово. Жители нашей страны всегда были голодны до знаний, а в XXI веке с его технологиями образовываться стало намного проще. Информации в интернете очень много, но когда она концентрирована, проверена и идет из уст эксперта — это особенно ценно», — поделился генеральный директор медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов.

Фестиваль «Нансен» — яркое подтверждение того, что предела совершенству, как и человеческому развитию, нет. А тем, кто хочет стать частью интеллектуального движения в Красноярске, только с нетерпением ждать следующего года и вдохновляться на новые открытия!

Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»