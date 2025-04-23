«Не только состязания, но и теплое общение»: как прошел Фестиваль спортивных игр «Кубок Дружбы» в Красноярске

В краевой столице состоялся 20-й Фестиваль спортивных игр «Кубок Дружбы» среди родственных предприятий АО «ПО «Электрохимический завод» и АО «Сибирский химический комбинат». По традиции сражались в ринк-бенди, боулинг и бильярд. Состязания были посвящены 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности.

Одноименная северской команде ледовая арена «Сокол» оказалась на этот раз счастливой для гостей. Хоккеисты СХК сразу взяли, что называется, «быка за рога» и навязали «Красным буйволам» быструю игру. Уже ко второй минуте первого тайма (формат — два тайма по 30 минут) гости повели.

Затем шла абсолютно ровная борьба, шансы были у обеих команд, и только благодаря сэйвам вратарей Игоря Литуева (ЭХЗ) и Виктора Погодина (СХК) счет оставался неизменным. Но на 14-й и 16-й минутах северчанам удалось освободиться от опеки защитников ЭХЗ и успешно «расстрелять» ворота зеленогорцев — 0:3.

Второй тайм начался с атак «Красных буйволов», но забил на контратаке «Сокол» — 0:4. Заводчане «размочили» счет усилиями Сергея Клюева. Впрочем, радость была недолгой: «Сокол», используя более сбалансированный состав, стал наращивать преимущество. Хотя, надо отметить, что и везение было на их стороне.

Заводчане в следующий раз отметились только ближе к концу второго тайма. Владимир Митрошенков сделал счет 2:9. А к финальному свистку на табло значились цифры 2:10. Таким образом «Сокол» взял реванш в ринк-бенди за поражение в осеннем кубке. Лучшими игроками матча стали Владимир Митрошенков (ЭХЗ) и Дмитрий Соболев (СХК).

В боулинге, который проходил в клубе «Шаровая молния», борьба шла на равных, но в итоге гости смогли победить. Лучший результат в «личке» показали Михаил Ворошилов (ЭХЗ, 288 очков) и Виктор Погодин (СХК, 290 очков).

Но в бильярде заводчане отстояли лидерство. Лучшими игроками признаны Артем Мурлышев (СХК) и Сергей Шахматов (ЭХЗ).

В итоге по сумме трех видов программы кубок Дружбы на этот раз уехал в Северск. Следующее противоборство друзей-соперников состоится осенью.

Анализируя секреты долголетия турнира, генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов отметил:

«За 13 лет проведения товарищеских соревнований между ЭХЗ и СХК мы видим, что интерес со стороны участников не ослабевает. А это значит, что мы правильно угадали формат, который впервые опробовали в год 50-летия ЭХЗ. Мы поняли, что у работников партнерских предприятий есть огромное желание общаться не только по производственным делам, но и обсуждать другие житейские вопросы, да и просто дружить. Это действительно делает нас родственными предприятиями».

Добавим, что спортсмены ЭХЗ и СХК вместе с другими сибирскими предприятиями выступают во многих видах спорта и побеждают на различных отраслевых соревнованиях под флагом «ТВЭЛ-Сибирь». Из ближайших стартов, где северчане и зеленогорцы выступят единым фронтом, станет летняя «Атомиада». Так что слова «единая команда» — это вполне конкретное понятие.

Автор: Анатолий Михайлов, фото Дмитрия Коновалова