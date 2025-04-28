«А цветы мы ему всегда принесем»: в Красноярске установили памятник погибшему герою Великой Отечественной войны

В Красноярске много активистов, готовых благоустраивать пространство вокруг своих домов. И хорошо, что власти готовы помогать им в реализации идей. Еще до пандемии жители Покровки предложили создать сквер в честь Андрея Водянникова, чьим именем названа одна из улиц микрорайона, и установить в нем памятник герою. Их мечта осуществилась в год 80-летия Победы. Корреспондент Newslab побывал на его открытии.

50 лет назад, в 30-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске появилась улица, названная именем Андрея Водянникова. Молодой красноярский милиционер — участковый инспектор милиции Центрального района — ушел на войну в октябре 1941 года. В 1943 году он погиб на берегах Днепра в возрасте 25 лет. За совершенный подвиг он был удостоен звания Героя СССР.

«Улица Водянникова дала начало большому микрорайону Покровский. Именно здесь появились первые многоэтажные дома. И важно, что улицу называли именем героя Советского Союза. Тогда сюда приехали его однополчане, заложившие сквер. В нем был открыт бюст Андрея Васильевича Водянникова. Но, к сожалению, в 1990-е он был утрачен, и жители очень хотели, чтобы этот бюст вернулся», — рассказала депутат красноярского Горсовета, директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.

Инициативную группу, которая добивалась восстановления исторической справедливости возглавила Галина Селюк. Активная пенсионерка кинула клич и всего за пару часов собрала более 200 подписей в поддержку идеи восстановления сквера имени героя. Она обратилась к депутату от района, а администрация заручилась поддержкой компании РУСАЛ.

Но место, деревья в котором когда-то высаживали товарищи Андрея Водянникова, теперь стало сквером Геодезистов. Поэтому, в качестве альтернативы, было предложено благоустроить территорию буквально через дорогу от него. Еще пару лет назад рядом с домом на улице Водянникова, 2а был пустырь, а теперь — уютный сквер с дорожками, пока еще молодыми деревьями, лавочками и освещением.

«Я хорошо помню встречу с инициативной группой Совета ветеранов Центрального района, на которой мы обсуждали скульптурную композицию и обустройство сквера имени нашего земляка, Героя Советского Союза Андрея Васильевича Водянникова. Благодаря активной позиции жителей, финансовой поддержке РУСАЛа воплотили в жизнь проект, подтверждающий неразрывную связь времен и поколений. У памяти нет срока давности. Пусть связь поколений, объединенных Днём Победы, живет вечно», — рассказал глава Красноярска Владислав Логинов.

И вот, накануне 80-летия Победы, состоялось торжественное открытие нового памятника. Скульптор Дмитрий Шавлыгин взял за основу реальную фотографию, сделанную перед отправкой на фронт. На ней Андрей Водянников в военной форме, но без оружия. Он опирается на стол, на котором стоит букет в вазе и маленький детский кораблик. Простой, совершенно мирный сюжет.

«Скульптор подготовил проект памятника, за который на трех сходах проголосовало население Покровки. По решению городской комиссии его изменили, но мы все равно рады. Мы рады тому, что Андрей с нами. Он жив. Он вернулся домой, стоит около столика дома. Здесь и домашние цветы, даже его детская игрушка. Раз мы помним его, раз у нас в сердцах живет память о нем, значит он жив. А цветы мы всегда ему принесем», — рассказала Галина Селюк.

Открытие памятника собрало в сквере очень много людей. Воспитанники детского сада, школьники, юнармейцы, участники движение «Пост № 1». И конечно коллеги Андрея Водянникова — полицейские.

«Бюст Андрея Васильевича около отдела полиции № 1 каждый день встречает и провожает сотрудников. И напоминает о том, как мы, полицейские, должны относиться к людям. Наши сотрудники продолжают героические традиции Андрея Васильевича: более 200 человек приняли участие в специальной военной операции, десятки награждены государственными наградами. Два сотрудника погибли. Мы всегда помним имя Андрея Васильевича. Оно будет оставаться примером для многих поколений сотрудников полиции. Прошлого, настоящего и будущего», — отметил в своем выступлении руководитель полиции Красноярска Геннадий Березин.

Члены инициативной группы отмечают, что не были уверены в том, что открытие памятника соберет так много людей. И радуются, что ошиблись.

«Очень здорово, что сделали такой сквер. И особенно приятно было видеть, что народу много. Я боялась, что придет человек 15, плюс школьников организуют. Но тут все пришли, разные поколения: и взрослые, и бабушки, и дети. Очень хорошо, что мы так отметили 80 лет Победы, таким хорошим событием», — рассказала жительница Покровки Валентина Олейникова.

Активисты Покровки не планируют останавливаться на достигнутом. В планах — объединение скверов рядом с домами и создание Аллеи Героев. Имен, которые надо увековечить хватает — только в Покровском 10 улиц носят имена Героев Советского Союза. Также жители района хотят увековечить память о тех, кто воюет сейчас. Они хотят, чтобы дети и взрослые знали о подвигах людей, чьи имена носят улицы, на которых они живут.