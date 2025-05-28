«Уже сделали больше, чем за предыдущие 30 лет»: в Красноярске продолжается строительство метро

Восемь месяцев миновало с того момента, когда два тоннелепроходческих щита в Красноярске начали свое движение под землей. За это время, говорят строители, удалось сделать больше, чем за все время с начала строительства метрополитена. Сейчас большая часть работ проходит на площадках, расположенных в центре города. Newslab посмотрел, что происходит за заборами на месте трех будущих станций — «Вокзальной», «Площадь Революции» и «улица Карла Маркса».

Наш тур начинается с «Вокзальной». Строительная площадка занимает сейчас все пространство от улицы Деповская до здания вокзала. Пустой котлован с трубами-распорками выглядит глубже, чем расположенный на улице Молокова. Но строители разубеждают — он такой же, его глубина 12 метров.

Внизу кипит работа. Ближе к Выборгскому переулку уже идет бетонирование основания, а со стороны улицы Бограда еще нужную глубину не набрали, поэтому внизу работают экскаваторы.

«Котлован на станции „Вокзальная“ будет длиной 140 метров и шириной — 30 метров. Сейчас идет его разработка и раскрепление», — рассказал начальник участка Артур Черновол.

Вторая точка — «Площадь Революции», где за метростроителями внимательно следит Владимир Ильич. Памятник по-прежнему высится посреди площадки, заботливо огражденный забором.

В котловане уже готово «стартовое ложе» для двух комплексов. Копать тоннели в сторону «Вокзальной» будут «Анастасия» и «Ирина».

Потом «Анастасия» продолжит свой путь в сторону «Улицы Копылова», но уже в компании другого щита — «Валентины».

«На сегодняшний день ведутся работы по подготовке щита к монтажу. Это щит, который пойдет в сторону остановочного пункта „Вокзальная“. Уже проведены подготовительные работы, забетонировано основание под монтаж тоннелепроходческого щита. Сам щит завезен на место монтажа. Вслед за „Анастасией“ следом начнем планировать сборку „Ирины“. Они пойдут параллельно, с разбегом в месяц», — рассказал главный инженер проекта «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов.

Третья станция — «Улица Карла Маркса» — находится рядом с городской администрацией. Там пока идет бетонирование свай ограждающих конструкций котлована и вынос инженерных сетей. Именно в этом месте вскоре выйдут из-под земли комплексы «Екатерина» и «Соломея», которые сейчас движутся со стороны Шахтеров.

Пока первый из них проложил тоннель протяженностью в 1460 метров, а второй прошел 1100 метров.

На «Улице Карла Маркса» их ждет демонтаж, а затем переезд на площадь Революции, откуда они пойдут в обратную сторону, еще 1140 метров. На оба эти тоннеля уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Кроме самих перегонных тоннелей в центре города построят шахту вентиляции. Котлован для нее будет находиться напротив ЦУМа (рядом с домом на Карла Маркса, 137). Размеры сооружения — 17,4 на 21,6 метра. Его ограждение построят по технологии «стена в грунте»: непосредственно в земле на глубину 24 метров пробурят скважину, в которую опустят армированный каркас и зальют бетоном. По словам строителей, такой способ применяется при современном строительстве метрополитена в условиях плотной городской застройки для минимального воздействия на окружающую среду.

Андрей Осипов отметил, что работы в центре города неизбежно приведут к перегрузке городского трафика: «Важно, чтобы жители все же вошли в положение, понимали, что идет проходка. Для обеспечения щитов необходимо будет завозить много материала — блоки железобетонной обделки, раствор, а также вывозить выбранный грунт».

Напомним, первая линия красноярского метро длиной 11 километров пройдет от улицы Высотной до улицы Шахтеров. Она будет включать одну наземную и пять подземных станций.

Newslab