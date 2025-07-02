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«Сверкающие кокошники, платки на лице и голые животы»: каким красноярские дизайнеры увидели русский культурный код

«Сверкающие кокошники, платки на лице и голые животы»: каким красноярские дизайнеры увидели русский культурный код

02.07.2025
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По этой фотозоне сразу понятно, где разместился «Модный терем»

Перфоманс прошел 27 июня в продюсерско-производственном центре СФУ. На входе гостей встречала фотозона в виде окна с наличниками, красно-черными бусами (или косами), коврами и статуэткой коня. Отличный опознавательный знак для тех, кто не знаком с кампусом. Да и у гостей она пользовалась спросом.

Отдельное удовольствие — образы гостей перфоманса
Оцените геометричную сумку
Сохраняем приемы для стилизации
Хочется отметить красную брошь и носки ведущего Ильи Куданенко
Фото: Марианна Перфильева
Без теплых встреч не обошлось

На вэлкоме было несколько зон. В ожидании показа можно было сделать фото в кокошнике и с косой, поиграть с интерактивной доской, увидеть выставку «Архитектура материи в пространстве» вживую и в VR, выпить воды с лимоном и съесть блин с рыбой. В целом, развлечений достаточно. Однако пространство было тесным, поэтому гости толпились в проходах, а иногда спотыкались ногами за бренд-волл.

Выставка работ архитектора Александра Брусянина
Архитектура здесь — тоже часть сибирского стиля, которая задает масштаб и форму. Кстати, работы можно было увидеть и в виртуальном пространстве благодаря VR-очкам
Стилизованные стаканчики для напитков — про внимание к деталям
На фуршете можно было попробовать блины с рыбой, канапе, пряники и слойки с повидлом прямиком из детства
Фото: Марианна Перфильева
Пока гости выполняли задания на интерактивной доске, их записывали на видео. Его можно было найти в папке в телеграм-канале «Модного терема»
Мы тоже поучаствовали — выпало задание рассказать сказку. В целом, на посещение локации ушло где-то 7 минут, включая ожидание в очереди
Здесь гости фотографировались в огромной кокошнике с косой на фоне хромакея
Такое фото получалось в итоге
Фото: t.me/modnyiterem

Само событие было приурочено к защите дипломов студентов по направлению «Дизайн костюма». Поэтому показ начался с демонстрации их работ. Организаторы хотели показать, что в Красноярске есть высшее образование в моде, оно на высоком уровне и соответствует международным стандартам.

Студенческие работы
Здесь — простой силуэт и принт с березой
Удачная деталь с голубями на пальто
Русский стиль — это не только кокошники, говорят нам организаторы. Но они на показе тоже были
На наш вкус, лучшая студенческая работа. Да и такие шапочки из жемчуга сейчас в тренде
Фото: Марианна Перфильева

«Работы студентов были очень достойные. Если бы не сказали, что это студенты, можно было и не понять. Хорошая идея — защищать дипломы в таком формате. Особенно для новичков в fashion-индустрии. Что касается организации, то мне все очень нравится. Мне кажется, мы, красноярцы, даже избалованы мероприятиями и событиями. Они у нас всегда на высоком уровне», — поделилась красноярка Юлия Пуговкина.

Юлия Пуговкина

Затем свое видение русского культурного кода показали известные красноярские дизайнеры. Если честно, мы думали, что бренды создадут работы специально для этого перфоманса, но это оказалось не так. Например, коллаборация «Дух горы» от Анны Григорьевой и дизайнера ювелирных украшений Елены Павлюковой была презентована еще год назад. Из плюсов — понравившиеся вещи можно найти в продаже. 

Модели презентовали вещи бренда NÁSTINO с платками на лицах
Свежо и дерзко
Сетка, голые животы и ватная куртка
Жакет, в котором лацканы напоминают лоскуты или бабушкину «дорожку»
Шикарные брюки-трансформеры. Сочетают главный летний тренд на кроше и просто круто выглядят
Фото: Марианна Перфильева
Этнические мотивы от бренда GA-Studio
Коллекция «Дух горы» появилась в 2024 году
Украшения на моделях — бренд Element Soul
Здесь «сибирскость» отражает необъятность Родины и разнообразие этносов на ее территории
Образы одновременно отражают женственность, свободу и силу
Роскошные короны с камнями и полупрозрачные вязаные платья от Ирины Качан
Мягкие и нежные образы
Авангард от DARYA KIPRIYANOVA
Показ коллекции модельера стал кульминацией перфоманса

«Все было великолепно. Я сейчас живу на два города — Красноярск и Санкт-Петербург. Хочу сказать, что у нас уровень даже выше, чем в Питере. Я такое видела только за рубежом, когда училась в Италии и Испании», — рассказала гостья перфоманса Виктория Шупикова.

Виктория Шупикова

Таким получился стиль а-ля рус в осмыслении участников «Модного терема» — эклектика, мягкость в пряже и традиционных узорах, сила и свобода в кожаных топах, монументальность в архитектуре и будущее в виртуальном пространстве. Кажется, Красноярск стремится занять еще одну нишу и активно развивается в fashion-направлении. Мы пока наблюдаем, что из этого выйдет, но «Модный терем» оказался вполне неплох. Подтянуть нейминг (а то мы же отходим от медведей и балалаек), найти пространство попросторнее и выпустить еще десяток перспективных студентов. А еще — не забыть пригласить красноярцев на защиту дипломов в следующем году.

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной

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