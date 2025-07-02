«Сверкающие кокошники, платки на лице и голые животы»: каким красноярские дизайнеры увидели русский культурный код

В Красноярске прошел показ «Модный терем», где известные местные дизайнеры осмысляли наш культурный код и размышляли, как теперь выглядит стиль а-ля рус. Основным посылом стало то, что это не только кокошники и медведи. В целом, идея не новая, поиском «русскости» и «сибирскости» люди культуры и искусства занимаются уже не первый год. Newslab побывал на перфомансе, посмотрел на а-ля рус и собрал самые яркие кадры.

Перфоманс прошел 27 июня в продюсерско-производственном центре СФУ. На входе гостей встречала фотозона в виде окна с наличниками, красно-черными бусами (или косами), коврами и статуэткой коня. Отличный опознавательный знак для тех, кто не знаком с кампусом. Да и у гостей она пользовалась спросом.

На вэлкоме было несколько зон. В ожидании показа можно было сделать фото в кокошнике и с косой, поиграть с интерактивной доской, увидеть выставку «Архитектура материи в пространстве» вживую и в VR, выпить воды с лимоном и съесть блин с рыбой. В целом, развлечений достаточно. Однако пространство было тесным, поэтому гости толпились в проходах, а иногда спотыкались ногами за бренд-волл.

Само событие было приурочено к защите дипломов студентов по направлению «Дизайн костюма». Поэтому показ начался с демонстрации их работ. Организаторы хотели показать, что в Красноярске есть высшее образование в моде, оно на высоком уровне и соответствует международным стандартам.

«Работы студентов были очень достойные. Если бы не сказали, что это студенты, можно было и не понять. Хорошая идея — защищать дипломы в таком формате. Особенно для новичков в fashion-индустрии. Что касается организации, то мне все очень нравится. Мне кажется, мы, красноярцы, даже избалованы мероприятиями и событиями. Они у нас всегда на высоком уровне», — поделилась красноярка Юлия Пуговкина.

Затем свое видение русского культурного кода показали известные красноярские дизайнеры. Если честно, мы думали, что бренды создадут работы специально для этого перфоманса, но это оказалось не так. Например, коллаборация «Дух горы» от Анны Григорьевой и дизайнера ювелирных украшений Елены Павлюковой была презентована еще год назад. Из плюсов — понравившиеся вещи можно найти в продаже.

«Все было великолепно. Я сейчас живу на два города — Красноярск и Санкт-Петербург. Хочу сказать, что у нас уровень даже выше, чем в Питере. Я такое видела только за рубежом, когда училась в Италии и Испании», — рассказала гостья перфоманса Виктория Шупикова.

Таким получился стиль а-ля рус в осмыслении участников «Модного терема» — эклектика, мягкость в пряже и традиционных узорах, сила и свобода в кожаных топах, монументальность в архитектуре и будущее в виртуальном пространстве. Кажется, Красноярск стремится занять еще одну нишу и активно развивается в fashion-направлении. Мы пока наблюдаем, что из этого выйдет, но «Модный терем» оказался вполне неплох. Подтянуть нейминг (а то мы же отходим от медведей и балалаек), найти пространство попросторнее и выпустить еще десяток перспективных студентов. А еще — не забыть пригласить красноярцев на защиту дипломов в следующем году.

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной