Фоторепортаж: Дети, роботы и будущее

Будущие светила робототехники со всей Сибири собрались 24-25 ноября в иркутском «Сибэкспоцентре». Фестиваль «РобоСиб» стал отличным стартом для талантливых детей, которые с юных лет проявляют тягу к изобретательству. Красноярские команды отличились особенно и выиграли путевки на международные соревнования в Шанхае!

На два дня павильоны иркутского «Сибэкспоцентра» заполнились юными пытливыми робототехниками, которые жаждали быть лучшими в своих направлениях, а также множеством участников, которые наслаждались показательными выступлениями (а иногда и «боями»!) между сконструированными их ровесниками роботами.

В программу «РобоСиба — 2016» вошли яркие эксперименты от практикующих физиков и захватывающий научно-фантастический батл, в котором между собой за истину боролись химик-органик, главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский и литератор Леонид Каганов. Ведущим фестиваля как и в прошлом году стал популярный шоумен Александр Пушной.

Второй день фестиваля был самым ответственным для самых старших ребят, так как на кону стояли путевки на всероссийский фестиваль «РобоФест», а также на международные соревнования в Шанхае.

Главной наградой для красноярских команд стали путевки на международные робототехнические соревнования в Шанхае, а также на соревнования в направлении FTC, которые состоятся в Сочи в 2017 году.

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«Я очень рад, что всё задуманное получилось! Но теперь нам с ребятами предстоит трудиться еще сильнее, чтобы достойно выступить в Сочи и Шанхае», — заявил руководитель и создатель красноярской робототехнической лаборатории «Инженеры будущего» Максим Турушев.

Напомним, что фестиваль «РобоСиб» — это региональный этап робототехнических соревнований. Его победители будут представлять свои регионы на Всероссийском фестивале «РобоФест», который пройдет в марте 2017 года в Москве. «РобоСиб» проводится уже в четвертый раз и является одним из самых значимых научно-познавательных мероприятий для школьников Сибирского федерального округа.

Анастасия Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии предоставлены организаторами фестиваля «РобоСиб»