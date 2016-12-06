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Фоторепортаж: Дети, роботы и будущее

Фоторепортаж: Дети, роботы и будущее

Интернет-газета Newslab.ru
06.12.2016
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Дети и Александр Пушной

На два дня павильоны иркутского «Сибэкспоцентра» заполнились юными пытливыми робототехниками, которые жаждали быть лучшими в своих направлениях, а также множеством участников, которые наслаждались показательными выступлениями (а иногда и «боями»!) между сконструированными их ровесниками роботами.

В программу «РобоСиба — 2016» вошли яркие эксперименты от практикующих физиков и захватывающий научно-фантастический батл, в котором между собой за истину боролись химик-органик, главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский и литератор Леонид Каганов. Ведущим фестиваля как и в прошлом году стал популярный шоумен Александр Пушной.

Делегация из Красноярска с первых минут торжественного открытия фестиваля была максимально заряжена на успех. А главное улыбались ребята во все 32 зуба!
Юные участники уже приготовили свои площадки, собрали роботов и ждали первых гостей
Самыми заметными гостями фестиваля «РобоСиб-2016» стали популярные автоботы и гость из доисторического периода — тиранозавр Рекс.
Руководитель программы «Робототехника» Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» — Максим Петров, с удовольствием рассказывал о росте популярности к инженерному делу среди детей, а также с гордостью отметил, что одни из первых участников фестиваля «РобоСиб» стали частью команды разработчиков «Сколково».
Пока участники во всю трудились, физики-шоумены расширяли представления о возможностях науки яркими трюками. Порой, даже очень рисковыми.
Детям не разрешали играть с огнём, а вот с электричеством — сколько угодно!
Голова кипит! Конечно, ведь конкуренция на «РобоСибе-2016» очень высокая. В этом году в фестивале приняло участие рекордное количество команд — 197. Кстати, ребята из Красноярска выделялись среди остальных своими яркими командными костюмами. На фото представители команды «Honey bees».
А после окончания соревнований первого дня можно и немного расслабиться и посетить все интересные площадки фестиваля.

Второй день фестиваля был самым ответственным для самых старших ребят, так как на кону стояли путевки на всероссийский фестиваль «РобоФест», а также на международные соревнования в Шанхае.

Последние коды дописаны, аккумуляторы заряжены. Пора в бой!
Во время соревнований бушевали серьезные споры. Потому что иногда судьба первого места зависела от доли секунды!
А кто-то уверенно и спокойно шёл к победе дотошно отмеряя каждый сантиметр маршрута для робота.
Презентации участников в направлении FLL проходили в камерной, почти семейной обстановке.
Это помогло участникам быть спокойными во время защиты и показать себя на все 100%.
В конференц-зале шёл научно-популярный баттл «Заменят ли роботы человека» между химиком-органиком и литератором-фантастом. Но больше всего вопросов дети все равно адресовали своему любимому физику — Александру Пушному. Например, почему «Галилео» больше не выходит или зачем шоумен отрастил бороду?
Но все-таки самое интересное зрелище ждало гостей на полях сражений роботов в направлении FTC (FIRST Tech Challenge). Команды боролись буквально стенка на стенку!
Но чем напряженнее была битва, тем больше радость победы!
Долгожданное награждение оказалось поистине триумфом для команд из Красноярска. Команды лаборатории «Инженеры будущего» практически не сходили со сцены, где ребятам вручались награды одну за другой.

Главной наградой для красноярских команд стали путевки на международные робототехнические соревнования в Шанхае, а также на соревнования в направлении FTC, которые состоятся в Сочи в 2017 году.

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«Я очень рад, что всё задуманное получилось! Но теперь нам с ребятами предстоит трудиться еще сильнее, чтобы достойно выступить в Сочи и Шанхае», — заявил руководитель и создатель красноярской робототехнической лаборатории «Инженеры будущего» Максим Турушев.

Напомним, что фестиваль «РобоСиб» — это региональный этап робототехнических соревнований. Его победители будут представлять свои регионы на Всероссийском фестивале «РобоФест», который пройдет в марте 2017 года в Москве. «РобоСиб» проводится уже в четвертый раз и является одним из самых значимых научно-познавательных мероприятий для школьников Сибирского федерального округа.

Анастасия Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фотографии предоставлены организаторами фестиваля «РобоСиб»

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