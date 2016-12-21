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Фоторепортаж: часы к интерьеру

Фоторепортаж: часы к интерьеру

Интернет-газета Newslab.ru
21.12.2016
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Аристократы наших дней

Напольные часы с маятником или с боем — были и остаются главной реликвией аристократического дома и частью семейной истории, которую принято передавать из поколения в поколение. Во все времена напольные часы были видной деталью интерьера. В наше время напольные часы говорят о респектабельности дома, определенном статусе его владельца и ассоциируются с семейными традициями.

Заказывать часы лучше под мебель из того же дерева (если она деревянная), того же цвета и со схожими декоративными деталями. Главное — понимать, что такой предмет в комнате станет центральным и привлечет внимание гостей (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Как отмечает дизайнер-декоратор Влада Назарова, при выборе напольных часов нужно учитывать размер комнаты, стиль интерьера, мебель, общую цветовую палитру и освещение. Строгие и элегантные напольные часы с боем, со скромной резьбой или колоннами лучше всего подойдут для классической гостиной или каминного зала (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Дуб, вишня, орех, бук и красное дерево — напольные часы могут быть сделаны из разных пород: от недорогих до самых ценных. Разнообразие материалов присуще и циферблату часов: серебро, медь или позолота. Циферблат может быть украшен резьбой, росписью или инкрустацией (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Если комната сравнительно небольшого размера, то стоит подыскать угловой вариант. Тогда часы удачно впишутся в угол комнаты, не загромождая пространства (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»

Сельская идиллия

Стиль кантри — это воплощение мечты об уютном домике в деревне в городской квартире. Этот стиль настолько разнообразен, что удачно впишется в интерьер самого современного дома: в городской суете он будет напоминать о размеренном течении времени и домашнем уюте. Часы в стиле кантри воплощают практичность, функциональность, изыск, простоту и близость к деревенскому укладу жизни.

Необходимо адаптировать предметы и детали быта прошлого века к современным условиям. Такая важная деталь, как старинные настенные часы, вызывают ностальгию и настраивают на нужный лад (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Часы должны быть выполнены из натуральных материалов, цвет древесины особого значения не имеет — можно остановиться на светлых (сосна, бук) или темных (орех, дуб) оттенках. Неуместными будут лишь экзотические виды дерева (венге). Для отделки циферблата целесообразно использование меди и латуни (производитель часов: Михаил Москвин (Россия, Углич)).
Лучше отказаться от использования дорогих материалов, сложных орнаментов, вычурных деталей в оформлении часов. Современный металл, хром и глянец под запретом — часы не должны выглядеть слишком современно (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»

Кабинетный стиль

«Настольные часы с бесшумным часовым механизмом и маятником, вращающимся вокруг своей оси, станут украшением интерьера кабинета в классическом стиле. Они сочетают в себе миниатюрность, красоту и изысканное оформление. Особенность дизайна корпуса часов даёт возможность наблюдать за их работой с любой стороны. Материалы, используемые для изготовления часов — стекло, металл, хром, позволяют гармонично вписать их в интерьер современного дома», — делится секретами декорирования интерьера дизайнер-декоратор Влада Назарова.

Вопреки расхожему мнению, настольные часы можно увидеть не только в кабинетах руководителей. Изысканный вариант можно выбрать и в спальню, и в гостиную (производитель часов: Howard Millir (США)).
Настольные часы становятся значимой и функциональной деталью интерьера. Главное — выбрать часы хорошего качества и подходящего дизайна (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Настольные часы должны сочетаться с другими предметами декора. Посмотрите, как хорошо этот вариант гармонирует с подсвечниками (производитель часов: Rhythm (Япония)).
Если интерьер выполнен в спокойных тонах, настольные часы могут стать важным ярким акцентом. И им совсем необязательно быть кричащих цветов или огромных размеров (производитель часов: Rhythm (Япония)).
А в этом случае часы выгодно смотрятся на фоне серебристо-бежевой обивки диванов гостиной (производитель часов: Rhythm (Япония)).

Минимум предметов — максимум пространства

Часы в стиле минимализм должны соответствовать ряду жестких требований. Для настенных часов это простая геометрия форм, нейтральная цветовая гамма (черный, белый, серый или бежевый цвета), разнообразные материалы — дерево, камень, стекло, пластик, хромированная сталь.

Стиль минимализм предполагает лаконичность во всех аспектах, в том числе и в цветовой гамме, обстановке и аксессуарах. Главное правило минимализма — минимум предметов и максимум воздуха и пространства (производитель часов: Lowell (Италия)).
Недопустимы орнаменты, узоры, рисунки, любые сложные декоративные элементы. Функциональность таких часов выходит на первый план (производитель часов: Rhythm (Япония)).
Интерьер должен выглядеть монохромно, поэтому очень важно найти правильное место для часов и сделать правильный акцент (производитель часов: Lowell (Италия)).
В современном интерьере с часами диван можно заменить на кресло-мешок (производитель часов: Lowell (Италия)).

Industrial life

Модный в наше время стиль лофт ассоциируется с промышленными рабочими зданиями, складскими помещениями, гаражами, заводскими цехами, так что открытое пространство — это ключ ко всему стилю. Часы больших размеров, с открытыми механизмами, из состаренных материалов — этот стиль воплощает именно эти черты.

Показать все, что скрыто — основная задача этого направления. Лофт словно возвращает нас к первозданной простоте вещей и демонстрирует идеальное соотношение «функция-форма». На фото — самая популярная модель часов с полностью оголенным и выставленным напоказ открытым механизмом, который позволяет наблюдать за движением шестеренок (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Часы огромных размеров, достигающие в диаметре до полутора метров, будут смотреться гармонично (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Часы, сделанные из железа со следами ржавчины, состаренного или грубо обработанного дерева, стали, камня или стекла — идеально вписываются в индустриальный интерьер (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»
Ржавчина, грубая фактура, необработанные поверхности, состаренные материалы — эти материалы намеренно подчеркиваются в таких часах (производитель часов: Howard Millir (США)).
Фото предоставлено магазином часов «Тик-Так»

Где искать часы?

Магазин часов «Тик-Так»
Адрес: ул. Вавилова, 33
Телефон: (391) 213-10-10
Соцсети: vk.com/public131114312

Искать часы, которые гармонично впишутся в интерьер вашего дома и будут радовать глаз долгие годы, нужно в магазине с многолетней историей, который предложит вам разнообразие стилей и брендов. Если вы решили купить настенные часы, загляните в магазин «Тик-Так» — он уже 27 лет работает в Красноярске и за это время помог преобразить многие дома нашего города.

Магазин «Тик-так» выражает благодарность компаниям Tamm’antimebel и Costa Bella за предоставление интерьеров для фотографий часов.

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