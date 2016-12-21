Фоторепортаж: часы к интерьеру

Часы в современном интерьере становятся гордостью хозяев, украшают комнату и задают настроение. Вместе с дизайнером-декоратором Владой Назаровой и магазином часов «Тик-Так» мы научим вас выбирать настенные, напольные и настольные часы в ваш дом.

Аристократы наших дней

Напольные часы с маятником или с боем — были и остаются главной реликвией аристократического дома и частью семейной истории, которую принято передавать из поколения в поколение. Во все времена напольные часы были видной деталью интерьера. В наше время напольные часы говорят о респектабельности дома, определенном статусе его владельца и ассоциируются с семейными традициями.

Сельская идиллия

Стиль кантри — это воплощение мечты об уютном домике в деревне в городской квартире. Этот стиль настолько разнообразен, что удачно впишется в интерьер самого современного дома: в городской суете он будет напоминать о размеренном течении времени и домашнем уюте. Часы в стиле кантри воплощают практичность, функциональность, изыск, простоту и близость к деревенскому укладу жизни.

Кабинетный стиль



«Настольные часы с бесшумным часовым механизмом и маятником, вращающимся вокруг своей оси, станут украшением интерьера кабинета в классическом стиле. Они сочетают в себе миниатюрность, красоту и изысканное оформление. Особенность дизайна корпуса часов даёт возможность наблюдать за их работой с любой стороны. Материалы, используемые для изготовления часов — стекло, металл, хром, позволяют гармонично вписать их в интерьер современного дома», — делится секретами декорирования интерьера дизайнер-декоратор Влада Назарова.

Минимум предметов — максимум пространства

Часы в стиле минимализм должны соответствовать ряду жестких требований. Для настенных часов это простая геометрия форм, нейтральная цветовая гамма (черный, белый, серый или бежевый цвета), разнообразные материалы — дерево, камень, стекло, пластик, хромированная сталь.

Industrial life

Модный в наше время стиль лофт ассоциируется с промышленными рабочими зданиями, складскими помещениями, гаражами, заводскими цехами, так что открытое пространство — это ключ ко всему стилю. Часы больших размеров, с открытыми механизмами, из состаренных материалов — этот стиль воплощает именно эти черты.

Где искать часы?

Магазин часов «Тик-Так» Адрес: ул. Вавилова, 33

Телефон: (391) 213-10-10

Соцсети: vk.com/public131114312 ул. Вавилова, 33

Искать часы, которые гармонично впишутся в интерьер вашего дома и будут радовать глаз долгие годы, нужно в магазине с многолетней историей, который предложит вам разнообразие стилей и брендов. Если вы решили купить настенные часы, загляните в магазин «Тик-Так» — он уже 27 лет работает в Красноярске и за это время помог преобразить многие дома нашего города.

Магазин «Тик-так» выражает благодарность компаниям Tamm’antimebel и Costa Bella за предоставление интерьеров для фотографий часов.