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Фоторепортаж: корпоратив в «Съем слона»

Фоторепортаж: корпоратив в «Съем слона»

Интернет-газета Newslab.ru
26.12.2016
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Первое условие, говорящее в пользу корпоратива в «Съем слона» — ценник. На одного человека он начинается от 800 рублей. Это гораздо дешевле, чем в большинстве ресторанах и кафе Красноярска. В среднем, в одной столовой могут комфортно разместиться около 40 человек, однако некоторые заведения сети могут принять компании побольше — до 100 человек.

Для корпоративов и других событий в столовых «Съем слона» действует специальное банкетное меню. Разумеется, оно отличается от того, что можно найти на линии раздачи. Праздничное оформление, блюда для больших компаний, закуски и горячее — все это вы сможете обсудить и выбрать на личной встрече, когда будете бронировать и уточнять все условия вашего праздника.

Упомянутое меню впечатляет размерами и возможностью выбора. Одних только горячих блюд в нем больше сотни, кроме того — всевозможные пироги, выпечка, кондитерские изделия, гарниры, закуски, салаты и первые блюда.

Сейчас все залы сети украшены к Новому году. Вам разрешат оформить зал на свой вкус: предупредите об этом руководство, пригласите декоратора и воплотите в жизнь собственные идеи праздника.
На первой встрече вы обсудите расположение столов, определитесь с рассадкой гостей и количеством мест — мебель расставят так, как будет удобно вам.
Зал столовой во время вашего корпоратива может работать как за закрытыми дверями, так и принимать посетителей — это вы тоже сможете обсудить на встрече.
Сервировка, вид готовых блюд и их качество будут на высоте!

Другая прелесть корпоративов в «Съем слона» — экономия на праздничных напитках, их вы можете приносить с собой. Руководство лояльно к каждому банкету, не стесняйтесь спрашивать и уточнять: если вы планируете большое мероприятие, с вами готовы обсуждать бонусы и скидки.

Что касается дополнительных опций: ведущего праздника, светового и звукового оборудования, фотографа — все это можно будет обсудить во время встречи. Руководство готово оказать любую помощь, чтобы ваш корпоративный или другой банкет получился таким, каким вы хотите.

Ну какой праздник без бутербродов с красной икрой!
В банкетном меню «Съем слона» несколько вариантов мясных нарезок и холодных закусок для гостей праздника.
Каждое блюдо из банкетного меню украшают — зеленью, овощами, фруктами и другими съедобными составляющими.
Не забудьте и о рыбной тарелке. К счастью, цены на корпоративы в «Съем слона» позволяют сделать стол одновременно недорогим и разнообразным.
Рулетики из баклажанов с грецким орехом — еще одно банкетное блюдо, которое пользуется популярностью у гостей любого праздника.

Дату для корпоратива и другого банкета просят бронировать заранее, в идеале — за десять дней до события. Однако если у вас что-то срочное или рабочие моменты помешали выбрать место и дату заранее, в «Съем слона» помогут решить эту проблему: если в одной столовой будет занято, вам тут же предложат вариант в другой точке сети — они расположены по всему городу, включая отдаленные районы.

Салат Цезарь — идеальный салат для банкетов. Сытный, недорогой, знакомый каждому: если не знаете вкусы гостей, заказывайте его и не прогадаете.
Греческий салат может заменить одновременно и овощную нарезку, и гарнир к горячим блюдам.
Овощей на столе должно быть много — в зимнее время, когда любой салат — праздник, это особенно важно.
Один из главных праздничных салатов на русском столе — «Сельдь под шубой» в банкетном исполнении.
Наконец, салат «Чафан» — острый, с восточными нотками, нежным мясом, хрустящим картофелем и овощами.

Сеть столовых «Съем слона»
Телефон: 8-983-200-66-19
Сайт: syemslona.ru
«ВКонтакте»: vk.com/syemslona

Так что корпоратив вне рабочего места не обязательно должен быть дорогим. Вкусно поесть, пообщаться с коллегами и разбавить череду офисных будней можно и за скромную сумму — берите на заметку себе и рассказывайте бережливым начальникам!

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