Фоторепортаж: корпоратив в «Съем слона»

Красноярские компании всё чаще отказываются от корпоративов — в кризис гулять в кафе, ресторанах и банкетных залах с непомерно высоким ценником многим не по карману. Однако затянутые пояса — не повод ютиться в офисах, нужно лишь найти место, которое подойдет по цене. Например, сеть столовых «Съем слона», где корпоратив предлагают сделать вкусным и недорогим.

Первое условие, говорящее в пользу корпоратива в «Съем слона» — ценник. На одного человека он начинается от 800 рублей. Это гораздо дешевле, чем в большинстве ресторанах и кафе Красноярска. В среднем, в одной столовой могут комфортно разместиться около 40 человек, однако некоторые заведения сети могут принять компании побольше — до 100 человек.

Для корпоративов и других событий в столовых «Съем слона» действует специальное банкетное меню. Разумеется, оно отличается от того, что можно найти на линии раздачи. Праздничное оформление, блюда для больших компаний, закуски и горячее — все это вы сможете обсудить и выбрать на личной встрече, когда будете бронировать и уточнять все условия вашего праздника.

Упомянутое меню впечатляет размерами и возможностью выбора. Одних только горячих блюд в нем больше сотни, кроме того — всевозможные пироги, выпечка, кондитерские изделия, гарниры, закуски, салаты и первые блюда.

Другая прелесть корпоративов в «Съем слона» — экономия на праздничных напитках, их вы можете приносить с собой. Руководство лояльно к каждому банкету, не стесняйтесь спрашивать и уточнять: если вы планируете большое мероприятие, с вами готовы обсуждать бонусы и скидки.

Что касается дополнительных опций: ведущего праздника, светового и звукового оборудования, фотографа — все это можно будет обсудить во время встречи. Руководство готово оказать любую помощь, чтобы ваш корпоративный или другой банкет получился таким, каким вы хотите.

Дату для корпоратива и другого банкета просят бронировать заранее, в идеале — за десять дней до события. Однако если у вас что-то срочное или рабочие моменты помешали выбрать место и дату заранее, в «Съем слона» помогут решить эту проблему: если в одной столовой будет занято, вам тут же предложат вариант в другой точке сети — они расположены по всему городу, включая отдаленные районы.

Так что корпоратив вне рабочего места не обязательно должен быть дорогим. Вкусно поесть, пообщаться с коллегами и разбавить череду офисных будней можно и за скромную сумму — берите на заметку себе и рассказывайте бережливым начальникам!