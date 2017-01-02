Репортаж из соцсетей: Привет, 2017-й!

Уютные посиделки у камина, шумная толпа на Татышеве, странные костюмы и вкусный ягнёнок — мы собрали лучшие фото из ваших новогодних инстаграмов!

Так отмечали Новый год на острове Татышев — катались на катке, слушали речь президента и запускали салюты!

А кто-то гулял по берегу и загадывал желания...

Весёлая компания — залог отличного праздника!

Часть2. Старые друзья самые лучшие❤ спасибо за наш уже традиционный треш... 🙈🙈🙈#жесть #2017 Фото опубликовано LINA (@1dulce) Дек 31 2016 в 4:08 PST

Встречались и более камерные варианты...

Живу с бременскими музыкантами 🙄😄#красноярск #2017 Фото опубликовано @sashanereutova666 Янв 1 2017 в 1:08 PST

Настоящая хозяюшка!

Ягнёнок удался 👌🏼🎉#красноярск#новыйгод#новыйгод2017 ❤️ Фото опубликовано Беспалова Карина ☺️ Krsk😎 (@karinka911) Янв 1 2017 в 12:45 PST

У этой пары всё сложилось отлично :)

Нг удался!:) ее😄👍🏻🎈🎉 #новыйгод2017 #красноярск #krsk #lovestory Фото опубликовано Silantiev_Focus (@kikmanbox) Дек 31 2016 в 4:09 PST

А вот и знаменитая баба Лена — она встретила Новый год в Таиланде (тур ей подарил Николай Басков) и передаёт привет всем землякам!

Утро первого дня нового года — надеемся, вы его встретили так же бодро и легко, как этот пёсик!

С 2017 годом, друзья!