Репортаж из соцсетей: Привет, 2017-й!

Так отмечали Новый год на острове Татышев — катались на катке, слушали речь президента и запускали салюты!
Мы уже встретили. Под речь президента, куда ж от него денешься. Но особо никто не слушал ))) 🎄🎉 #красноярск #новыйгод #елка #островтатышев #krasnoyarsk #newyear #happynewyear
Видео опубликовано Ольга Norilsk Еда🍴и котики🐾 (@north_violin) Дек 31 2016 в 11:31 PST
А кто-то гулял по берегу и загадывал желания...
Долгожданный 2017🎄🎆 #Красноярск #новыйгод #2017 #верьтевмечты #онисбываются 🔮🎊
Фото опубликовано @olenenochek_ Янв 1 2017 в 2:53 PST
Весёлая компания — залог отличного праздника!
Праздник удался в этом году :))) 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 #2017#новыйгод#сновымгодом #сновымгодом2016 #инстатаг #инстаграманет #елка #парики#маски#ёлка #празднуем #отмечаем #встречаем #рождество #c #cновымгодом #праздничноенастроение #девкинапились#снег#гости#прощай2016#привет2017#красноярск#назарово
Фото опубликовано ⚜️Tihonova Олька⚜️ (@tikhonovaolka) Янв 1 2017 в 1:36 PST
Часть2. Старые друзья самые лучшие❤ спасибо за наш уже традиционный треш... 🙈🙈🙈#жесть #2017
Фото опубликовано LINA (@1dulce) Дек 31 2016 в 4:08 PST
Встречались и более камерные варианты...
Живу с бременскими музыкантами 🙄😄#красноярск #2017
Фото опубликовано @sashanereutova666 Янв 1 2017 в 1:08 PST
Настоящая хозяюшка!
Ягнёнок удался 👌🏼🎉#красноярск#новыйгод#новыйгод2017 ❤️
Фото опубликовано Беспалова Карина ☺️ Krsk😎 (@karinka911) Янв 1 2017 в 12:45 PST
У этой пары всё сложилось отлично :)
Нг удался!:) ее😄👍🏻🎈🎉 #новыйгод2017 #красноярск #krsk #lovestory
Фото опубликовано Silantiev_Focus (@kikmanbox) Дек 31 2016 в 4:09 PST
А вот и знаменитая баба Лена — она встретила Новый год в Таиланде (тур ей подарил Николай Басков) и передаёт привет всем землякам!
Всем привет с Тайланда! Продолжается покорение мира :) Благодаря Николаю Баскову! Теперь Том Ка-национальный тайский суп. Hi everybody from Thailand! I’m gonna to taste the tom kha soup. #лучшийподарок #мечтысбываются @nikolaibaskov #бабалена #супербабушка #babalena #89yearoldgranny #babushka1927 #travel #thailand #tomkha #adventuretime #тайланд #2017 #красноярск #krasnoyrsk #siberia
Фото опубликовано Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) Дек 31 2016 в 10:57 PST
Утро первого дня нового года — надеемся, вы его встретили так же бодро и легко, как этот пёсик!
С Новым годом!!! 1 января 2017 #вестикБубо #вестик #вестхайлендвайттерьер #вестхайлендтерьер #красноярск #сибирь #россия #1января2017 #акакпроходитвышеутро1января
Фото опубликовано Anastasiia Felker (@asfelker) Дек 31 2016 в 8:27 PST
С 2017 годом, друзья!