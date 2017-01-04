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Шпроты, ракетница и холодец: как красноярцы отмечали Новый год в СССР

Шпроты, ракетница и холодец: как красноярцы отмечали Новый год в СССР

Интернет-газета Newslab.ru
04.01.2017
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Мандарины, холодец и домашние пельмени, винегрет или оливье — пожалуй, главные элементы советского новогоднего стола. Многие семьи и сейчас не представляют себе праздника без этих пунктов меню. Собрать по возможности богатый стол считалось обязательным — ведь «как встретишь Новый год, так его и проведешь».

Вот он и наступил — самый чудесный день в году! И елочка, и подарок — да это лучше, чем день рождения!
Сегодня героям этой фотографии уже за 50. Возможно, это первый Новый год в их памяти.
Типичный новогодний интерьер, начало 1960-х годов. Под пестрой накидкой, судя по всему, скрывается телевизор или радиола.
Светлана Боброва / vk.com/krk_retro
Поцелуй за исполнение желаний. На часах, кажется, 00:10.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Какой праздник без баяна? Баянист пришел в гости и задерживаться не собирается — в Новый год он нарасхват.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Бенгальские огни в СССР были единственной доступной пиротехникой.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной

Продукты к новогоднему столу — стандартный набор из шампанского, шпрот, колбасы и прочих деликатесов — заказывали заранее в специальных отделах магазинов. Фрукты и продукты получше «доставались» через знакомых работников торговли или другой «блат».

Новоиспеченный обладатель трехколесного велосипеда от Деда Мороза.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Украшенная по всем советским канонам новогодняя елочка. Середина 1960-х.
Светлана Боброва / vk.com/krk_retro
Украшение домашней елки — особая семейная традиция, особенно если в доме есть дети.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Пытливый детский ум всегда найдет что поправить.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Тем более если елка украшена конфетами!
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Мама спешит на помощь.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
На этой елочке не только шарики и «дождик», но и электрическая гирлянда.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Дело сделано!
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной

Обязательно дома ставили живую елку (искусственных еще не было), и хотя покупали ее обычно заранее, наряжали лишь незадолго до праздника. Украшения были либо стеклянные — шары, бусы и разнообразные причудливые фигурки, либо бумажные — фонарики, гирлянды и флажки. Многие задействовали конфеты и пряники.

Ёлку украшали по дореволюционным канонам, за исключением того, что фигурки воплощали не ангелов и голубей, а символы советской эпохи — среди характерных были звезды с серпом и молотом, початки кукурузы, космонавты...

А это новогодняя ночь в той же красноярской семье. 1971 год.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Пожалуй, Новый год любят именно благодаря таким моментам из детства.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
Девочка несет к столу новогоднее сокровище — мандарины.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
За праздничным столом.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной
1 января — традиционно день гостей.
Фото из семейного архива Екатерины Семьиной

После полуночи, посмотрев «Голубой огонек», красноярцы шли продолжать праздник на улице, у районной елки или просто во дворе с соседями. С собой обычно брали и выпивку, и закуску. Салюты тогда были редкостью, но, по воспоминаниям, отдельные везунчики стреляли в небо из ракетниц.

Новый год — праздник не только семейный, но и общественный. Новогодняя елка в ДК завода «Сибтяжмаш» в 1986 году.
Илья Лопин/ vk.com/krk_retro
Такие представления любили не столько за хороводы со Снегурочкой, сколько за сладкие «подарки», которые выдавали после.
Илья Лопин/ vk.com/krk_retro
Нынешние 40-летние красноярцы на елке в ДК «Сибтяжмаш».
Илья Лопин/ vk.com/krk_retro
Свои «елки» были и у взрослых, только вместо нынешних корпоративов тогда устраивали КВН. На этом снимке 1987 года команда красноярского шиферного завода обращает внимание на плохое состояние реки Панюковка.
Команды КВН шиферного и цементного заводов, 1987 год.
Котик из XX века

Одним из главных отличий советского праздника было все же то, что длился он всего сутки — уже 2 января снова начинались трудовые будни. Потому, возможно, отмечали Новый год веселее, а помнили — дольше.

А у вас есть семейные новогодние фото из прошлого века? Делитесь ими в комментариях!

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru

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