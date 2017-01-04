Шпроты, ракетница и холодец: как красноярцы отмечали Новый год в СССР

Недавно Newslab.ru рассказывал, как в Красноярске украшали городские ёлки, а сегодня предлагает вспомнить наиболее памятные советские традиции празднования Нового года, ставшие для многих счастливыми воспоминаниями детства. В нашей подборке — фотографии из 60-х и 70-х годов, когда эти традиции в основном и сложились.

Мандарины, холодец и домашние пельмени, винегрет или оливье — пожалуй, главные элементы советского новогоднего стола. Многие семьи и сейчас не представляют себе праздника без этих пунктов меню. Собрать по возможности богатый стол считалось обязательным — ведь «как встретишь Новый год, так его и проведешь».

Продукты к новогоднему столу — стандартный набор из шампанского, шпрот, колбасы и прочих деликатесов — заказывали заранее в специальных отделах магазинов. Фрукты и продукты получше «доставались» через знакомых работников торговли или другой «блат».

Обязательно дома ставили живую елку (искусственных еще не было), и хотя покупали ее обычно заранее, наряжали лишь незадолго до праздника. Украшения были либо стеклянные — шары, бусы и разнообразные причудливые фигурки, либо бумажные — фонарики, гирлянды и флажки. Многие задействовали конфеты и пряники.

Ёлку украшали по дореволюционным канонам, за исключением того, что фигурки воплощали не ангелов и голубей, а символы советской эпохи — среди характерных были звезды с серпом и молотом, початки кукурузы, космонавты...

После полуночи, посмотрев «Голубой огонек», красноярцы шли продолжать праздник на улице, у районной елки или просто во дворе с соседями. С собой обычно брали и выпивку, и закуску. Салюты тогда были редкостью, но, по воспоминаниям, отдельные везунчики стреляли в небо из ракетниц.

Одним из главных отличий советского праздника было все же то, что длился он всего сутки — уже 2 января снова начинались трудовые будни. Потому, возможно, отмечали Новый год веселее, а помнили — дольше.

А у вас есть семейные новогодние фото из прошлого века? Делитесь ими в комментариях!

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru