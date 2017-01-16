Репортаж из соцсетей: Ледяной водопад на «Столбах»

Каждый год ледяной водопад на «Столбах» становится суперзвездой красноярских соцсетей — редкая посетительница заповедника уходит без фотографии с собой на его фоне. Мы собрали лучшие кадры этой достопримечательности, а также нашли смешной ролик про местную рыжую красотку!

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