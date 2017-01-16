Репортаж из соцсетей: Ледяной водопад на «Столбах»

❄ #vsco #nature #ice #winter #siberia #природа #красноярск #столбы #toypoodle
Фото опубликовано Anastasiya Lesovskaya (@rec2you) Янв 10 2017 в 1:44 PST
Редкий кадр — на льду пока никого!
#Столбы #ледянойводопад #icewaterfall #Siberia #Krasnoyarsk
Фото опубликовано Яна (@yana_kats) Янв 15 2017 в 4:37 PST
Обычно там людно
Доброе утро) . . Громадина завораживает) а тебя тянет в горы? Залесть на скалу и наслаждаться оттуда красивыми видами? . . . #gm #горы #mountains #скалы #лед #ice #высота #красота #вид #заповедник #столбы #скалодром
Фото опубликовано Митя Борода (@mitiaboroda) Янв 15 2017 в 5:54 PST
#столбы #ледолазание #обделатьсякаккруто Когда карабкаешься вверх, вроде знаешь, что на страховке, но сорваться очень страшно.
Видео опубликовано Tania (@lampa311) Янв 14 2017 в 7:29 PST
Местная Пизанская башня
. ❄❄ . . . #winter #forest #nature #january #day #instagood #snow #followme #красноярск #сибирь #столбы #Siberia #white #walk #saturday
Фото опубликовано Мария Раммова (@mrs_rammova) Янв 14 2017 в 5:54 PST
Красота!
Чемпионат красноярского края по ледолазанию. . . . #ито #stolby #столбы #заповедникстолбы #школаспасателей #ледолазание #зима #крск #яжвк #instakrsk #туризм #альпинизм #instalike #outdoorlife #natgeoru #likesforlikes #follow #artofvisuals #welltraveled #exploringtheglobe #welivetoexplore #doyoutravel #greatnorthcollective
Фото опубликовано Алёна (@dus9) Янв 14 2017 в 4:33 PST
А рядом бегает вот такая лисичка!
Сегодня на Столбах встретились с чудесной обитательницей этих лесов! Она такая красивая, пушистая, с черными мохнатыми ушками и лапками, а сама рыжая! Приятно видеть их в живой природе! #столбы #красноярск #новыйгод #2017 #лиса #fox #instagood #nature #snow #instanature #bbc #природа #снег #зима #winter #beautiful
Видео опубликовано Anna Stavitskaya (@anna_interior) Янв 9 2017 в 7:25 PST
Хорошего дня🤗 Фото @samsebenebo #krasnoyarsk_life24#krasnoyarsk#siberia#krsk#столбы
Фото опубликовано Красноярск (@krasnoyarsk_life24) Янв 14 2017 в 9:38 PST
Не знаете, как добраться до ледяного водопада? Смотрите карту! Кстати, а какое ваше любимое место на «Столбах»?