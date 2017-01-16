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Репортаж из соцсетей: Ледяной водопад на «Столбах»

Репортаж из соцсетей: Ледяной водопад на «Столбах»

Интернет-газета Newslab.ru
16.01.2017
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❄ #vsco #nature #ice #winter #siberia #природа #красноярск #столбы #toypoodle

Фото опубликовано Anastasiya Lesovskaya (@rec2you) Янв 10 2017 в 1:44 PST

Редкий кадр — на льду пока никого!

#Столбы #ледянойводопад #icewaterfall #Siberia #Krasnoyarsk

Фото опубликовано Яна (@yana_kats) Янв 15 2017 в 4:37 PST

Обычно там людно

Местная Пизанская башня

Красота!

А рядом бегает вот такая лисичка! 

Хорошего дня🤗 Фото @samsebenebo #krasnoyarsk_life24#krasnoyarsk#siberia#krsk#столбы

Фото опубликовано Красноярск (@krasnoyarsk_life24) Янв 14 2017 в 9:38 PST

Не знаете, как добраться до ледяного водопада? Смотрите карту! Кстати, а какое ваше любимое место на «Столбах»?

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