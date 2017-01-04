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Гид по ёлкам и горкам Красноярска-2017

Гид по ёлкам и горкам Красноярска-2017

Интернет-газета Newslab.ru
04.01.2017
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Татышев

Главную городскую ёлку в этом году все-таки перенесли на Татышев. Учитывая ее габариты, шаг этот кажется вполне логичным, да и для прогулок места там намного больше, нежели на Театральной площади. Гости острова могут побродить по внушительному ледовому городку с лабиринтом, пирамидами и горками для больших и маленьких, отогреться в кафе с горячими напитками и сладостями, а авто оставить на вместительной парковке.

Главная городская ёлка на Татышеве — высотой аж 46,5 метров!
Кстати, свой титул самой высокой в России в этом году она уступила «дереву», установленному в столице Чечни городе Грозном — его высота — 53 метра.
Конечно же здесь есть горки...
Невысокие, но ледянки на них скользят отлично!
Качели по-сибирски — на увесистом бревне.
Скульптура «Семья ангелов»
И «Веселый арлекин».
Стильная подсветка.

Здесь же, на острове располагается самый большой в городе каток «Татышев ICE» площадью около 17 тысяч кв. м. Работает он ежедневно с 11:00 до 23:00. Коньки (как и лыжи) можно взять напрокат. Для пущего комфорта есть гардероб, теплое кафе и пункт заточки коньков.

Кроме того, на центральной аллее восточной зоны острова можно увидеть скульптуры (и как их делают) из снега и льда дивной красоты — на V Открытом фестивале-конкурс «Волшебный лёд Сибири» вовсю работают мастера из разных городов России, Польши, Белоруссии и Канады. Фестиваль закроется 8 января, но можно надеяться, что холода сохранят эту сказку еще на пару недель.

Театральная площадь

На Театральной в этом году ёлочка поменьше — «всего-то» 15 метров, но красноярцы по-прежнему не обходят ее стороной, ведь добраться сюда намного проще, чем до острова. Впрочем, столпотворения не наблюдается — видимо, сказывается лишение короны главной зеленой красавицы.

На Театральной площади нынче немноголюдно...
Зато есть несколько горок. От маленьких...
До довольно крутых и длинных.
Лестница с «речными» скульптурами, как оказалось, отличное место для спуска.
Родители следят за безопасностью.
Небольшой снежный городок.

Сквер Космонавтов

Жителям Советского района в последние годы везет — ёлок в сквере на ул. Николаева-Терешковой по местной традиции аж пять штук, и все они приличного размера. Горка тут особенная, а снежный город на редкость креативный.

В сквере Космонавтов всё очень масштабно!
Есть целая галерея ледовых скульптур.
Встречаются даже современные: человек с ноутбуком?
Есть тут и карусель.
И крутая горка, причем из металла!
Очередь на нее в течение дня меньше не становится.
Но, благодаря ее ширине, можно съезжать в несколько рядов — и снова бежать за порцией радости!
Ёлочное изобилие.

Скверы Паниковка и «Серебряный»

Несмотря на то, что находятся эти скверы в разных местах города — Паниковка на ул. Кольцевой, 12-14, а «Серебряный» — на ул. Высотной, 15, выглядят они как двое из ларца что одинаковы с лица. Новогодняя классика как она есть.

В сквере Паниковка ёлка всего одна, зато есть настоящий ледовый лабиринт!
И небольшие горки...
Впрочем, детворе и этого для счастья вполне хватает.
А это сквер «Серебряный». Ёлка тут точь в точь как в Паниковке.
И даже есть похожий лабиринт. Видимо, сделаны снежные городки по одному проекту.
Горки здесь тоже скромные.

Парк им. Гагарина, «Молодежный» и площадь ДК им. 1 Мая

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Парк им. Гагарина (пр.Свободный, 34) может похвастать необычайно стройной ёлкой, небольшим, но уютным снежным городком и компактными горками. В сквере «Молодежном», что на ул. Академика Павлова, 21, наблюдается примерно такая же новогодняя картина без излишеств. А вот горка на площади ДК им. 1 Мая (ул. Юности, 16) нас приятно удивила необычным конструкторским решением.

В парке им. Гагарина есть своя высоченная ёлка и «деревца» поменьше — из льда.
Небольшая горка.
В парке «Молодежном» на ул. Павлова установлена ёлка средних размеров.
И самая обычная горка.
А вот на ДК им. 1-го Мая горка ну очень длинная...
...и высокая.
А еще здесь есть свой транспорт.

Все ёлки Красноярска на карте

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