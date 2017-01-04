Гид по ёлкам и горкам Красноярска-2017

Каникулы в самом разгаре, погода по-весеннему теплая (как минимум до субботы), так что лучше не терять время и прогуляться по городу, украшенному ёлками и обязательными снежными городками. Newslab.ru уже запечатлел эту красоту и спешит ею поделиться!

Татышев

Главную городскую ёлку в этом году все-таки перенесли на Татышев. Учитывая ее габариты, шаг этот кажется вполне логичным, да и для прогулок места там намного больше, нежели на Театральной площади. Гости острова могут побродить по внушительному ледовому городку с лабиринтом, пирамидами и горками для больших и маленьких, отогреться в кафе с горячими напитками и сладостями, а авто оставить на вместительной парковке.

Здесь же, на острове располагается самый большой в городе каток «Татышев ICE» площадью около 17 тысяч кв. м. Работает он ежедневно с 11:00 до 23:00. Коньки (как и лыжи) можно взять напрокат. Для пущего комфорта есть гардероб, теплое кафе и пункт заточки коньков.

Кроме того, на центральной аллее восточной зоны острова можно увидеть скульптуры (и как их делают) из снега и льда дивной красоты — на V Открытом фестивале-конкурс «Волшебный лёд Сибири» вовсю работают мастера из разных городов России, Польши, Белоруссии и Канады. Фестиваль закроется 8 января, но можно надеяться, что холода сохранят эту сказку еще на пару недель.

Театральная площадь

На Театральной в этом году ёлочка поменьше — «всего-то» 15 метров, но красноярцы по-прежнему не обходят ее стороной, ведь добраться сюда намного проще, чем до острова. Впрочем, столпотворения не наблюдается — видимо, сказывается лишение короны главной зеленой красавицы.

Сквер Космонавтов

Жителям Советского района в последние годы везет — ёлок в сквере на ул. Николаева-Терешковой по местной традиции аж пять штук, и все они приличного размера. Горка тут особенная, а снежный город на редкость креативный.

Скверы Паниковка и «Серебряный»

Несмотря на то, что находятся эти скверы в разных местах города — Паниковка на ул. Кольцевой, 12-14, а «Серебряный» — на ул. Высотной, 15, выглядят они как двое из ларца что одинаковы с лица. Новогодняя классика как она есть.

Парк им. Гагарина, «Молодежный» и площадь ДК им. 1 Мая

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Парк им. Гагарина (пр.Свободный, 34) может похвастать необычайно стройной ёлкой, небольшим, но уютным снежным городком и компактными горками. В сквере «Молодежном», что на ул. Академика Павлова, 21, наблюдается примерно такая же новогодняя картина без излишеств. А вот горка на площади ДК им. 1 Мая (ул. Юности, 16) нас приятно удивила необычным конструкторским решением.