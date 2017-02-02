Фотоистория: Как строили и открывали аэропорт «Емельяново»

Аэропорт «Емельяново» поделился с читателями Newslab.ru своей коллекцией фотографий, иллюстрирующих основные исторические вехи, а также будни и праздники красноярской авиации.

Как уже рассказывал Newslab.ru, первый большой аэропорт в Красноярске появился в 1940-х годах. Располагался он на месте нынешнего жилмассива Взлетка. К середине 1970-х годов большим самолетам стало там тесно, да и дома стали подходить вплотную к взлетно-посадочной полосе. Было решено спроектировать новый большой аэропорт подальше от города. Впоследствии в помещении бывшего аэровокзала разместились билетные кассы междугороднего автовокзала.

Строительство аэропорта «Емельяново» началось в 1976 году. Место для него выбирали с особой тщательностью. Как отмечают специалисты, благодаря удачному расположению, в «Емельяново» практически не бывает нелетной погоды.

Аэропорт был в основном построен всего за четыре года. 25 октября 1980 года здесь приземлился первый самолет - Ил-62 сообщением «Москва — Красноярск». К тому моменту в «Емельяново» были достроены здание аэровокзала и взлетно-посадочная полоса, служба теплового и санитарно-технического обеспечения, котельная и энергослужба, а остальные объекты еще достраивались или только проектировались.

В первые месяцы работы новый аэропорт принимал по 5-6 рейсов в день. Пассажиров из города привозили в автобусах, а служебный персонал и оборудование из старого аэропорта доставляли самолетами Ан-2. Отметим, что «Красноярск Северный» (так с появлением «Емельяново» стал называться старый аэродром) работал до 1988 года.

«Бывали случаи, когда Ан-2 отправлялся из нового аэропорта «Емельяново» в старый аэропорт «Северный» в Красноярске, чтобы доставить сотрудников домой между сменами, но в Красноярске давали нелетную погоду, и самолет садился на запасной в Абакан. Люди ждали в Абакане улучшения метеоусловий, вновь садились в самолет и… летели прямиком в аэропорт «Емельяново», потому что подходило время для новой рабочей смены», - вспоминают в «Емельяново».

Сегодня инфраструктура аэропортового комплекса «Емельяново» включает в себя три пассажирских и один грузовой терминалы, строится новый аэровокзальный комплекс, который должны открыть уже в декабре 2017 года. Маршрутная сеть авиаузла насчитывает более 50 внутренних и международных направлений. Аэропорт сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными перевозчиками, а годовой пассажиропоток «Емельяново» в 2016 году превысил отметку в 1,8 млн человек. Состояние взлетно-посадочной полосы и современное светосигнальное оборудование, смонтированное немецкими инженерами, позволяет аэропорту принимать все типы воздушных судов без ограничений.