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Фотоистория: Как строили и открывали аэропорт «Емельяново»

Фотоистория: Как строили и открывали аэропорт «Емельяново»

Интернет-газета Newslab.ru
02.02.2017
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Как уже рассказывал Newslab.ru, первый большой аэропорт в Красноярске появился в 1940-х годах. Располагался он на месте нынешнего жилмассива Взлетка. К середине 1970-х годов большим самолетам стало там тесно, да и дома стали подходить вплотную к взлетно-посадочной полосе. Было решено спроектировать новый большой аэропорт подальше от города. Впоследствии в помещении бывшего аэровокзала разместились билетные кассы междугороднего автовокзала.

Ил-18 в аэропорту Красноярска. 1962 год.
Старый красноярский аэропорт на Взлётке. 1973 год, празднование Дня воздушного флота. Впереди идет экипаж летчика Александра Шевеля
Авиатехник в кабине Ил-18. 1969 год
27 июля 1973 года. Экипаж рейса «Красноярск — Фергана».
Ил-18 у нового ангара в красноярском аэропорту, 1967 год. В этом заброшенном ныне ангаре хотят устроить музей полярной авиации.
Так проходило открытие этого ангара в 1967 году.
Посадка пассажиров в старом аэропорту.
Павильон регистрации билетов и багажа в старом аэропорту Красноярска.
Як-40 в старом аэропорту, октябрь 1969 года.
День гражданской авиации, 9 февраля 1979 года. Самолет Ил-76 на ВПП аэропорта.

Строительство аэропорта «Емельяново» началось в 1976 году. Место для него выбирали с особой тщательностью. Как отмечают специалисты, благодаря удачному расположению, в «Емельяново» практически не бывает нелетной погоды.

17 апреля 1976 года. На стройплощадке аэропорта «Емельяново».
1976 год. Строительство взлетно-посадочной полосы в «Емельяново».
Так выглядела стройплощадка уже в июне 1976 года, спустя несколько месяцев после начала работ.
1980-е годы. Строительство аэропорта «Емельяново» продолжалось еще несколько лет после начала его работы.

Аэропорт был в основном построен всего за четыре года. 25 октября 1980 года здесь приземлился первый самолет - Ил-62 сообщением «Москва — Красноярск». К тому моменту в «Емельяново» были достроены здание аэровокзала и взлетно-посадочная полоса, служба теплового и санитарно-технического обеспечения, котельная и энергослужба, а остальные объекты еще достраивались или только проектировались.

25 октября 1980 года «Емельяново» принял первый самолет.
Встреча прибывшего из Москвы Ил-62.
Экипаж первого самолета встречали хлебом-солью
Летчикам вручили символический ключ от красноярского аэропорта.
Первые лица края, руководство аэропорта и летчики.

В первые месяцы работы новый аэропорт принимал по 5-6 рейсов в день. Пассажиров из города привозили в автобусах, а служебный персонал и оборудование из старого аэропорта доставляли самолетами Ан-2. Отметим, что «Красноярск Северный» (так с появлением «Емельяново» стал называться старый аэродром) работал до 1988 года.

Ил-76 в красноярском аэропорту, День воздушного флота, 1980-е годы.
Интерьер пассажирского терминала «Емельяново»
День воздушного флота в «Емельяново», 1980-е годы.
Загрузка Ил-76.
Посадка на борт пассажиров.
Техобслуживание самолета Ил-18.
Встреча техрейса Ил-18 из Ачинска

«Бывали случаи, когда Ан-2 отправлялся из нового аэропорта «Емельяново» в старый аэропорт «Северный» в Красноярске, чтобы доставить сотрудников домой между сменами, но в Красноярске давали нелетную погоду, и самолет садился на запасной в Абакан. Люди ждали в Абакане улучшения метеоусловий, вновь садились в самолет и… летели прямиком в аэропорт «Емельяново», потому что подходило время для новой рабочей смены», - вспоминают в «Емельяново».

Бригада авиатехников возле двигателя самолета ТУ-154В. Слева почетный работник транспорта РФ Юрий Таранов.
Первая посадка самолета McDonnell Douglas DC-10 в «Емельяново», 1994 год. У авиакомпании «КрасЭйр» было два таких самолета.
25 июня 2000 года в красноярском аэропорту сделал посадку легендарный самолет Ли-2, восстановленный в 1990-х годах под руководством летчика Олега Лякишева. В 2004 году судно разбилось, унеся жизни трех человек, в том числе самого Лякишева.
Ту-154 на техобслуживании в аэропорту «Емельяново». После Красноярска этот самолет несколько лет летал в Абакане, сейчас находится в Егорьевском авиационном училище.
2000 год. Ту-204, носивший имя Василия Сурикова, в аэропорту «Емельяново». В то время было 3 подобных самолета — «Василий Суриков», «Иван Ярыгин» и «Александр Лебедь». Их пригнали в Красноярск к 20-летию аэропорта.
Ту-214 «Василий Молоков», 2008 год.
Ил-96 «Михаил Водопьянов». 2004 год.
Ил-62 в ангаре, 2001 год.
Наружная мойка Ил-62.
Экипаж одного из самолетов компании «КрасЭйр» в 2008 году — последнем в истории авиаперевозчика.

Сегодня инфраструктура аэропортового комплекса «Емельяново» включает в себя три пассажирских и один грузовой терминалы, строится новый аэровокзальный комплекс, который должны открыть уже в декабре 2017 года. Маршрутная сеть авиаузла насчитывает более 50 внутренних и международных направлений. Аэропорт сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными перевозчиками, а годовой пассажиропоток «Емельяново» в 2016 году превысил отметку в 1,8 млн человек. Состояние взлетно-посадочной полосы и современное светосигнальное оборудование, смонтированное немецкими инженерами, позволяет аэропорту принимать все типы воздушных судов без ограничений.

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru,
материалы и фотографии предоставлены пресс-службой аэропорта «Емельяново».

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