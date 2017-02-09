Фоторепортаж: «Чадоград» научит!

На днях в «Чадограде» — месте, где каждый ребенок может «примерить» на себя сразу несколько профессий, прошли первые занятия, на которых ребята смогли узнать секреты журналистики. Newslab.ru там тоже побывал: мы рассказали детям о своей работе и не забыли всё это запечатлеть.

Всего в «Чадограде» представлено 40 самых разных профессий; можно выбрать любую — от борца с огнем (здесь есть настоящая пожарная машина!) до полицейского или врача. Всё что требуется — обзавестись местной валютой — червонцами, и отправиться на «место работы». Опытные наставники (как правило, это студенты профильных вузов) помогают ребятам освоиться в мастерских и следят за безопасностью.

Мастер-классы же — это еще одна, новая «фишка» красноярского «Чадограда». Увлекательные занятия в новом формате стартовали с традиционного флешмоба, уже знакомого юным посетителям «Чадограда». Затем начали работу площадки для начинающих журналистов.

Cразу после этого ребятам предстояло выполнить конкурсное задание — написать лучшую новость, посвященную выборам мэра (да, он тут тоже есть!) «Города профессий». Тут как раз и пригодились знания, полученные на мастер-классе.

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В этом году в «Чадограде» пройдет целая серия мастер-классов «Учись у профессионалов». На них выступят известные диджеи, хореографы, тренеры и представители самых разных профессий — они познакомят школьников с различными специальностями, а также расскажут, как стать мастерами своего дела и какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешными.

Богдан Богданов, интернет-газета Newslab.ru