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Фоторепортаж: «Чадоград» научит!

Фоторепортаж: «Чадоград» научит!

09.02.2017
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Всего в «Чадограде» представлено 40 самых разных профессий; можно выбрать любую — от борца с огнем (здесь есть настоящая пожарная машина!) до полицейского или врача. Всё что требуется — обзавестись местной валютой — червонцами, и отправиться на «место работы». Опытные наставники (как правило, это студенты профильных вузов) помогают ребятам освоиться в мастерских и следят за безопасностью.

«Чадоград» — город профессий
Фото: vk.com/megaland24

Мастер-классы же — это еще одна, новая «фишка» красноярского «Чадограда». Увлекательные занятия в новом формате стартовали с традиционного флешмоба, уже знакомого юным посетителям «Чадограда». Затем начали работу площадки для начинающих журналистов.

Корреспондент Newslab.ru Богдан Богданов рассказывает о том, какими бывают фоторепортажи.
Участники мастер-класса — некоторые из них, возможно, станут журналистами или фотографами.
Вопросы к залу и правильные ответы.
Кто-то делится своим опытом.

Cразу после этого ребятам предстояло выполнить конкурсное задание — написать лучшую новость, посвященную выборам мэра (да, он тут тоже есть!) «Города профессий». Тут как раз и пригодились знания, полученные на мастер-классе.

Корреспондент новостного портала НГС24 Наталия Ермакова делится секретами удачного интервью.
Редактор сетевого издания Sibnovosti Марина Бальчугова рассказывает о том, как правильно написать новость.
Ведущие мастер-классов готовы вручать подарки за лучшую новость о выборах мэра «Чадограда».
А вот и первые победители...
Грамота для будущего профессионала!

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Как помочь ребенку определиться с будущей профессией

В этом году в «Чадограде» пройдет целая серия мастер-классов «Учись у профессионалов». На них выступят известные диджеи, хореографы, тренеры и представители самых разных профессий — они познакомят школьников с различными специальностями, а также расскажут, как стать мастерами своего дела и какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешными.

Богдан Богданов, интернет-газета Newslab.ru

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