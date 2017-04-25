>
>
«Грусть и успех, слёзы и смех»: история Красноярского цирка

«Грусть и успех, слёзы и смех»: история Красноярского цирка

Интернет-газета Newslab.ru
25.04.2017
7
Гастроли шотландского цирка в Красноярске, 1916 год

Цирковые труппы стали приезжать на гастроли в Красноярск с конца XIX века, когда до города дотянулась железная дорога. Для них ставили шатры или строили временные помещения. Антрепренеры настаивали, чтобы цирк располагался непременно на проходных улицах, а не на задворках. Удивительно, но к нам приезжали даже известные цирковые артисты и труппы, например, в 1900 году выступал известный дрессировщик и клоун Владимир Дуров.

Первое утепленное здание цирка в Красноярске начали строить в революционном 1917 году, располагалось оно рядом с Архиерейским домом (ул. Горького, 27). К лету 1918 года справились — первое представление в теплом цирке состоялось 13 августа. Выступления проводились четыре года, а в 1921 году цирковой кооператив распался, и здание перешло в руки городских властей. В 1930 году старое здание разобрали, а на его месте соорудили новое. Оно в свою очередь простояло до 1940 года, после чего в связи с изрядной обветшалостью его также демонтировали.

У цирка в Красноярске в начале 1900-х годов.
Из фондов Красноярского краеведческого музея
Здание цирка рядом с Архиерейским домом, построенное в 1918 году.
Из фондов Красноярского краеведческого музея
Цирк на Предмостной площади в Красноярске, 1950-е годы. Афиша приглашает на выступления труппы дрессировщика Александра Корнилова.
Участники постановки «Женщины — мастера циркового искусства» на гастролях в Красноярске. 1954 год.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru

Впоследствии цирковые представления давались на стадионах и в шапито, устанавливаемых на Красной и Предмостной площадях, на месте будущего ТЦ «Красноярье» и в других местах города. Цирковые артисты работали не только в Красноярске, но и на стройках ГЭС и различных заводов, давали представления для сельчан и военнослужащих.

Цирковая труппа Владимира Довейко на стадионе в Красноярке
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Братья Вальтер и Мстислав Запашные — тогда еще акробаты — в Красноярске. Выступление проходило на стадионе.
Источник: set613.livejournal.com
Городская касса, 1950-е годы
Источник: set613.livejournal.com
Акробаты Довейко в те годы выступали во многих городах страны с номером «Акробаты-прыгуны с подкидными досками», сам Владимир Владимирович был солистом.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Парад-пролог циркового представления на стадионе в Красноярске.
Источник: set613.livejournal.com
Известный иллюзионист Илья Символоков выступает на стадионе в Красноярске.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Прославленный артист цирка Александр Александров-Серж с сыновьями на гастролях в Красноярске
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Выступление дрессировщика Юрия Дурова в Красноярском цирке, 1958 год
Источник: set613.livejournal.com
Коверные клоуны Евграфов и Забавный, 1950-е годы.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Парад-пролог циркового представления, посвященного 50-летию СССР, 1967 год.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru

В Красноярске выступали такие знаменитые артисты, как Юрий Никулин, Карандаш, Олег Попов, Эмиль Кио, сестры Кох, Вальтер и Мстислав Запашные, Али-Бек, Маргарита Назарова и другие. В Красноярске были и свои коллективы — «народные цирки», работавшие на базе крупных предприятий и дворцов культуры. Последний деревянный цирк в Красноярске находился на Красной площади. В 1968 году сюда в честь 50-летия советского цирка должна была приехать труппа с именитыми артистами, однако перед началом гастролей обветшалое здание едва не сгорело.

«Я не выдержала и пошла к секретарю горкома Красноярска Павлу Федирко и секретарю крайкома Владимиру Долгих: „Скажите, может ли наш советский цирк работать в таком пожароопасном помещении?! Да нам хороших артистов сюда больше не пришлют! Будем строить новый цирк?“ Они согласились», — вспоминает бывший директор Красноярского цирка Татьяна Восходова.

В 1969 году на проспекте «Красноярский рабочий» началось строительство стационарного здания цирка. Для него в типовой проект внесли несколько улучшений: в частности, была сделана мощная основа для купола. 18 декабря 1971 года Красноярский цирк начал работу в новом здании.

18 декабря 1971 года Красноярский цирк начал работу в новом здании
Фотографии из архива Леонида Сизова
Торжественное открытие цирка
Фотографии из архива Леонида Сизова
Красноярский цирк, 1978 год
Источник: vk.com/krk_retro
В Красноярском цирке выступает мотогонщик Петр Маяцкий
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Эквилибристы на першах на арене Красноярского цирка, труппа Алексея Сарача
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Представление с участием «слонов-великанов» в Красноярске.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Конный жонглёр Николай Ольховиков
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Танцовщица и эквилибристка Роза Хусаинова
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Жонглеры-эквилибристы Лидия и Леонид Игнатовы, выпускники московского циркового училища, дебютировали на сцене Красноярского цирка
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru

В Союзгосцирке красноярцам отпустили ссуду на строительство — наш цирк погасил ее всего за три года. Окупал он себя тогда с лихвой — цирк в Красноярске любили, и билеты на представления раскупались моментально.

Дрессировщик Валентин Филатов и его артист у своей афиши.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Дрессировщик Вальтер Запашный
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Дрессировщица Эльвина Подчерникова. На ее аттракционе «Забавные медведи» звери исполняли трюки на двух параллельных канатах на высоте 5 метров.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Дрессировщик тигров Александр Александров-Федотов.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Дрессировщица Виктория Ольховикова. В ее номерах собаки, помимо прочих трюков, катались на пони.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Конный дивертисмент Алексея Соколова
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Ахмед Абакаров и сестры Гаджикурбановы.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru
Знаменитые цовкринские канатоходцы из Дагестана.
Из архива Николая Аракелова, imgsrc.ru

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru
Текст подготовлен с использованием материалов Энциклопедии Красноярского края, сайтов circus-krasnoyarsk.ru и krasplace.ru.

Рекомендуем почитать