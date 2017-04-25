«Грусть и успех, слёзы и смех»: история Красноярского цирка

Зданию красноярского цирка недавно исполнилось 45 лет, однако история знакомства горожан с этим особым искусством длиннее раза в три. Кто и как развлекал красноярцев в XX веке — в фотоподборке Newslab.ru.

Цирковые труппы стали приезжать на гастроли в Красноярск с конца XIX века, когда до города дотянулась железная дорога. Для них ставили шатры или строили временные помещения. Антрепренеры настаивали, чтобы цирк располагался непременно на проходных улицах, а не на задворках. Удивительно, но к нам приезжали даже известные цирковые артисты и труппы, например, в 1900 году выступал известный дрессировщик и клоун Владимир Дуров.

Первое утепленное здание цирка в Красноярске начали строить в революционном 1917 году, располагалось оно рядом с Архиерейским домом (ул. Горького, 27). К лету 1918 года справились — первое представление в теплом цирке состоялось 13 августа. Выступления проводились четыре года, а в 1921 году цирковой кооператив распался, и здание перешло в руки городских властей. В 1930 году старое здание разобрали, а на его месте соорудили новое. Оно в свою очередь простояло до 1940 года, после чего в связи с изрядной обветшалостью его также демонтировали.

Впоследствии цирковые представления давались на стадионах и в шапито, устанавливаемых на Красной и Предмостной площадях, на месте будущего ТЦ «Красноярье» и в других местах города. Цирковые артисты работали не только в Красноярске, но и на стройках ГЭС и различных заводов, давали представления для сельчан и военнослужащих.

В Красноярске выступали такие знаменитые артисты, как Юрий Никулин, Карандаш, Олег Попов, Эмиль Кио, сестры Кох, Вальтер и Мстислав Запашные, Али-Бек, Маргарита Назарова и другие. В Красноярске были и свои коллективы — «народные цирки», работавшие на базе крупных предприятий и дворцов культуры. Последний деревянный цирк в Красноярске находился на Красной площади. В 1968 году сюда в честь 50-летия советского цирка должна была приехать труппа с именитыми артистами, однако перед началом гастролей обветшалое здание едва не сгорело.

«Я не выдержала и пошла к секретарю горкома Красноярска Павлу Федирко и секретарю крайкома Владимиру Долгих: „Скажите, может ли наш советский цирк работать в таком пожароопасном помещении?! Да нам хороших артистов сюда больше не пришлют! Будем строить новый цирк?“ Они согласились», — вспоминает бывший директор Красноярского цирка Татьяна Восходова.

В 1969 году на проспекте «Красноярский рабочий» началось строительство стационарного здания цирка. Для него в типовой проект внесли несколько улучшений: в частности, была сделана мощная основа для купола. 18 декабря 1971 года Красноярский цирк начал работу в новом здании.

В Союзгосцирке красноярцам отпустили ссуду на строительство — наш цирк погасил ее всего за три года. Окупал он себя тогда с лихвой — цирк в Красноярске любили, и билеты на представления раскупались моментально.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Текст подготовлен с использованием материалов Энциклопедии Красноярского края, сайтов circus-krasnoyarsk.ru и krasplace.ru.