Через тернии к звёздам: как в Красноярске планетарий открывали

Накануне в интерактивном музее науки «Ньютон Парк» открыли планетарий — самый большой в городе. Теперь каждый желающий сможет увидеть миллиарды звезд, разгадать секреты черных дыр и красных карликов, а также узнать об истории исследования космоса и открытиях астрофизики. Смотрим, как это было!

Экспозиция планетария рассказывает об истории освоения космоса и Солнечной системе. Также здесь представлена коллекция осколков метеоритов (среди них — и Челябинский, и древний Кампо-дель-Сьело).

В планетарии (диаметр купола — 7 м, а высота — 4,5 м) пока что будут показывать два полнокупольных фильма. Первый — «В глубины Вселенной» — об исследованиях космоса — с древнейших времен и до наших дней. Картина «Энергия Вселенной» расскажет о новейших открытиях астрофизики.

Программа рассчитана на разный возраст и, по словам представителей «Ньютон Парка», будет интересна и детям, и взрослым. Расписание и стоимость экскурсий можно уточнить на сайте «Ньютон Парка» или по тел. (391) 209-22-12.