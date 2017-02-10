>
>
Через тернии к звёздам: как в Красноярске планетарий открывали

Через тернии к звёздам: как в Красноярске планетарий открывали

Интернет-газета Newslab.ru
10.02.2017
5

Торжественный момент. Сотрудники музея заморозили ленту при помощи жидкого азота, чтобы затем не разрезать ее, как обычно, а разбить.
Исторический удар по ленте!
На открытии в буквальном смысле отжигали.
Угощение для маленьких гостей церемонии открытия — коктейли молекулярной кухни!
Судя по довольному виду — напитки сладкие.
Космические вкусняшки.

Экспозиция планетария рассказывает об истории освоения космоса и Солнечной системе. Также здесь представлена коллекция осколков метеоритов (среди них — и Челябинский, и древний Кампо-дель-Сьело).

Зрители во время сеанса располагаются в удобных креслах, которые позволяют смотреть (и слушать) фильмы полулёжа.
Планетарий — это полусфера, на которую с помощью проекторов транслируются познавательные полнокупольные фильмы о космосе.
Директор «Ньютон Парка» Антон Шарыпов рассказывает гостям о важности изучения космоса.
Еще одно открытие — программы «Космошоу». Какая сила приводит в действие ракету? Какие опасности подстерегают космонавтов? Что будет, если на орбите в корабль врежется астероид?
Все ответы гости шоу получат в ходе физических и химических экспериментов. А также узнают, где ещё, кроме Земли, в Солнечной системе могут обнаружить жизнь.

В планетарии (диаметр купола — 7 м, а высота — 4,5 м) пока что будут показывать два полнокупольных фильма. Первый — «В глубины Вселенной» — об исследованиях космоса — с древнейших времен и до наших дней. Картина «Энергия Вселенной» расскажет о новейших открытиях астрофизики.

В планетарии есть и интерактивные экспонаты, которые помогают разобраться в том, как устроены небесные тела в Солнечной системе.
Прикоснувшись к этому экрану, можно рассмотреть и Солнце, и планеты, и их спутники с разных ракурсов.
Вот, например, родная Земля.
Экспонат выставки «Космодром» — скафандр, в котором можно сделать крутое фото.

Программа рассчитана на разный возраст и, по словам представителей «Ньютон Парка», будет интересна и детям, и взрослым. Расписание и стоимость экскурсий можно уточнить на сайте «Ньютон Парка» или по тел. (391) 209-22-12.

Рекомендуем почитать