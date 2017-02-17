Фоторепортаж: Танцуй, кадет!

Сегодня на сцене «Гранд Холл Сибирь» закружились в танце выпускники кадетских корпусов и мариинских гимназий со всего Красноярского края. В этом году темой бала стала любовь к родному краю — ее и попытались выразить в танце юноши в строгих мундирах и девушки в летящих платьях. Смотрим, как это у них получилось!

Свои номера для бала подготовили около 300 кадет и гимназисток — столько ребят ежегодно получают аттестат о среднем образовании. На паркете — классика бального жанра — полонез, кадриль, вальс и котильон.

Каждый 16-й из них заканчивает обучение с золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». Из общего числа выпускников 85% продолжают образование в высших учебных заведениях края и страны. А каждый четвертый учится в военном вузе или вузе силовых структур государства.

Сегодня система кадетского и женского гимназического образования включает семь кадетских школ-интернатов, расположенных на территории края, одну кадетскую школу, две Мариинские женские гимназии, центр дополнительного образования «Честь и Слава Красноярья». В кадетских корпусах края ежегодно обучается около 2300 мальчиков, в Мариинских женских гимназиях — около 640 девочек.