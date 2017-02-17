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Фоторепортаж: Танцуй, кадет!

Фоторепортаж: Танцуй, кадет!

Интернет-газета Newslab.ru
17.02.2017
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Бал — это всегда праздник!
Ребята и девушки очень стараются...
...и у них здорово получается!
Вот он — результат!
Настоящие мужчины подставят не только сильное плечо, но и руки.

Свои номера для бала подготовили около 300 кадет и гимназисток — столько ребят ежегодно получают аттестат о среднем образовании. На паркете — классика бального жанра — полонез, кадриль, вальс и котильон.

На балу как на параде — все участники строго на своих местах.
И у каждого — своя роль в танце. Выученная назубок.
Красота и изящество в одном движении.
Будущая гордость России.
Ювелирно выверенные движения.

Каждый 16-й из них заканчивает обучение с золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». Из общего числа выпускников 85% продолжают образование в высших учебных заведениях края и страны. А каждый четвертый учится в военном вузе или вузе силовых структур государства.

И строгость, и нежность.
Сольный выход в русском народном стиле.
Даже в кокошниках!
Попробуете угадать, как называется номер?

Сегодня система кадетского и женского гимназического образования включает семь кадетских школ-интернатов, расположенных на территории края, одну кадетскую школу, две Мариинские женские гимназии, центр дополнительного образования «Честь и Слава Красноярья». В кадетских корпусах края ежегодно обучается около 2300 мальчиков, в Мариинских женских гимназиях — около 640 девочек.

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