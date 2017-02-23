«Блины, калаш и штанга»: как красноярцы 23 февраля отмечали

Отличный завтрак для настоящих мужчин — вкусно, а главное — патриотично!
Ура!!!! С праздником!#яжвк #крск #красноярскийкрай #krasnoyarsk #krasnoyarskcity #krsk_sales #krsk #krasnoyarsklife #krasnoyarsklove #krasnoyarskonline #livekras #livekrasnoyarsk #live_kras #marri_me24 #krsk24 #krskonline #krskcity #krsk_life #krsk_club #krsk_rosclub #discover_krsk #красноярск #красмама #krasmama #праздниквкрасноярске #вечеринкавкрасноярске #оксанадьякова #po_krsk #instamama_krsk
Публикация от Оксана Дьякова/Организатор (@dyakovak) Фев 22 2017 в 6:09 PST
Кто сказал, что готовить в этот день должны девушки? Эту парочку, например, отправили в наряд по кухне.
Папа с сыном чистят картошку. Кормильцы👆 #папассыном #готовимкушать #23февраля #защитники #мужчинытакиемужчины #папагений #пападвойни #пападвойняшек #goodmood #выходныеначались #праздник #самыйлучшийпапа #ilikemyfamily #smile #lifestyle #новосибирск #мск #москва #питер #красноярск #омск #томск #кемерово #барнаул #новокузнецк #приколы #этизабавныемужчины
Публикация от Ирина Прокопова (@wow_mom_life) Фев 22 2017 в 11:29 PST
Лучший подарок (себе или папе?) — тот, что сделан своими руками!
Публикация от Екатерина (@filatova_katerinka) Фев 23 2017 в 1:52 PST
Эта парочка отмечает 23-е с оружием в руках — хоть и не с настоящим, но смотрится брутально.
С моим защитником 💪 #красноярск #крск #krasnoyarsk #krsk #лазертаг
Публикация от Юлия Выходцева (@yusinika) Фев 22 2017 в 11:35 PST
Впрочем, есть и те, кто отправился в этот день на стрельбище — здесь всё взаправду!
Публикация от Dasha Volchkovich (@da_shutka) Фев 23 2017 в 1:49 PST
При желании можно сесть за руль боевой машины — это ли не мечта любого мальчишки, да и отец не откажется.
С праздником всех мужчин!! 🎉✨🎊 А я вдвойне счастлива, когда рядом такие защитники! 💞💗 #праздникмужчин #23февраля #счастливавдвойне #женаимама #красноярск
Публикация от Наталия Красноярск (@nata.zablotskay) Фев 23 2017 в 12:27 PST
А кто-то празднует прямо в тренажерном зале. Тоже мужское занятие.
Праздную... #kolylizeyfit #пауэрлифтинг #бодибилдинг #фитнес #спорт #красноярск #a4ismsport #krsk #яжвк #livekras #krskonline #raw #rawpowerlifting #ipf #nature #powerlifting #strong #powersport #iron #троеборье
Публикация от Масальский Илья (@a4ism) Фев 23 2017 в 12:36 PST
А еще этот день — отличный повод открыть старый фотоальбом и вспомнить о сослуживцах...
Дорогие друзья! С праздником! С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Мира и благополучия в Вашем доме! 🎆⭐️🇷🇺⭐️🇷🇺⭐️🎇 #Яслужил#Россия#Сибирь#23февраля#23#ДеньЗащитникаОтечества#министерствообороны#армия#праздник#поздравления#присяга#командирвзвода#старлей#ВУС021000#БТР
Публикация от a_s_lukashev (@a_s_lukashev) Фев 23 2017 в 1:16 PST
...и родителях. А также о том, значит быть защитником Отечества.
На фотографии мои мать и отец в молодости. Оба полковники милиции в отставке. . Есть вещи, которые меня задевают, кажутся мне омерзительными и я решил высказаться на этот счёт. . Сегодня люди потеряли всякое уважение к форме. Особенно это лезет наружу в такие праздники как День защитника Отечества, день ВДВ и тому подобные. Каждый юнец, который по принуждению носил форму ссаный год, считает своим долгом покичиться этим, выставляя на показ фотографии в максимально непотребном виде. Кто с головным убором набекрень, кто с ремнём на яйцах, напропалую с сигаретами в зубах, все кривые, косые, никакой выправки, но все в камуфляже и гордятся этим. . Форма — это не привилегия, ни кич. Форма — это ответственность. Уважайте это. Если вы дали присягу, но в душе эту ответственность не приняли, ваше дело, но уважайте тех, кто сделал это, иногда и ценою собственной жизни. . Человек в форме, по воспоминаниям моего детства, это добрый «Дядя Степа», который обязательно поможет тебе, если приключилась беда, это пример для подражания, предмет восторженных выправкой взглядов. . Я не хочу жить в мире, где при виде человека в форме стараются переходить на другую сторону улицы, отводят взгляды и избегают! . Я хочу доверять человеку в форме, а, чтобы в свою очередь, он был достоен моего доверия. . Если кого-то задел лично, прошу меня простить. . . . #форма #долг #честь #доблесть #выправка #защитники #23февраля #деньзащитникаотечества #погоны #уважение #мнение
Публикация от Евгений Кузьмин📲WA 89994417600 (@minesota_kr) Фев 23 2017 в 1:06 PST
Военная форма всегда к лицу мужчине. Это вам любая девушка скажет.
С праздником, дорогие мужчины 💪🤗 #23февраля #праздникумужчин⭐🍺 #2017#beautiful #winter #fallow #instagram #instagood #instagram #live #nice #my #love #myrules #дивногорск❤ #красноярск #photooftheday #army #waitingforyou #mysoldier #vsco
Публикация от Анастасия (@roseate____) Фев 22 2017 в 11:26 PST
Какой праздник без песни?! Конечно же патриотичной.
Цок, цок, цок. Слышно в тишине... Я там чуть не разрыдалась 😅😁 Но, маленький спиногрыз, сидящий на руках, не дал увязнуть в сентиментах 😂
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Daria Pavlova (@pavlova24) Фев 23 2017 в 1:42 PST