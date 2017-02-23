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«Блины, калаш и штанга»: как красноярцы 23 февраля отмечали

«Блины, калаш и штанга»: как красноярцы 23 февраля отмечали

Интернет-газета Newslab.ru
23.02.2017
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Отличный завтрак для настоящих мужчин — вкусно, а главное — патриотично!

Кто сказал, что готовить в этот день должны девушки? Эту парочку, например, отправили в наряд по кухне.

Лучший подарок (себе или папе?) — тот, что сделан своими руками!

#новоеувлечение 😊✒🔌

Публикация от Екатерина (@filatova_katerinka) Фев 23 2017 в 1:52 PST

Эта парочка отмечает 23-е с оружием в руках — хоть и не с настоящим, но смотрится брутально.

С моим защитником 💪 #красноярск #крск #krasnoyarsk #krsk #лазертаг

Публикация от Юлия Выходцева (@yusinika) Фев 22 2017 в 11:35 PST

Впрочем, есть и те, кто отправился в этот день на стрельбище — здесь всё взаправду!

Саня в контр страйк играет 🔫

Публикация от Dasha Volchkovich (@da_shutka) Фев 23 2017 в 1:49 PST

При желании можно сесть за руль боевой машины — это ли не мечта любого мальчишки, да и отец не откажется.

А кто-то празднует прямо в тренажерном зале. Тоже мужское занятие.

А еще этот день — отличный повод открыть старый фотоальбом и вспомнить о сослуживцах...

...и родителях. А также о том, значит быть защитником Отечества.

На фотографии мои мать и отец в молодости. Оба полковники милиции в отставке. . Есть вещи, которые меня задевают, кажутся мне омерзительными и я решил высказаться на этот счёт. . Сегодня люди потеряли всякое уважение к форме. Особенно это лезет наружу в такие праздники как День защитника Отечества, день ВДВ и тому подобные. Каждый юнец, который по принуждению носил форму ссаный год, считает своим долгом покичиться этим, выставляя на показ фотографии в максимально непотребном виде. Кто с головным убором набекрень, кто с ремнём на яйцах, напропалую с сигаретами в зубах, все кривые, косые, никакой выправки, но все в камуфляже и гордятся этим. . Форма — это не привилегия, ни кич. Форма — это ответственность. Уважайте это. Если вы дали присягу, но в душе эту ответственность не приняли, ваше дело, но уважайте тех, кто сделал это, иногда и ценою собственной жизни. . Человек в форме, по воспоминаниям моего детства, это добрый «Дядя Степа», который обязательно поможет тебе, если приключилась беда, это пример для подражания, предмет восторженных выправкой взглядов. . Я не хочу жить в мире, где при виде человека в форме стараются переходить на другую сторону улицы, отводят взгляды и избегают! . Я хочу доверять человеку в форме, а, чтобы в свою очередь, он был достоен моего доверия. . Если кого-то задел лично, прошу меня простить. . . . #форма #долг #честь #доблесть #выправка #защитники #23февраля #деньзащитникаотечества #погоны #уважение #мнение

Публикация от Евгений Кузьмин📲WA 89994417600 (@minesota_kr) Фев 23 2017 в 1:06 PST

Военная форма всегда к лицу мужчине. Это вам любая девушка скажет.

Какой праздник без песни?! Конечно же патриотичной.

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