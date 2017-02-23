«Блины, калаш и штанга»: как красноярцы 23 февраля отмечали

23 февраля — День защитника отечества, и чтобы отмечать его с чистой совестью, необязательно отслужить два, или хотя бы один год — нужно лишь быть готовым проявлять смелость и отвагу там, где это потребуется. Одним словом — поступать по-мужски! Мы посмотрели, кто и как отметил себя на фото в этот день.

Отличный завтрак для настоящих мужчин — вкусно, а главное — патриотично!

Кто сказал, что готовить в этот день должны девушки? Эту парочку, например, отправили в наряд по кухне.

Лучший подарок (себе или папе?) — тот, что сделан своими руками!

#новоеувлечение 😊✒🔌 Публикация от Екатерина (@filatova_katerinka) Фев 23 2017 в 1:52 PST

Эта парочка отмечает 23-е с оружием в руках — хоть и не с настоящим, но смотрится брутально.

С моим защитником 💪 #красноярск #крск #krasnoyarsk #krsk #лазертаг Публикация от Юлия Выходцева (@yusinika) Фев 22 2017 в 11:35 PST

Впрочем, есть и те, кто отправился в этот день на стрельбище — здесь всё взаправду!

Саня в контр страйк играет 🔫 Публикация от Dasha Volchkovich (@da_shutka) Фев 23 2017 в 1:49 PST

При желании можно сесть за руль боевой машины — это ли не мечта любого мальчишки, да и отец не откажется.

А кто-то празднует прямо в тренажерном зале. Тоже мужское занятие.

А еще этот день — отличный повод открыть старый фотоальбом и вспомнить о сослуживцах...

Дорогие друзья! С праздником! С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Мира и благополучия в Вашем доме! 🎆⭐️🇷🇺⭐️🇷🇺⭐️🎇 #Яслужил#Россия#Сибирь#23февраля#23#ДеньЗащитникаОтечества#министерствообороны#армия#праздник#поздравления#присяга#командирвзвода#старлей#ВУС021000#БТР Публикация от a_s_lukashev (@a_s_lukashev) Фев 23 2017 в 1:16 PST

...и родителях. А также о том, значит быть защитником Отечества.

Военная форма всегда к лицу мужчине. Это вам любая девушка скажет.

Какой праздник без песни?! Конечно же патриотичной.