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Репортаж из соцсетей: Ишь ты, Масленица!

Репортаж из соцсетей: Ишь ты, Масленица!

26.02.2017
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Что может быть вкуснее блинов, особенно, если сам помогал их готовить!

После такого завтрака самое время нагулять аппетит для следующей порции. На Татышеве было многолюдно, благо что погода на этой неделе уже весенняя.

С масленицей! #татышевпарк

Публикация от Sergei Soshenko (@qwer_) Фев 25 2017 в 10:21 PST

Народные забавы для самых маленьких...

❕ ❕ С масленицей друзья!🥞

Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Фев 26 2017 в 12:19 PST

...и больших.

Развлекались как могли😃😎 #татышев #гантельки #масленица2017🌞

Публикация от Татьяна Елизарьева (@tanya_elizareva) Фев 26 2017 в 1:22 PST

Какая Масленица без чучела Зимы! Это, например, незамысловатое:

С Масленицей! Блинов всем!

Публикация от polli (@polli_fedotova) Фев 26 2017 в 1:16 PST

То ли дело в деревне Дрокино! Телеведущий Иван Солнцев даже признался ей в любви:

В Сухобузимском свои красотки...

#сжиганиемасленицы#сухобузимо#масленица2017

Публикация от @antares_medvedeva Фев 26 2017 в 12:19 PST

...и красавцы!

Вот такие вот масленичные весельчаки радуют сегодня жителей края на потрясающем празднике Сибирская масленица (правда я за кулисами, в основном). Погода шепчет, кто не приехал - сам виноват. На самом деле, это пост зависти к @max.antipov, это ж надо уметь так потрясающе выходить на фотках😂😂😂 А ещё это мой 200 пост в инстаграме, вы уж отлайкайте как следует😂 #культураКрасноярья #visitsiberia

Публикация от Дядя Дима Сиротинин (@sirota13) Фев 25 2017 в 10:23 PST

А еще тут можно было прокатиться в санях, запряженных лошадкой.

Вот такие они — казачьи забавы:

Впечатлений на неделю вперёд😂😂😂#сухобузимское #сибирскаямасленица

Публикация от Аня Лисаня (@anyalisanya) Мар 15 2016 в 6:37 PDT

Самые горячие и отважные взбирались на высоченный столб:

Сходились стенка на стенку:

И смело брали штурмом снежный городок!

До свидания, Зима!

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