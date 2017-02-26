Репортаж из соцсетей: Ишь ты, Масленица!

Какой сибиряк не любит блинов? С пылу с жару, да после гуляний народных да забав молодецких! В России Масленицу любят не меньше Нового года, и всегда рады проявить широту души и хлебосольность, а заодно и отметиться на фото в соцсетях. Newslab.ru посмотрел, как всю неделю блины поедали и праздник отмечали.

Что может быть вкуснее блинов, особенно, если сам помогал их готовить!

У нас второй день масленицы! Арина в полном восторге.😊 Помогала маме печь блины, и помогает их кушать.😆😉😊 . . . #любимаядочка#арина#маминапомощница#блины#масленица#еда#вкусно#инстамама#инстапапа#папавсети#сетевойпапа Публикация от Василий Власов (@setevoy_papa) Фев 21 2017 в 1:59 PST

После такого завтрака самое время нагулять аппетит для следующей порции. На Татышеве было многолюдно, благо что погода на этой неделе уже весенняя.

С масленицей! #татышевпарк Публикация от Sergei Soshenko (@qwer_) Фев 25 2017 в 10:21 PST

Народные забавы для самых маленьких...

❕ ❕ С масленицей друзья!🥞 Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Фев 26 2017 в 12:19 PST

...и больших.

Развлекались как могли😃😎 #татышев #гантельки #масленица2017🌞 Публикация от Татьяна Елизарьева (@tanya_elizareva) Фев 26 2017 в 1:22 PST

Какая Масленица без чучела Зимы! Это, например, незамысловатое:

С Масленицей! Блинов всем! Публикация от polli (@polli_fedotova) Фев 26 2017 в 1:16 PST

То ли дело в деревне Дрокино! Телеведущий Иван Солнцев даже признался ей в любви:

В Сухобузимском свои красотки...

#сжиганиемасленицы#сухобузимо#масленица2017 Публикация от @antares_medvedeva Фев 26 2017 в 12:19 PST

...и красавцы!

А еще тут можно было прокатиться в санях, запряженных лошадкой.

барыни сегодня с ветерком покатались😄🐴#масленица2017#тепло#лошадка#хорошийдень#сухобузимо#народныегуляния#зимниезабавы❄#веснаидетвеснедорогу Публикация от Elena (@lenkov_009) Фев 26 2017 в 1:22 PST

Вот такие они — казачьи забавы:

Впечатлений на неделю вперёд😂😂😂#сухобузимское #сибирскаямасленица Публикация от Аня Лисаня (@anyalisanya) Мар 15 2016 в 6:37 PDT

Самые горячие и отважные взбирались на высоченный столб:

Сходились стенка на стенку:

Знаменитая молодецкая забава #стенканастенку на #сибирскаямасленица в с. #сухобузимское огромное спасибо за съемку с мультикоптера Дмитрию Важанову! Публикация от #miracentre (@miracentre) Мар 15 2016 в 2:43 PDT

И смело брали штурмом снежный городок!

взятие снежного городка! были впервые, эмоций много 🔥наспамила в сториз как ребёнок Публикация от Maria Romanyuk (@dozhdik.lil) Фев 26 2017 в 1:34 PST

До свидания, Зима!