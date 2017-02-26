Репортаж из соцсетей: Ишь ты, Масленица!

Что может быть вкуснее блинов, особенно, если сам помогал их готовить!
У нас второй день масленицы! Арина в полном восторге.😊 Помогала маме печь блины, и помогает их кушать.😆😉😊 . . . #любимаядочка#арина#маминапомощница#блины#масленица#еда#вкусно#инстамама#инстапапа#папавсети#сетевойпапа
Публикация от Василий Власов (@setevoy_papa) Фев 21 2017 в 1:59 PST
После такого завтрака самое время нагулять аппетит для следующей порции. На Татышеве было многолюдно, благо что погода на этой неделе уже весенняя.
Публикация от Sergei Soshenko (@qwer_) Фев 25 2017 в 10:21 PST
Народные забавы для самых маленьких...
Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Фев 26 2017 в 12:19 PST
...и больших.
Развлекались как могли😃😎 #татышев #гантельки #масленица2017🌞
Публикация от Татьяна Елизарьева (@tanya_elizareva) Фев 26 2017 в 1:22 PST
Какая Масленица без чучела Зимы! Это, например, незамысловатое:
Публикация от polli (@polli_fedotova) Фев 26 2017 в 1:16 PST
То ли дело в деревне Дрокино! Телеведущий Иван Солнцев даже признался ей в любви:
Я у твоих ног, Масленица! Твои руки, стан, волосы и грудь я буду помнить до следующего года :) С праздником всех! #красноярск #масленица #чучеломеучило
Публикация от isolncev (@isolncev) Фев 25 2017 в 9:26 PST
В Сухобузимском свои красотки...
#сжиганиемасленицы#сухобузимо#масленица2017
Публикация от @antares_medvedeva Фев 26 2017 в 12:19 PST
...и красавцы!
Вот такие вот масленичные весельчаки радуют сегодня жителей края на потрясающем празднике Сибирская масленица (правда я за кулисами, в основном). Погода шепчет, кто не приехал - сам виноват. На самом деле, это пост зависти к @max.antipov, это ж надо уметь так потрясающе выходить на фотках😂😂😂 А ещё это мой 200 пост в инстаграме, вы уж отлайкайте как следует😂 #культураКрасноярья #visitsiberia
Публикация от Дядя Дима Сиротинин (@sirota13) Фев 25 2017 в 10:23 PST
А еще тут можно было прокатиться в санях, запряженных лошадкой.
барыни сегодня с ветерком покатались😄🐴#масленица2017#тепло#лошадка#хорошийдень#сухобузимо#народныегуляния#зимниезабавы❄#веснаидетвеснедорогу
Публикация от Elena (@lenkov_009) Фев 26 2017 в 1:22 PST
Вот такие они — казачьи забавы:
Впечатлений на неделю вперёд😂😂😂#сухобузимское #сибирскаямасленица
Публикация от Аня Лисаня (@anyalisanya) Мар 15 2016 в 6:37 PDT
Самые горячие и отважные взбирались на высоченный столб:
#сибирскаямасленица в с. Сухобузимское. Старинная традиция залегания на отполированный деревянный столб. Ух, дух захватывает! Спасибо огромное за съемку с мультикоптера Дмитрию Важанову!
Публикация от #miracentre (@miracentre) Мар 15 2016 в 2:38 PDT
Сходились стенка на стенку:
Знаменитая молодецкая забава #стенканастенку на #сибирскаямасленица в с. #сухобузимское огромное спасибо за съемку с мультикоптера Дмитрию Важанову!
Публикация от #miracentre (@miracentre) Мар 15 2016 в 2:43 PDT
И смело брали штурмом снежный городок!
взятие снежного городка! были впервые, эмоций много 🔥наспамила в сториз как ребёнок
Публикация от Maria Romanyuk (@dozhdik.lil) Фев 26 2017 в 1:34 PST
До свидания, Зима!
Всё сожгли чучело, теперь точно весна наступит! #широкаямасленица #сибирскаямасленица #масленица #сибирскоеподворье #новотырышкино #этосибирьдетка
Публикация от Елена Ильина (@elenailina13) Фев 26 2017 в 12:29 PST