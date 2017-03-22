>
>
«Ребята в самоволке»: хроники одного выходного в Красноярске 80-х

«Ребята в самоволке»: хроники одного выходного в Красноярске 80-х

Интернет-газета Newslab.ru
22.03.2017
26

Наш герой на фоне Коммунального моста. Александр служил в Красноярской ШМАС (Школа младших авиационных специалистов) в 1981-1983 гг.
Но сегодня Саша в «гражданке» (зацените эту модную футболку!) — он выбрался в город культурно отдохнуть и первым делом прокатился на колесе обозрения в Центральном парке
Вид с колеса на краевую библиотеку и ЦНТИ
Аллеи Центрального парка
А это здание краевой библиотеки с обязательным для тех времен мотивирующим лозунгом про решения очередного съезда КПСС
Администрация Красноярского края — за почти 40 лет практически ничего не изменилось (кроме названия)
Площадь Революции. Наверняка, она и в 2081-м будет так же выглядеть...

В 70-е и 80-е годы Красноярск бурно развивался. Были построены микрорайоны Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка, а также обе предмостные площади, архитектурный комплекс на Стрелке, Красная площадь, мосты Октябрьский и «777». Почти одновременно в Красноярске были созданы институт искусств, Театр оперы и балета, симфонический оркестр. Построены концертные залы филармонии, Музей Ленина (сейчас — Музейный центр «Площадь Мира»), Мемориал Победы, Дворец труда, Дворец пионеров, Театр музыкальной комедии и многое другое.

Впрочем, вернемся к Александру!

В самоволке с друзьями на о. Татышев. Октябрьский мост только строится
Александр специально заехал на Мемориал Победы поснимать военную технику
Самый известный советский танк
И не менее легендарная пушка
Набережная Енисея. Видите вверху слева кораблик? Сейчас его можно найти у музейного центра на Стрелке
А раньше «Святитель Николай» стоял у Коммунального моста
На правом берегу уже виднеются кварталы девятиэтажек. Но то ли ещё будет!
За спинами ребят (чуть левее) сегодня находится «Июнь». Интересно, а где сейчас сами ребята?

Если у вас есть подобные фотоистории и вы не прочь поделиться ими с нашими читателями — пишите на info@newslab.ru!

Благодарим за помощь в подготовке материала Юлию Шубникову и её блог kraevushka.livejournal.com

Рекомендуем почитать