«Ребята в самоволке»: хроники одного выходного в Красноярске 80-х

Уникальные фото Красноярска разных лет «всплывают» в соцсетях с завидной периодичностью. Это любительские фото, где, как правило, сняты люди на фоне всем знакомых (или не очень) мест и зданий. Сегодня мы покажем вам один день из жизни Александра Салюкова — в 80-х годах он служил в Красноярске и однажды ушёл в самоволку. Смотрите, как это было!

В 70-е и 80-е годы Красноярск бурно развивался. Были построены микрорайоны Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка, а также обе предмостные площади, архитектурный комплекс на Стрелке, Красная площадь, мосты Октябрьский и «777». Почти одновременно в Красноярске были созданы институт искусств, Театр оперы и балета, симфонический оркестр. Построены концертные залы филармонии, Музей Ленина (сейчас — Музейный центр «Площадь Мира»), Мемориал Победы, Дворец труда, Дворец пионеров, Театр музыкальной комедии и многое другое.

Впрочем, вернемся к Александру!

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Благодарим за помощь в подготовке материала Юлию Шубникову и её блог kraevushka.livejournal.com