>
>
Букетики, енотики и бутербродики: что красноярцы дарят любимым на 8 марта

Букетики, енотики и бутербродики: что красноярцы дарят любимым на 8 марта

Интернет-газета Newslab.ru
08.03.2017
3

Всё началось ещё вчера — соцсети завалило радостными фоточками сотрудниц красноярских офисов.

Коллеги-мужчины в этом году явно не стеснялись исполнять чьи-то желания!

Подстанция? Констанция!

💗 @star_kova_ #канстанция 💐🔝❤

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ЭЛЬВИРА КРЫНЦЫЛОВА (@elyaelch) Мар 6 2017 в 9:00 PST

В «пушке» женщинам дарили лимоны — видимо, по какой-то секретной театральной традиции!

Ну, понеслось!))) #поздравлениеотколлег #театрпушкинакрасноярск

Публикация от Мария Алексеева (@narushkina) Мар 7 2017 в 12:10 PST

Кое-кого поздравляли особенно горячо!

Девчонки с наступающим 8 Марта 😜🌹🌷🌺😂

Публикация от Константин Новицкий (@kostjanovickiy_88trenerkolizey) Мар 7 2017 в 5:27 PST

Зато сегодня утром мужская фантазия разгулялась вовсю!

Кстати, в инстаграме очень мало фотографий шикарных букетов из 101 розы и дорогих подарков. Видимо, после вчерашней новости про аренду цветов не все на такое решаются!

Будьте счастливы и любимы! :)

Мое солнышко ☀️ . Приготовила мамочке открытку 🌷 . Поздравила с праздником 😘😘😘

Публикация от Елена Цыганкова 8-933-322-3920 (@le_tsy) Мар 6 2017 в 9:39 PST

Ваша интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать