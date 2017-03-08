Букетики, енотики и бутербродики: что красноярцы дарят любимым на 8 марта

8 марта в Красноярске отмечают громко и с размахом — солнце, веселые продавцы тюльпанов на каждом углу, песни про любовь, подарки и цветы-цветы-цветы! Мы собрали лучшие фото из ваших инстаграмов — смотрите, как зажгли мужчины!

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