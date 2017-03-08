Букетики, енотики и бутербродики: что красноярцы дарят любимым на 8 марта

Всё началось ещё вчера — соцсети завалило радостными фоточками сотрудниц красноярских офисов.
Праздник 💐 #цветыдня #цветы💐 #цветывленту#парни#поздравление #instagood #т#makeupartist #insta #instagram #krasnoyarsk #оа#работавкайф #оп#о#пр#мы❤️
Публикация от Ольга (@o_davydova_92) Мар 7 2017 в 12:11 PST
Коллеги-мужчины в этом году явно не стеснялись исполнять чьи-то желания!
Думаете это мой бывший приехал? Нет, это нам мужчины @prima_tv свиньку подложили. А она такая милая😍🐽🐷 #купилабабапорося #подложилипоросенка #самокритичныемужчины #хрюхрювесна #фунтикнаприме #растимзаливное
Публикация от polina_kolt (@polina_kolt) Мар 6 2017 в 10:02 PST
13 кг женской радости)) а как начался ваш предпраздничный день в офисе?))))#нгс #любимыеколлеги #мимишностьутразашкаливает
Публикация от Наталия Ермакова (Гуртякова) (@mezazel) Мар 6 2017 в 7:53 PST
Подстанция? Констанция!
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ЭЛЬВИРА КРЫНЦЫЛОВА (@elyaelch) Мар 6 2017 в 9:00 PST
В «пушке» женщинам дарили лимоны — видимо, по какой-то секретной театральной традиции!
Ну, понеслось!))) #поздравлениеотколлег #театрпушкинакрасноярск
Публикация от Мария Алексеева (@narushkina) Мар 7 2017 в 12:10 PST
Кое-кого поздравляли особенно горячо!
Девчонки с наступающим 8 Марта 😜🌹🌷🌺😂
Публикация от Константин Новицкий (@kostjanovickiy_88trenerkolizey) Мар 7 2017 в 5:27 PST
Зато сегодня утром мужская фантазия разгулялась вовсю!
#ЗайкаMi теперь моя 😍😆 спасибо #любимыймуж #лысыймуж 😘😋 #хамелеончик и #конек на браслете еще подарочки 😍 оказывается #ЗайкаMi ездила вместе со мной в машине 4 дня. Мой #лысыймуж конспиратор!!! 😜 #8марта #праздниквесны #тюльпаны #завтраквпостель #ЗайкаMi #браслетик #хамелеончик #красноярск #кофе #латте
Публикация от Катерина Дектерёва (@katerina_dektereva) Мар 7 2017 в 9:18 PST
Кстати, в инстаграме очень мало фотографий шикарных букетов из 101 розы и дорогих подарков. Видимо, после вчерашней новости про аренду цветов не все на такое решаются!
У меня было всего лишь 10 мин😭😭😭😂😂 продлить.. денег не хватило #арендацветов #красноярск
Публикация от Sasha Silver (@_sasha_silver_) Мар 7 2017 в 8:40 PST
Будьте счастливы и любимы! :)
Мое солнышко ☀️ . Приготовила мамочке открытку 🌷 . Поздравила с праздником 😘😘😘
Публикация от Елена Цыганкова 8-933-322-3920 (@le_tsy) Мар 6 2017 в 9:39 PST