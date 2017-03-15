Фоторепортаж: Арт-завтрак для красноярских дизайнеров

Накануне в галерее ванных комнат Cascada красноярские дизайнеры и архитекторы собрались за арт-завтраком, чтобы узнать больше о новых тенденциях мира керамической плитки — одной из главных составляющих образа ванной комнаты и не только. Корреспондент Newslab.ru тоже там побывал и готов поделиться полезными новостями и фотографиями.

Пару недель назад в Испании завершилась выставка CEVISAMA 2017 — одно из главных международных мероприятий для всех смежных секторов строительства, производителей, архитекторов, дизайнеров. Именно такие события определяют моду в интерьере — в отличие от подиумов, тенденции в мире «одежды для дома» живут несколько лет, а не от лета до зимы. Гостям завтрака о главных героях и новостях выставки рассказал Леонид Новиков — представитель фабрики испанского кафеля Azulev, одного из старейших предприятий страны.

С галереей ванных комнат Cascada фабрика испанского кафеля Azulev сотрудничает напрямую, называя ее надежным и ответственным партнером. Кафель в Сибирь поставляют прямо с завода в солнечной Испании, поэтому представленные на выставке новинки в самое ближайшее время могут стать элементом интерьера красноярской квартиры или загородного дома.

Совместно с производителями кафельной плитки, мебели для ванных комнат, сантехники и аксессуаров галерея ванных комнат Cascada проводит конкурс для дизайнеров и архитекторов с 14 марта по 31 августа 2017 года. Четыре победителя полетят в Испанию в тур по фабрикам производителей керамической плитки. Подробнее о конкурсе можно узнать у менеджеров по тел. (391) 265-85-85.

Галерея ванных комнат Cascada Адрес: Красноярск, ул. Карла Маркса, 41

Телефон: 265-85-85

Сайт: cascada.club

Соцсети: Facebook, Instagram : Красноярск, ул. Карла Маркса, 41

Такие встречи для архитекторов, дизайнеров и всех интересующихся красноярцев проходят в галерее ванных комнат Cascada регулярно, а принять в них участие может любой желающий. Расписание публикуется на сайте и в соцсетях. Кто знает, быть может, именно здесь вы найдете вдохновение для создания неповторимого интерьера ванной комнаты мечты?