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Фоторепортаж: Арт-завтрак для красноярских дизайнеров

Фоторепортаж: Арт-завтрак для красноярских дизайнеров

15.03.2017
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Пару недель назад в Испании завершилась выставка CEVISAMA 2017 — одно из главных международных мероприятий для всех смежных секторов строительства, производителей, архитекторов, дизайнеров. Именно такие события определяют моду в интерьере — в отличие от подиумов, тенденции в мире «одежды для дома» живут несколько лет, а не от лета до зимы. Гостям завтрака о главных героях и новостях выставки рассказал Леонид Новиков — представитель фабрики испанского кафеля Azulev, одного из старейших предприятий страны.

Леонид Новиков рассказал гостям арт-завтрака о процессе производства, оборудовании (самом современном в Испании!) и, конечно, последних трендах.
Презентация сопровождалась показом выставочных образцов. Архитекторы и дизайнеры смогли не только увидеть и потрогать то, что всего пару недель показывали на испанской выставке, но и обсудить друг с другом идеи будущих интерьеров.
В шоу-руме галереи Cascada представлены новинки последних дизайнерских коллекций ванных комнат. Экспозиция постоянно обновляется.

С галереей ванных комнат Cascada фабрика испанского кафеля Azulev сотрудничает напрямую, называя ее надежным и ответственным партнером. Кафель в Сибирь поставляют прямо с завода в солнечной Испании, поэтому представленные на выставке новинки в самое ближайшее время могут стать элементом интерьера красноярской квартиры или загородного дома.

Плитка сегодня используется не только в ванных комнатах, но и в жилых помещениях — спальнях, кухнях и даже в гостиных.
Топовые производители кафеля научились совмещать несколько текстур и принтов в одной плите. Эффект объема создается за счет особого рисунка, хотя сама по себе плитка плоская.
Индустрия кафеля не стоит на месте. На арт-завтраке красноярцам представили новый формат плитки толщиной всего 6 мм. Эта легкая керамика подходит для любых манипуляций, в том числе и для гипсокартонных стен, на которые не рекомендуют клеить тяжелую плитку.

Совместно с производителями кафельной плитки, мебели для ванных комнат, сантехники и аксессуаров галерея ванных комнат Cascada проводит конкурс для дизайнеров и архитекторов с 14 марта по 31 августа 2017 года. Четыре победителя полетят в Испанию в тур по фабрикам производителей керамической плитки. Подробнее о конкурсе можно узнать у менеджеров по тел. (391) 265-85-85.

Управляющая галереей ванных комнат Cascada Анастасия Соколова рассказывает о конкурсе для дизайнеров и архитекторов Красноярска.
Очень часто плитку используют в частных домах. Имитация дерева, мятой бумаги, лоскутного одеяла, пчелиных сот и штукатурки — современные технологии позволяют воплотить в жизнь любые идеи.

Галерея ванных комнат Cascada
Адрес: Красноярск, ул. Карла Маркса, 41
Телефон: 265-85-85
Сайт: cascada.club
Соцсети: Facebook, Instagram

Такие встречи для архитекторов, дизайнеров и всех интересующихся красноярцев проходят в галерее ванных комнат Cascada регулярно, а принять в них участие может любой желающий. Расписание публикуется на сайте и в соцсетях. Кто знает, быть может, именно здесь вы найдете вдохновение для создания неповторимого интерьера ванной комнаты мечты?

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