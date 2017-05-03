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Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май

Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май

Интернет-газета Newslab.ru
03.05.2017
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Для сравнения:

Ночью на набережной было видно почти ничего

Романтичный вокзал

А вот что видели красноярцы из окон

Утро для водителей началось примерно так

Но многие просто оставили машины дома

Во дворах сегодня утром было совсем невесело...

Весенние пейзажи) #красноярск #скороговыйгод #новыйгод #весни #зима #krasnoyarsk

Публикация от Евгений Бушмакин (@baxter_eugene) Май 2 2017 в 8:01 PDT

Суровые развлечения мая в Сибири

Второе мая🤔?

Публикация от DASHA (@dashabogatyr) Май 2 2017 в 9:36 PDT

Кто сказал, что в Покровском плохо с озеленением?

Да есть тут деревья, есть) #майскаязима#покровский

Публикация от Князева Ольга (@knyaz_ok) Май 2 2017 в 8:54 PDT

«Скучали по мне?»

#нога бога!!!

Публикация от слава громов (@gromovslava1989) Май 2 2017 в 6:03 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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