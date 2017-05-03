Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май

Для сравнения:
А за окном опять сугробы 😯 #зима напала на #Красноярск #майсошелсума
Публикация от Евгения (@sineliya) Май 2 2017 в 8:21 PDT
Ночью на набережной было видно почти ничего
Весна в Сибири... И не верится даже что через пару дней прогноз обещает +21 #погода #весна #снег #май #май2017 #пурга #красноярск #сибирь
Публикация от ЕвГений (@animalmail) Май 2 2017 в 10:34 PDT
Романтичный вокзал
Люблю я ..... снег❄️❄️❄️.....в начале мая#снег#ждалилетополучилиэто🙈#снегопадвесной#веснамечты#
Публикация от Юлия Черкас (@cherkasuliya) Май 2 2017 в 10:39 PDT
А вот что видели красноярцы из окон
Красноярск в снегу 😍❄️Кто тут просил снега? ☃️💙 #красноярск #железногорск #весна #снег #сибирь #krasnoyarsk #siberia #krsk #instakrsk #instatravel #instagood #zheleznogorsk #природа #путешествие #город
Публикация от I’m Siberian * Красноярск (@ims_krsk) Май 2 2017 в 8:20 PDT
Утро для водителей началось примерно так
С- снег...с*ка...как же ты вовремя 😱😱😱😱 . . . #сибирь #россия #снегвмае #бедапечаль #хорошееначалодня #красноярск #москва #питер #ростов #кемерово #канск #абакан #фото #люди #машины
Публикация от Наталья 💣💋🔫😈 (@natali_stunning) Май 2 2017 в 8:16 PDT
Но многие просто оставили машины дома
Почувствовал себя зимой в Сочи сегодня😂 #снегмайтруд #снег #уприродынетплохойпогоды #междунамитаетснег
Публикация от Sergey Rubtsov (@teleserg) Май 2 2017 в 7:26 PDT
Во дворах сегодня утром было совсем невесело...
Весенние пейзажи) #красноярск #скороговыйгод #новыйгод #весни #зима #krasnoyarsk
Публикация от Евгений Бушмакин (@baxter_eugene) Май 2 2017 в 8:01 PDT
Суровые развлечения мая в Сибири
Публикация от DASHA (@dashabogatyr) Май 2 2017 в 9:36 PDT
Кто сказал, что в Покровском плохо с озеленением?
Да есть тут деревья, есть) #майскаязима#покровский
Публикация от Князева Ольга (@knyaz_ok) Май 2 2017 в 8:54 PDT
«Скучали по мне?»
Публикация от слава громов (@gromovslava1989) Май 2 2017 в 6:03 PDT