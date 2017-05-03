Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май

Переобулись? Сменили зимнюю резину на летнюю? Достали любимые шортики и крем от загара? Получайте мощный снежный привет! Подозрительные осадки начались еще вчера поздно вечером, всю ночь за окном что-то выло и летело, а сегодня утром красноярцы обнаружили заметённые снегом дороги и машины. При этом высота снежного покрова кое-где достигала полуметра! Мы собрали лучшие кадры последствий пурги из ваших соцсетей.

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