Красноярск замело майским снегом

11:29 «Были готовы»: дорожники отчитались об уборке улиц после снегопада

Красноярцы обсуждают в социальных сетях последствия неожиданного ночного снегопада. Осадки в виде дождя и снега начались вчера поздно вечером, а сегодня утром горожане с удивлением обнаружили заметённые снегом дороги и машины. При этом высота снежного покрова составила несколько сантиметров, а, по наблюдениям некоторых горожан, где-то даже достигала полуметра.

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С трудностями столкнулись как пешеходы, которые не могли пройти по ещё не расчищенным дворам и тротуарам, а делали это по проезжей части, так и водители — большинство из них уже сменили зимнюю резину на летнюю.

В ГИБДД таким автомобилистам рекомендовали быть вдвойне осторожными, а тем, кто не уверен в своем водительском мастерстве, посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Особенно это касается молодых водителей с небольшим стажем вождения.

«В некоторых местах светофоры и дорожные знаки закрыты мокрым снегом, поэтому не торопитесь, убедитесь в безопасности маневров! Дивногорская трасса до утра была ограничена в движении, сейчас там спецтехника все почистила и движение открыто. Будьте внимательны!» — призвали в дорожной полиции.

При этом на дорогах города с раннего утра наблюдаются затруднения в движении из-за снежной каши. Пешеходам на остановках приходится преодолевать большие сугробы из грязи и снега и мочить ноги, прежде чем попасть в автобус.

В настоящее время последствия снегопада устраняют коммунальные службы.

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Обсуждая изменения погоды в социальных сетях, горожане вспомнили, что в прошлом году май также начался с небывалого снегопада — в ночь с 8 на 9 мая Красноярск завалило снегом. Жители делятся фотографиями снега в своих дворах и на дорогах, но если одни восторгаются и удивляются обильному снегопаду в начале мая, то другие — негодуют и ругаются на синоптиков, которые не предупредили о том, что осадки будут настолько интенсивными.