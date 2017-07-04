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«На „ракете“ в город молодости»: как красноярцы в Дивногорск катались

«На „ракете“ в город молодости»: как красноярцы в Дивногорск катались

Интернет-газета Newslab.ru
04.07.2017
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Дивногорск, как известно, начали строить в середине 1950-х, одновременно с гидроэлектростанцией. Однако красоты здешних мест привлекали людей и раньше. Если не брать во внимание стоянки древнего человека, на месте нынешнего Дивногорска люди обосновались в конце XIX века. Это были монахи Знаменского скита, основанного в 1888 году. Сюда приходили суда из Красноярска — горожане приезжали как по делу, так и для отдыха.

Пароход «Сокол» у берега Скита.
Фото: krasplace.ru
Знаменский скит.
Фото: divno-znamenie.prihod.ru
Пристань у Скита.
Красноярский Знаменский скит. Центральное строение сохранилось до наших дней.
Фото: pastvu.com

В 1956 году Скит превратился во временный поселок гидростроителей, тогда же заложили первый 8-квартирный дом для будущих дивногорцев. На первых порах комсомольцы-добровольцы жили в дощатых домиках («засыпушках») и брезентовых палатках. В 1957 году поселок Скит был переименован в Дивногорск, а в октябре 1958 года последние жители палаток переселились в благоустроенные дома. В 1963 году рабочий поселок Дивногорск получил статус города.

Встреча «ракеты» в Дивногорске. 1966 год.
Фото: pastvu.com
На пристани Дивногорска, 1960-е годы.
Фото: pastvu.com
Так Дивногорск выглядел в 1961 году, еще до получения статуса города.
Фото: vk.com/divn_retro
Панорама строительства ул. Набережной, 1967 год.
Фото: vk.com/divn_retro
К 1970-м пристань и набережную Дивногорска облачили в бетон.
Фото: vk.com/divn_retro
Общий вид Дивногорска в 1970-е годы.
Фото из архива Леонида Сизова
Дивногорск построили буквально с нуля за какие-то 15-20 лет.
Фото: vk.com/krk_retro
Знаменитый «тещин язык» на пути в Дивногорск. К слову, дорогу в город из Красноярска начали строить в 1955 году.

«Ракеты» в Дивногорск ходили с 1960-х годов. За час-полтора скоростное судно довозило красноярцев в город гидростроителей.

«Ракеты» и «метеоры» на красноярской набережной готовы отправиться в путь. 1970-е годы.
Фото: vk.com/krk_retro
Красноярцы ждут отправления речного трамвайчика.
Фото из личного архива
У новенького «метеора».
На заднем плане — Александровский бульвар на набережной с обилием зелени, скульптурами и автоматами с водой.
Очередь на посадку.
На открытой палубе «ракеты».
«Ракета» на обратном пути — из Дивногорска в Красноярск, 1976 год.
Фото: vk.com/divn_retro

В Дивногорске гости обязательно ходили смотреть на ГЭС (она строилась до 1972 года), гуляли по набережной, любовались скалами и снова грузились в речной трамвай.

Переброска «метеора» через ГЭС.
Фото: pastvu.com
На дивногорской пристани, 1970-е.
Фото из личного архива
Мальчишки на дивногорской пристани встречают туристов. 1976 год.
Фото: vk.com/divn_retro
Пустынная пристань и набережная Дивногорска.
Фото из личного архива
Обязательный пункт программы — осмотр Красноярской ГЭС.
Фото из личного архива
1970 год. Строительство станции еще продолжается.
Фото: pastvu.com

В Дивногорск неизменно возили высоких гостей Красноярска — руководителей, ученых, артистов, писателей, да и просто командировочных.

Гости Дивногорска позируют на фоне Красноярской ГЭС.
Фото: pastvu.com
Участница работавшего в Дивногорске студенческого стройотряда МАИ, 1976 год.
Фото: pastvu.com
Работники того же стройотряда на набережной Дивногорска, 1976 год.
Фото: vk.com/divn_retro
Участники велопробега Красноярск-35 — Кызыл.
Фото: pastvu.com
Праздник в Дивногорске, 1970-е годы.
Фото из архива Леонида Сизова
Выпускники школы танцуют на набережной Дивногорска, 1976 год.
Фото: vk.com/divn_retro
Молодые родители на набережной Дивногорска, начало 1980-х.
Фото: vk.com/divn_retro

Увы, речной экскурсионный маршрут «Красноярск — Дивногорск» работал до 2013 года. Еще в 2015 году вместо регулярной «ракеты» ходил речной трамвайчик «Заря», но потом и его закрыли. Сейчас скоростные суда ходят только до поселка Усть-Мана — этот рейс рассчитан на дачников. В Дивногорск, помимо автобуса, можно добраться на электричке.

Катя Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

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