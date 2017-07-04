«На „ракете“ в город молодости»: как красноярцы в Дивногорск катались

Еще не так давно поездка в Дивногорск на речном трамвайчике была обязательным пунктом программы летних развлечений для красноярцев и гостей города. Теперь эта традиция, увы, канула в Лету. Ради чего катались в Дивногорск и как это было — в нашей ностальгической фотоподборке.

Дивногорск, как известно, начали строить в середине 1950-х, одновременно с гидроэлектростанцией. Однако красоты здешних мест привлекали людей и раньше. Если не брать во внимание стоянки древнего человека, на месте нынешнего Дивногорска люди обосновались в конце XIX века. Это были монахи Знаменского скита, основанного в 1888 году. Сюда приходили суда из Красноярска — горожане приезжали как по делу, так и для отдыха.

В 1956 году Скит превратился во временный поселок гидростроителей, тогда же заложили первый 8-квартирный дом для будущих дивногорцев. На первых порах комсомольцы-добровольцы жили в дощатых домиках («засыпушках») и брезентовых палатках. В 1957 году поселок Скит был переименован в Дивногорск, а в октябре 1958 года последние жители палаток переселились в благоустроенные дома. В 1963 году рабочий поселок Дивногорск получил статус города.

«Ракеты» в Дивногорск ходили с 1960-х годов. За час-полтора скоростное судно довозило красноярцев в город гидростроителей.

В Дивногорске гости обязательно ходили смотреть на ГЭС (она строилась до 1972 года), гуляли по набережной, любовались скалами и снова грузились в речной трамвай.

В Дивногорск неизменно возили высоких гостей Красноярска — руководителей, ученых, артистов, писателей, да и просто командировочных.

Увы, речной экскурсионный маршрут «Красноярск — Дивногорск» работал до 2013 года. Еще в 2015 году вместо регулярной «ракеты» ходил речной трамвайчик «Заря», но потом и его закрыли. Сейчас скоростные суда ходят только до поселка Усть-Мана — этот рейс рассчитан на дачников. В Дивногорск, помимо автобуса, можно добраться на электричке.

Катя Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru