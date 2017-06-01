Фоторепортаж: «Красноярские артисты, вы же суперфутболисты»!

30 мая для фестиваля «Театральный синдром», организованного Фондом Михаила Прохорова, стал днем спорта. На стадионе «Юность» впервые встретились футбольная команда питерского театра им. Ленсовета и сборная театров Красноярского края. Лучшие кадры театрально-спортивного поединка — в нашем фоторепортаже!

Напомним, что гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета проходят в Красноярске с 24 мая по 2 июня. В параллельной программе фестиваля выкроили день для того, чтобы команды актеров сыграли в футбол.

К концу первого тайма счет 3:2 в пользу красноярских артистов. Со стороны команды гостей сыпятся сомнения в адрес принимающей стороны: «А точно ли в вашей команде все актеры?». Как раз в это время судья объявляет перерыв. Есть время передохнуть и успокоить разбушевавшиеся эмоции.

К слову, для артистов из Ленсовета подобные дружеские встречи театров — привычное дело. В одном из интервью капитан питерской команда — актер Сергей Мигицко признался, что в труппе очень много футбольных болельщиков. За кулисами Ленсовета даже стоит телевизор и если решающие матчи совпадают со временем спектакля, актеры могут во время перерывов наблюдать за ходом игры.

Итог игры — 7:5 в пользу сборной артистов Красноярского края. Спасибо командам за драматичную игру!

Анастасия Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Максим Четверня