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Фоторепортаж: «Красноярские артисты, вы же суперфутболисты»!

Фоторепортаж: «Красноярские артисты, вы же суперфутболисты»!

Интернет-газета Newslab.ru
01.06.2017
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В атаке Андрей Пашнин!

Напомним, что гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета проходят в Красноярске с 24 мая по 2 июня. В параллельной программе фестиваля выкроили день для того, чтобы команды актеров сыграли в футбол.

Перед началом команды разминаются. Тщательно разогревается и капитан команды Ленсовета Сергей Мигицко. Его выход на поле вообще почти героический, так как актер повредил колено и на протяжении всей игры прихрамывал, но ни разу не сел на скамейку запасных. Вот это воля!
В это же время группы поддержки репетируют кричалки.
Звучит свисток судьи, пришло время начинать игру. Все немного волнуются, потому что команды впервые видят друг друга на поле. Хоть все вокруг и говорят, что матч дружеский, но подвести родной театр не хочется.
Каждый момент стараются тщательно запечатлеть, ведь на поле впервые встречаются такие игроки. Исторический матч!
Игра стремительно началась с атаки команды Ленсовета. Коллеги, которые болели за родную команду, расположившись на траве скандируют: «Давай, давай!» и кажется, что всё идет гладко...
Но несмотря на это на третьей минуте матча счет открывает капитан красноярской команды Андрей Пашнин.
Затем — еще один гол в ворота петербуржцев! На этот раз его автор — актер ТЮЗа Антон Заборовский.
Серией ответных голов от нападающего Сергея Перегудова отвечает Ленсовет. Страсти разыгрываются нешуточные!

К концу первого тайма счет 3:2 в пользу красноярских артистов. Со стороны команды гостей сыпятся сомнения в адрес принимающей стороны: «А точно ли в вашей команде все актеры?». Как раз в это время судья объявляет перерыв. Есть время передохнуть и успокоить разбушевавшиеся эмоции.

Публика ликует и скандирует: «Красноярские артисты, вы же суперфутболисты»!
Второй тайм начался сразу с серии мощных атак от Ленсовета, которые стойко отразил наш вратарь — актер Минусинского драматического театра Михаил Гольцов.
Жаль, отразить удавалось не все атаки, ведь гости хорошенько собрались и разозлились.
Ведущие игроки матча — Сергей Перегудов и Антон Заборовский. Кстати, для красноярского актера ТЮЗа второй тайм был самым удачным. Антон (номер 26) своей игрой покорил сердца мальчишек, которые пришли поболеть за Красноярск с соседнего поля. Так и слышалось: «Давай 26, наш пацан! Ты самый лучший».
Не раз досталось и вратарю красноярской сборной.
Капитан команды Ленсовета волнуется за исход игры и всё строже отдает команды своим товарищам. Временами в пылу эмоций можно услышать и крепкое словцо.
Петербуржцы проводят еще пару хороших атак, но все же обыграть сибирских артистов у них не удалось и матч заканчивается со счетом 7:5.

К слову, для артистов из Ленсовета подобные дружеские встречи театров — привычное дело. В одном из интервью капитан питерской команда — актер Сергей Мигицко признался, что в труппе очень много футбольных болельщиков. За кулисами Ленсовета даже стоит телевизор и если решающие матчи совпадают со временем спектакля, актеры могут во время перерывов наблюдать за ходом игры.

Игроки пожимают руки на прощанье и в это время обиды уже забыты. Все мысли — про спектакль, который их ждет вечером.
Теперь настало время болельщиков. Наконец-то можно подойти и взять автограф у любимого артиста.
Команды делают фото на память.
Актер Сергей Перегудов делится впечатлениями от игры. Кстати, он только утром прилетел в Красноярск и сразу вышел на поле.
И, конечно же, фото на память!

Итог игры — 7:5 в пользу сборной артистов Красноярского края. Спасибо командам за драматичную игру!

Анастасия Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Максим Четверня

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