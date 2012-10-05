Участники «Театрального синдрома» поддержали режиссера Кирилла Серебренникова

Сегодня на открытии фестиваля «Театральный синдром» исполнительный директор Фонда Михаила Прохорова — Ирина Прохорова поддержала художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был задержан Следственным комитетом для допроса 23 мая.

— Мы все, коллеги и знакомые, хотим выразить поддержку — и человеческую, и профессиональную. Я надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время разрешится и забудется, —заявила Ирина Прохорова.

В защиту Кирилла Серебренникова высказался и режиссер Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета Юрий Бутусов:

— Я знаю Кирилла как честного человека, профессионала, преданного театру. Не очень знаю подробности, мы были уже в Красноярске, но это какая-то печальная история, которая демонстрирует неуважение нашего государства к творческим людям. Все это было проведено какими-то чудовищными методами и от этого грустное ощущение. Что касается Кирилла, повторюсь о том, что он честнейший человек, и я не сомневаюсь, что там разберутся в его пользу.

Напомним, 23 мая у главного режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова дома был проведен обыск. Следственные мероприятия прошли и в самом «Гоголь-центре», всех сотрудников на протяжении нескольких часов не выпускали из здания театра, была остановлена репетиция.

Как позже пояснил Следственный комитет, обыски проводились в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах организации «Седьмая студия», которую в тот момент возглавлял Серебренников. Вечером 23 мая режиссер был отпущен, с него было взято обязательство о явке к следователю.

В защиту Кирилла Серебренникова уже выступили генеральный директор Большого театра Владимир Урин, хореограф и танцовщик Михаил Барышников, режиссер Федор Бондарчук, писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.