«Риски чумовые!»: детский карнавал в Красноярске снова перенесли

Детский карнавал в Красноярске проведут на день раньше запланированного, сообщила 28 мая организатор мероприятия Светлана Тетерина.

Напомним, в этом году на 1 июня детей оставили без традиционного детского карнавала — чиновники заявили, что к обеспечению безопасности участников в этом году предъявляются повышенные требования, а новая схема движения в центре не позволит обойтись без пробок, что вызовет негативную реакцию автовладельцев.

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Мероприятие, которое уже несколько лет пытались убрать с пр. Мира, предложили перенести на остров Татышев, но затем нашли компромиссный вариант — объединить с Днем города и провести 12 июня.

Однако 26 мая организатора детского карнавала оповестили — праздник перенесли на день раньше, на воскресенье, 11 июня.