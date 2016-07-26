Красноярцы и общественники высадили на улице Металлургов клёны и вишни

10 июня прошла последняя в этом сезоне высадка деревьев с Экомарафоном-2017, который поддерживают СГК и министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. У виадука на проспекте Металлургов (в районе домов № 32 и 34) добровольцы высадили клёны и вишни, продлив существующую зеленую зону.

Посадочный сезон «Зеленая дружина» планировала завершить озеленением территории около насосной станции СГК на острове Татышев. Но в очередной раз общественники отступили от планов в связи с обращениями красноярцев.

«По просьбам горожан мы заканчиваем высадки деревьев на день позже, а начали их на два дня раньше — поделился лидер общественного движения Артём Речицкий. — Из-за большого количества заявок нам пришлось корректировать не только сроки, но и объем весенней высадки, удвоив первоначальный план. С учетом изменений в течение Экомарафона мы высадим 1500 деревьев».

Внеплановую акцию на проспекте Металлургов инициировала администрация Советского района по просьбам жителей. Для посадки на территории подготовили площадку, разровняли грунт, завезли чернозем. Для финальной высадки марафонцы выбрали клёны — неприхотливое дерево с наибольшей вероятностью приживется в уже наступающую летнюю жару. Сажать деревья в выходной день вышло около 60 человек, живущих в соседних домах. Прибывший на мероприятие депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков рассказал, что такая активность не случайна: «Очень хорошо, что в конце концов „Зеленая дружина“ взяла шефство над этим участком земли и высадила здесь деревья. Потому что именно этого просили и ждали жители микрорайона. Совместными усилиями мы добились решения этого вопроса сегодня, не откладывая на осень и на следующий год».

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина несколько лет назад вместе с коллегами высаживала деревья в сквере Журналистов и теперь рада за участников мероприятия: «Я не вижу здесь ни одного напряженного или злого лица, все весёлые, счастливые, обещают ухаживать за саженцами. В нашем Советском районе много промышленных предприятий, а зелёными насаждениями богата, пожалуй, только Зелёная роща. Так что нам предстоит еще многое сделать, везде пригодятся деревья и найдутся люди и руки, которые готовы будут их высаживать и поливать».

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Местные жители подтвердили свой серьезный настрой, прибавив к имеющимся собственные саженцы. «Зеленая дружина» оперативно организовала их доставку, и в тот же день новая аллея пополнилась сибирской вишней. По словам главы администрации Советского района Владислава Логинова, занятого высадкой вместе с горожанами, инициативная группа не намерена останавливаться на достигнутом: «Я считаю, что это старт проекта. На весенне-летний период, наверное, посадки мы закончим, а осенью посмотрим в каком направлении продолжить работу. Ещё один зелёный уголок появился в Советском районе, и это замечательно».

«Зеленая дружина» также возобновит высадки деревьев к началу осени, а сейчас, до 14 июня, в городе проходит еще один яркий проект в рамках Экомарафона — «Цветущие недели». За этот период во дворах и местах отдыха горожан появятся 13 000 цветов.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС