Что знает о правобережных Водниках рядовой красноярец? Это где-то далеко от центра города, там все живут в бараках, а гостям нужно держать ухо востро, чтобы не попасться местным гопникам. Главная улица района — Алеши Тимошенкова. Но кто такой этот Тимошенков, при чем тут «водники» и так ли там опасно? Мы съездили на место, чтобы увидеть всё своими глазами. Смотрите, что у нас получилось.

Чтобы не быть голословными, мы попросили рассказать о Водниках коренную жительницу этого района:

«Я люблю Водники, потому что выросла здесь. Рискну сказать, что вижу их тайную красоту. Да, едва ли я полюбила бы это место, забрось меня сюда судьба в сознательном возрасте. Скорее всего, я бы даже носа в Водники не сунула. Внешность у моей малой родины, скажем прямо, неавантажная. Здесь буквальная окраина — прямо за окнами моей квартиры начинается лес с кладбищем. Тут типовая панельная застройка и отсутствие благоустройства. Коренные жители на улице чувствуют себя как дома. Летом бродят подпитые мужчины в трусах и сланцах, а женщины в цветастых халатах развешивают на улице нижнее белье. Маленькие дети матерятся на весь двор, а взрослые над этим смеются», — пишет Катя.

«Но все эти яркие персонажи не в большинстве — скорее они местный колорит. На самом деле в Водниках живут обыкновенные скромные люди, со скромными зарплатами и потребностями. Жизнь здесь душевная, настоящая, без пафоса и притворства. Те, кто с пафосом, стремятся уехать — чтобы поселиться где-нибудь в Покровском или в Северном, среди новостроек. А тут под окнами не носятся машины, дует какой-то загородный ветер, чирикают птицы».

Самая верхняя часть микрорайона Водники отдана школе и новому детсаду. Отсюда открывается отличный вид на город. На фото также печально известная водниковская лестница в детсад.

«Вообще в Водниках есть ощущение закрытости, изолированности от Красноярска (хотя до центра на автобусе — от силы полчаса езды). Этакий Академгородок для бедных. Аборигенам нравится», — так завершает свой рассказ Катя.

Кстати, прошлым летом мы заезжали еще в один индустриальный район Красноярска — легендарные Черёмушки. Посмотрите, чего и кого мы там только не встретили! А совсем недавно — в Цементники, там тоже было весело.

Интернет-газета Newslab.ru