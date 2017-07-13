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«За моим окном — лес и кладбище»: как живут и выживают в Водниках

«За моим окном — лес и кладбище»: как живут и выживают в Водниках

Интернет-газета Newslab.ru
13.07.2017
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Почему «Водники»? Началу микрорайона в 30-е годы прошлого века положили работники судоремонтного завода. Для них здесь построили временные дома — типичные деревянные бараки. Около 10 лет назад их снесли и сегодня на их месте выросли типичные 10-этажные панельки.
Главная и единственная улица микрорайона — Алеши Тимошенкова, дружинника-комсомольца, убитого в 1960 году. Он приехал в Красноярск из Калужской области в 1959-м, работал путейцем, был нетерпим к несправедливости, тунеядству, пьянству. В марте 1960 года в общежитии, где он жил, его заманили в одну из комнат и убили. Бандит по кличке Камбала нанес Тимошенкову 6 ножевых ранений. Происшествие получило большой резонанс. Убийца бежал, но попался в европейской части страны и получил высшую меру наказания. А улицу Крестьянскую переименовали в улицу Алеши Тимошенкова.
Для сноса каменных трущоб в Водниках время еще не пришло. Эта старая часть микрорайона богата зеленью. Видно, что когда-то во дворе был субботник. Дело за малым — вывезти мусор.
Самая колоритная часть микрорайона — вот такие двухэтажки. У каждой из них свой инвентарный номер.
Розовое благоустройство.
Похоже, ремонта тут давненько не было. Входной двери нет. В крыше дыра, из которой растет дерево.
Вот так тут паркуют машины — раз и навсегда.
Юных жителей микрорайона приглашает в том числе коррекционная школа с карандашами-патриотами.

Чтобы не быть голословными, мы попросили рассказать о Водниках коренную жительницу этого района:

«Я люблю Водники, потому что выросла здесь. Рискну сказать, что вижу их тайную красоту. Да, едва ли я полюбила бы это место, забрось меня сюда судьба в сознательном возрасте. Скорее всего, я бы даже носа в Водники не сунула. Внешность у моей малой родины, скажем прямо, неавантажная. Здесь буквальная окраина — прямо за окнами моей квартиры начинается лес с кладбищем. Тут типовая панельная застройка и отсутствие благоустройства. Коренные жители на улице чувствуют себя как дома. Летом бродят подпитые мужчины в трусах и сланцах, а женщины в цветастых халатах развешивают на улице нижнее белье. Маленькие дети матерятся на весь двор, а взрослые над этим смеются», — пишет Катя.

Местные алкоголики встречаются и распивают спиртное прямо на остановках общественного транспорта. Такое расположение остановки — одна из мер борьбы с пьянством, наверное.
На месте этого двора были деревянные бараки. Новостройки появились в Водниках по заказу мэрии. По словам местных жителей, квартиры здесь получили переселенцы из трущоб в соседних районах, а также нуждающиеся из числа работников администрации города. Если машина долго стоит без движения, она покрывается мелкой пылью белого цвета.
Трущобы Водников выгодно отличаются от таких же домов в Черемушках и Цементниках наличием предприятий сферы услуг на первых этажах. К примеру, в этом доме соседствуют ателье и агентство недвижимости «Водники».
Как в Черемушках и Цементниках, здесь тоже есть красное кресло.
Почта, аптека и библиотека находятся в одном здании. Очень удобно.
Власти не забывают о физическом развитии водниковцев. Спортивных площадок в микрорайоне в достатке.
Почти со всех сторон Водники окружены некогда красивыми холмами. Склоны которых сегодня испорчены уродливыми гаражными массивами. В некоторых местах гаражи стоят в 6 уровней друг над другом. Но даже в таких местах есть тренажер и детская площадка!
Наружная реклама в Водниках выглядит примерно так: на торчащий из земли на обочине дороги канализационный люк надет старый холодильник, а на него сверху водружен и тщательно закреплен самодельный штендер ярких цветов. Заметьте, что с противоположной стороны дороги обустроили новехонький детский городок. Не самое удачное соседство. И тут нет шумовых экранов.

«Но все эти яркие персонажи не в большинстве — скорее они местный колорит. На самом деле в Водниках живут обыкновенные скромные люди, со скромными зарплатами и потребностями. Жизнь здесь душевная, настоящая, без пафоса и притворства. Те, кто с пафосом, стремятся уехать — чтобы поселиться где-нибудь в Покровском или в Северном, среди новостроек. А тут под окнами не носятся машины, дует какой-то загородный ветер, чирикают птицы».

Переселенцы из бараков привыкли жить близко к земле. И чтобы не выводить их из зоны комфорта, предусмотрели неасфальтируемые части дворов.
А также детские площадки с невысыхающей грязью и остовами качелей.

Самая верхняя часть микрорайона Водники отдана школе и новому детсаду. Отсюда открывается отличный вид на город. На фото также печально известная водниковская лестница в детсад.

По длине ее можно сравнить с Красрабом.
Так выглядит ребенок, который всё же дошел до садика.
Дорогу к школе легкой назвать тоже не получится. Школа где-то там, на холме.
Когда идешь в детсад или школу в Водниках, важно выбрать верную дорогу. Иначе это путь в тупик.
Кроме сада, со школой на холме соседствует интересный трехэтажный дом. Он строился в начале 90-х, чтобы стать детским садом. Но стройку не завершили, и здание передали в частные руки. Теперь в нем квартиры.
Тут проходит граница между деревней Торгашино и микрорайоном Водники. Отсюда виден весь город.

«Вообще в Водниках есть ощущение закрытости, изолированности от Красноярска (хотя до центра на автобусе — от силы полчаса езды). Этакий Академгородок для бедных. Аборигенам нравится», — так завершает свой рассказ Катя.

Кстати, прошлым летом мы заезжали еще в один индустриальный район Красноярска — легендарные Черёмушки. Посмотрите, чего и кого мы там только не встретили! А совсем недавно — в Цементники, там тоже было весело.

Интернет-газета Newslab.ru

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