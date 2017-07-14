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Фоторепортаж: Бей по мячу!

Фоторепортаж: Бей по мячу!

Интернет-газета Newslab.ru
14.07.2017
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Финал состоялся в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей». Помимо команд-победителей в каждой группе судьи выбрали сильнейших игроков — их наградили отдельно.

«Спасибо вам, девчонки и мальчишки, за то, что вы любите футбол, играете в футбол, за то, что стремитесь быть теми надеждами, которых мы ждем, — сказал на церемонии награждения председатель краевой федерации по футболу Владимир Демидов. — У вас все впереди!».

На фестиваль приехали 500 футболистов из разных городов и районов края.
Всех ребят поделили на группы: старшую (2001-2003 годы рождения), среднюю (2004-2005) и младшую (2006-2007).
Поддержку турниру оказали «Норникель» и баскетбольный клуб ЦСКА.
Благодаря партнерам турнира все участники получили новую красивую форму.
Торжественное построение.
Победителями стали команды из Красноярска, Назарово, Боготола, Шарыпово, Железногорска, Канска и других городов края.
Порадовал публику красноярский музыкант и экс-руководитель Newslab.ru Александр Назаров («Я НЕМО»).

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил, что для всех зрителей турнир стал прекрасной мотивацией для спортивного и личностного роста. «Этот массовый праздник футбола запомнится всем нам надолго. Я благодарен компании „Норникель“ и краевой федерации по футболу за организацию этого большого события. Желаю всем участникам новых побед», — сказал Толоконский.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных выразила надежду, что следующие победы участники турнира будут одерживать уже на всероссийских и международных соревнованиях. «Хотелось бы, чтобы участники сумели сохранить огонь, который горел в их глазах все эти дни, и пронести его через всю жизнь. Чтобы они стали надеждами не только для своих семей, но и для жителей всей страны, принеся им радость побед на крупных соревнованиях. А компания „Норникель“ со своей стороны постарается поддержать их во всех начинаниях», — заверила Безденежных.

Звезда российского футбола Алексей Смертин с напутственным словом своим юным коллегам.
Владимир Демидов вручил подарки особо отличившимся игрокам.
Виктор Толоконский: «Этот праздник футбола запомнится нам надолго».
Елена Безденежных: «Я знаю, что такое играть в мужской команде». После этих слов она вручила специальный подарок — часы — Алине Хомяковой. Девушка играет в составе юношеской команды Иланского района.
Общее фото на память.

Прославленный российский футболист Алексей Смертин, комментируя итоги турнира, подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям развивается российский футбол.

«Для молодых игроков такие турниры — это обмен опытом, мастерством, возможность испытать свои силы в жестких условиях с более опытными ребятами. Футбол воспитывает в юных игроках и чисто человеческие качества. Это и дружба, и ответственность, и чувство локтя — те социальные основы, которые помогут ребятам во взрослой жизни, даже если она не будет связана с футболом», — заключил Смертин.

Фото Евгения Черняева

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