Фоторепортаж: Бей по мячу!

В Красноярске завершился детский фестиваль футбола «Новые надежды» на кубок «Норникеля». В трехдневном турнире участвовали 50 команд в трех возрастных группах: старшей, средней и младшей. Фестиваль был краевой, а накал страстей -почти как на Кубке конфедераций!

Финал состоялся в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей». Помимо команд-победителей в каждой группе судьи выбрали сильнейших игроков — их наградили отдельно.

«Спасибо вам, девчонки и мальчишки, за то, что вы любите футбол, играете в футбол, за то, что стремитесь быть теми надеждами, которых мы ждем, — сказал на церемонии награждения председатель краевой федерации по футболу Владимир Демидов. — У вас все впереди!».

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил, что для всех зрителей турнир стал прекрасной мотивацией для спортивного и личностного роста. «Этот массовый праздник футбола запомнится всем нам надолго. Я благодарен компании „Норникель“ и краевой федерации по футболу за организацию этого большого события. Желаю всем участникам новых побед», — сказал Толоконский.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных выразила надежду, что следующие победы участники турнира будут одерживать уже на всероссийских и международных соревнованиях. «Хотелось бы, чтобы участники сумели сохранить огонь, который горел в их глазах все эти дни, и пронести его через всю жизнь. Чтобы они стали надеждами не только для своих семей, но и для жителей всей страны, принеся им радость побед на крупных соревнованиях. А компания „Норникель“ со своей стороны постарается поддержать их во всех начинаниях», — заверила Безденежных.

Прославленный российский футболист Алексей Смертин, комментируя итоги турнира, подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям развивается российский футбол.

«Для молодых игроков такие турниры — это обмен опытом, мастерством, возможность испытать свои силы в жестких условиях с более опытными ребятами. Футбол воспитывает в юных игроках и чисто человеческие качества. Это и дружба, и ответственность, и чувство локтя — те социальные основы, которые помогут ребятам во взрослой жизни, даже если она не будет связана с футболом», — заключил Смертин.

Фото Евгения Черняева