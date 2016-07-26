Красноярцам первым в России покажут золотой Кубок чемпионата мира по футболу

Красноярск станет первым городом России, где представят Кубок чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Маршрут пройдет по территории более чем 50 стран, что станет самым продолжительным путешествием трофея за его историю. Церемония стартует в Москве в сентябре этого года. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017 года кубок покажут в 15 городах России. Красноярск значится первым в этом списке. В столицу края трофей привезут 9 сентября. 15 сентября он будет в Омске, затем кубок отправится в Челябинск, Уфу и другие города. В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе краевого министерства спорта, место размещения кубка в Красноярске определят примерно через две недели. Пока обсуждаются следующие варианты: Театральная площадь, перед БКЗ, остров Татышев.

С января по май 2018 года кубок посетит более 50 стран мира на шести континентах. Затем трофей вновь вернется в Россию, его покажут еще в девяти городах. Закончит он свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира. По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 миллионов человек. Таким образом, каждый третий житель страны сможет увидеть трофей. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров.

Кубок мира — главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.