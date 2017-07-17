«Рыбки, йога и танцы в пачках»: обратная сторона ТИМ «Бирюса»

Про молодежный форум ТИМ «Бирюса» слышали все — в лагере на берегу Красноярского моря ребята со всей Сибири собираются уже 10-й год. Мы решили проверить, а что они выкладывают в свои инстаграмы, когда есть свободная минутка? Оказалось, что много всего интересного, смотрите!

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