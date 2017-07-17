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«Рыбки, йога и танцы в пачках»: обратная сторона ТИМ «Бирюса»

«Рыбки, йога и танцы в пачках»: обратная сторона ТИМ «Бирюса»

Интернет-газета Newslab.ru
17.07.2017
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Начинается обычно всё так

А такое фото есть в любом фоторепортаже из ТИМ «Бирюса»

Но мы попробуем показать вам другую сторону «Бирюсы». Такую, например

Немного забавных фото в ленту 😁 #бирюса2017 #дайтелето

Публикация от Екатерина Савина (@aleksandrovna_ek) Июл 15 2017 в 11:46 PDT

Или такую

А у кого-то даже на рыбалку время остаётся!

🐟🐠🎣 #службакультура #dedsummer2017 #бакунец #бирюса2017

Публикация от Сашка (@sashka_ded) Июл 16 2017 в 5:52 PDT

Йога от легендарной Попенки

Ходим гусеницей в столовую или оттачиваем новые техники тим-билдинга?

Девчонки!

👭👭👭 #молодыесоциальныеработники2017 #бирюса2017

Публикация от Молодежное проф. сообщество (@mol_soc_prof) Июл 15 2017 в 8:25 PDT

И еще немного крипоты в ленту

#бирюса2017 #рдш

Публикация от ☆★Sⓥⓔⓣⓚⓐ ♥♡ (@tvoio) Июл 14 2017 в 5:34 PDT

А это уже рефлексия по итогам прошедшей смены

#бирюса2017 #лето2017 тот редкий момент , когда ты можешь прилечь и отдохнуть немного. Совсем на это не было времени. Подводя итоги, скажу, что съездила туда не зря . Хоть мне, как человеку, не приспособленному к таким условиям проживания, было безумно тяжело. Только 116 проектов из 696 прошли аккредитацию. В том числе и мой. Хороший старт для начала, буду развиваться и приложу все силы, чтобы улучшить свой результат😊

Публикация от _evgeniyaekgardt_ (@_evgeniyaekgardt_) Июл 16 2017 в 7:10 PDT

Впереди еще две смены — вливайтесь, пока не поздно!

Команда #тьюторыбирюсы 💪 Только мы можем 5 часов репетировать 30секундную визитку. Только мы можем обвешаться сотней бейджей и не запутаться, где какая дружина. Только мы можем спать по четыре часа в сутки и чувствовать себя отлично. И это только первая смена у нас за плечами! Завтра новый заезд! Новые гости и участники! И похоже, спать мы будем ещё меньше:) #тимбирюса2017 #бирюса2017

Публикация от Севар Мамедова (@sevar.mamedova) Июл 16 2017 в 5:07 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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