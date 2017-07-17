«Рыбки, йога и танцы в пачках»: обратная сторона ТИМ «Бирюса»

Начинается обычно всё так
Мы на месте!!!🙌🏽 #тимбирюса2017 Привет!!!!☀️🔥 #бирюса2017 #юбилейнаябирюса #форумоважном #сгк #крск #молодежныйактивсгк #росмолодежь #тимбирюса2017 #СГКнаБИРЮСЕ #мысогреваемгорода
Публикация от Анастасия ⭐️ Коротаева (@k0r_an) Июл 16 2017 в 9:20 PDT
А такое фото есть в любом фоторепортаже из ТИМ «Бирюса»
Закончилась первая смена на ТИМ «Бирюса 2017» «Молодые профессионалы». Это неделя была весьма насыщенна образовательными, культурными, а также спортивными форматами. Спасибо людям, которые за столь короткое время сумели стать командой. Мы это сделали!!! #профессия_дорожник#tim_roadman#tim_birysa#тимбирюса#форумоважном
Публикация от CHRISTINA STARODUBTSEVA (@chris_starteka) Июл 14 2017 в 11:06 PDT
Но мы попробуем показать вам другую сторону «Бирюсы». Такую, например
Немного забавных фото в ленту 😁 #бирюса2017 #дайтелето
Публикация от Екатерина Савина (@aleksandrovna_ek) Июл 15 2017 в 11:46 PDT
Или такую
Каждый раз, приезжая на поляну, чувствую, что я снова дома❤ Как прекрасна Бирюса и люди, ее делающие💃👧👨#бирюсаэтомы #бирюса2017 #теплаясибирь #форумоважном #экономнабирюсе
Публикация от @maha_47777 Июл 14 2017 в 9:38 PDT
А у кого-то даже на рыбалку время остаётся!
🐟🐠🎣 #службакультура #dedsummer2017 #бакунец #бирюса2017
Публикация от Сашка (@sashka_ded) Июл 16 2017 в 5:52 PDT
Йога от легендарной Попенки
Мастер-класс по йоге от Елены Попенко 👏 Нам очень понравилось. На фото: @mozhnovaolga @loveclimbing #молодыесоциальныеработники2017 #бирюса2017
Публикация от Молодежное проф. сообщество (@mol_soc_prof) Июл 15 2017 в 4:44 PDT
Ходим гусеницей в столовую или оттачиваем новые техники тим-билдинга?
🤖 ИГРЫ 🤖 помните такую?) сосиска-кетчуп-кока-кола 😝😝😝 #Бирюса2017 #молодыепрофессионалы #обществодружелюбноекдетям #молодыесоциальныеработники2017
Публикация от Александра Винарчук (@sashazumbanyasha) Июл 14 2017 в 6:03 PDT
Девчонки!
👭👭👭 #молодыесоциальныеработники2017 #бирюса2017
Публикация от Молодежное проф. сообщество (@mol_soc_prof) Июл 15 2017 в 8:25 PDT
И еще немного крипоты в ленту
Публикация от ☆★Sⓥⓔⓣⓚⓐ ♥♡ (@tvoio) Июл 14 2017 в 5:34 PDT
А это уже рефлексия по итогам прошедшей смены
#бирюса2017 #лето2017 тот редкий момент , когда ты можешь прилечь и отдохнуть немного. Совсем на это не было времени. Подводя итоги, скажу, что съездила туда не зря . Хоть мне, как человеку, не приспособленному к таким условиям проживания, было безумно тяжело. Только 116 проектов из 696 прошли аккредитацию. В том числе и мой. Хороший старт для начала, буду развиваться и приложу все силы, чтобы улучшить свой результат😊
Публикация от _evgeniyaekgardt_ (@_evgeniyaekgardt_) Июл 16 2017 в 7:10 PDT
Это было незабываемо ✨ Я вернусь. . . . . . #warmsiberia #бирюса2017 #форумоважном #krasnoyarsk #krasnoyarsk_inst #бирюсаэтомы
Публикация от Anastasia Kozhevnikova (@a.__k.___) Июл 15 2017 в 2:50 PDT
Впереди еще две смены — вливайтесь, пока не поздно!
Команда #тьюторыбирюсы 💪 Только мы можем 5 часов репетировать 30секундную визитку. Только мы можем обвешаться сотней бейджей и не запутаться, где какая дружина. Только мы можем спать по четыре часа в сутки и чувствовать себя отлично. И это только первая смена у нас за плечами! Завтра новый заезд! Новые гости и участники! И похоже, спать мы будем ещё меньше:) #тимбирюса2017 #бирюса2017
Публикация от Севар Мамедова (@sevar.mamedova) Июл 16 2017 в 5:07 PDT
Интернет-газета Newslab.ru