День металлурга в Красноярске: 3D-шоу и театр в новом свете

15 июля на Театральной площади в Красноярске состоялось световое 3D-mapping шоу РУСАЛ Фестиваль — ALХИМИЯ СВЕТА. Этот подарок жителям города приготовили металлурги в свой профессиональный праздник. Организаторы отключили весь свет на площади, и все внимание гостей праздника было направлено на фасад Театр оперы и балета. 12 проекторов мощностью 20 тысяч люменов каждый изменили здание до неузнаваемости, рисуя на нем причудливые узоры и превращая в огромный экран.

РУСАЛ Фестиваль — ALХИМИЯ СВЕТА прошёл одновременно в 11 городах присутствия РУСАЛа. Причем в большинстве из них зрители увидели 3D-mapping и лазерные шоу впервые. В Красноярске гостями праздника стали более 10 тысяч жителей города.

«День металлурга — это особый праздник, — обратился к участникам генеральный директор РУСАЛ Владислав Соловьев. — Он объединяет более 20 точек на карте России, где работает предприятие РУСАЛ. Это совершенно разные города — как мегаполисы, так и небольшие населенные пункты. Но в каждом их них благодаря нашей компании есть работа. А значит можно строить планы на будущее и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Так уж случилось, что все регионы, где трудятся алюминщики, стали нашими. Развивается РУСАЛ — развиваются и наши города: запускаются новые современные производства, строятся школы, больницы, детские сады, проходят фестивали, развиваются культура, наука, спорт и образование. Все это — результат наших с вами совместных усилий. Я уверен, что все наши программы, как производственные, так и социальные, создают комфорт и удобную среду для жизни и работы в наших городах.

В этом году в День металлурга мы представляем вам уникальное светомузыкальное шоу под названием ALХИМИЯ СВЕТА, которое проходит одновременно в 11 городах России. Это история о том, как создавался металл будущего — алюминий, без которого мы сейчас уже не можем представить современную жизнь. Это рассказ о том, что нужно всегда верить в себя, чтобы изменить мир и себя к лучшему. Дерзайте, создавайте, стройте планы на будущее и не бойтесь воплощать их в жизнь. Я хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам и вашим семьям счастья, удачи, добра и веры, успеха и благополучия. С Днем металлурга!».

Перед основным действом перед красноярцами выступила рок-группа MODAL из Москвы, исполнившая кавер-версии популярных песен. На протяжении всего мероприятия работал Instagram-конкурс «РУСАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ». Гости публиковали фотографии с хэштегами и поздравлениями металлургам, специальная программа собирала их и транслировала на здание. Пятеро счастливчиков, снимки которых больше всех понравились организаторам, получили праздничные футболки.

Еще один конкурс — КОД РУСАЛА — был призван проверить внимательность зрителей. В световом шоу был зашифрован цифровой код, и участник, который кто смог заметить все цифры и первым отправить их в СМС, получил в подарок алюминиевую портативную аудиоколонку.

Программа праздника включила и популярные развлечения Kiss Cam и Dance Cam. Завершился светомузыкальный День металлурга дискотекой с видео-проекцией на здание театра.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru